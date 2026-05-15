“FAİZ ÖDEMELERİ PATLADI”

Karabat, 2026 yılının ilk dört ayında bütçeden faize ödenen tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1 trilyon 115 milyar liraya ulaştığını belirtti. Yıl sonu için öngörülen 2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin mevcut tabloyla birlikte en az 3,5 trilyon liraya çıkabileceğini ifade eden Karabat; “Vergiler artıyor ama borç bitmiyor. Bunun adı bütçe değil, faiz ekonomisidir” dedi.

“DEVLET FAİZ HARİÇ FAZLA VERİYOR AMA AÇIK KAPANMIYOR”

Karabat açıklamasında, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçenin ilk dört ayda yaklaşık 258 milyar lira fazla verdiğine dikkat çekerek, devletin aslında harcadığından fazla vergi topladığını ancak bu kaynağın faiz yükünü karşılamaya yetmediğini söyledi. Faiz ödemeleri devreye girdiğinde ise bütçenin 850 milyar liranın üzerinde nakit açığı verdiğini kaydetti.

HAZİNE, BORCU BORÇLA ÇEVİRİYOR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önümüzdeki üç ay için planladığı iç borçlanma takvimine de değinen Karabat, mayıs ayında 381,7 milyar lira, haziranda 561,9 milyar lira ve temmuzda 709,7 milyar lira olmak üzere toplam 1,65 trilyon liralık iç borçlanma yapılacağını belirtti.

Aynı dönemde yapılacak iç borç ödemesinin ise yaklaşık 1,5 trilyon lirada kaldığını ifade eden Karabat, “Vadesi gelen borçtan daha fazla borçlanılıyor. Aradaki fark faiz ödemelerine ve bütçe giderlerine aktarılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“VATANDAŞTAN DAHA FAZLA VERGİ TOPLANIYOR”

Vergi gelirlerindeki korkunç artışa rağmen ekonomide rahatlama yaşanmadığını savunan Karabat, yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 5,3 trilyon liraya çıktığını söyledi.

Vatandaştan TÜİK enflasyonunun üzerinde vergi toplandığını belirten Karabat, buna rağmen Hazine’nin daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

KARABAT’TAN ŞİMŞEK’E SERT ELEŞTİRİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de hedef alan Karabat, “Vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama ekonomi rahatlamıyor. Çünkü kaynaklar üretime değil faiz girdabına akıyor” dedi.

Karabat açıklamasının sonunda, Türkiye’nin sıcak para ve borçlanma politikaları yerine üretime, hukuka ve güven veren bir ekonomik düzene ihtiyaç duyduğunu vurguladı.