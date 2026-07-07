İBB Florya Atatürk Ormanı'nda Keyifli Buluşma

LÖSEV İstanbul Avrupa İrtibat Ofisi tarafından organize edilen etkinlikte piknik alanı, çocuklar ve aileleri için renkli ve neşeli bir buluşma noktasına dönüştü. Rengârenk süslemeler, LÖSEV bayrakları ve çocukların el emeği çalışmalarıyla hazırlanan alanda aileler bir araya gelerek yazın ilk günlerini birlikte karşılarken, çocuklar da birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya vakit geçirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Canım Kardeşim Ders Evi Öğrencileri Karne Sevinci Yaşadı

Etkinlik boyunca çocuklar için yaratıcı atölyeler, kozalak boyama, yüz boyama, ahşap oyuncak çalışmaları, müzikli oyunlar, dans etkinlikleri ve çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Günün en özel anlarından biri ise LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi öğrencilerinin karne heyecanı oldu. Tedavi sürecinde eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklar, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi'nde aldıkları eğitim desteğiyle derslerindeki eksiklerini tamamlarken, karne sevincini aileleri ve gönüllülerle birlikte yaşadı.

LÖSEV’den Umut ve Destek Mesajı

LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin yanında olmaya; tedaviden eğitime, sosyal destek çalışmalarından farkındalık faaliyetlerine kadar çok yönlü desteğini sürdürmeye devam ediyor. Düzenlenen aile pikniği, çocukların moral ve motivasyonunu artırırken aileler arasındaki dayanışmayı da güçlendirdi.

Türkiye’de her geçen gün artan kanser vakalarıyla çok yönlü mücadele eden LÖSEV, gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle daha fazla çocuğa ve aileye umut olmaya devam ediyor. Siz de destek olmak veya daha fazla bilgi almak isterseniz www.losev.org.tr adresini ziyaret edebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan LÖSEV’e ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)