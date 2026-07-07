HÜKÜMET UMUDU KIRILMAK ÜZERE OLAN KÜÇÜK ESNAFI VERGİ BORÇLARININ ALTINDA EZİLMESİNE İZİN VERMEZSİN....

Bilindiği üzere son yıllarda ülkemiz ağır bir pandemi süreci yaşadı. Bundan üç sene öncede 11 ilimizi deriden etkileyen Kahramanmaraş depremi ile 11 ilmizde hayat adeta durdu.

Ülkemize 17 milyon 700 bin emekli var. Bunların içinde % 35' i yani 6.000 kişisi en düşük maaş olan 6.000 TL alıyor. Milyonlarca asgari ücretli asgari ücret ile bir işverenin yanında çalışıyor.

Vergi Dairesi, Belediye ve Sosyal Güvenlik kurumlarına olan borçları için yıllık % 29 Faiz ile yapılandırma yapılmaya çalışılmasına yeterli talep olmayacak.

Maliye bakanı Mehmet Şimşek ülkeyi, Maliye'yi ve esnafı düşünüyorsa zaten zor durumda olan Esnafı Yıllık % 29 faiz ile borçlarını yapılandırmaya çalışması başvuru olmayacak yada çok düşük olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maliye ve hazine bakanına talimat vererek Bugüne kadar faiz hesaplamadan oluşan borcu aylık % 1 ile yapılandırarak alacağını tahsil etme cihetine geçmeyi düşünseniz hem esnaf rahat bir nefes alır hem maliye bakanlığı

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi, - Hüseyin Çetiner