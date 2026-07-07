Açılış öncesinde işletmenin kurucusu İş İnsanı Kasım Güneş, İstanbul 3. Bölge'de görev yapan basın mensuplarıyla düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada hem işletme hakkında bilgiler verildi hem de basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner



Toplantıda konuşan Kasım Güneş, yaklaşık 14 yıldır Esenyurt'ta hizmet verdiklerini belirterek, bugüne kadar iki farklı kafe işletmesiyle bölge halkına hizmet sunduklarını, şimdi ise uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerini tam donanımlı bir restoran yatırımıyla taçlandırdıklarını ifade etti.



Yeni yatırımlarında yaklaşık 50 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Güneş, "Böylesine büyük bir işletmeyi Esenyurt'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde yatırım yaparak hem istihdama katkı sunuyor hem de ilçemize kaliteli bir mekân kazandırıyoruz. Tüm Esenyurtlu hemşehrilerimizi 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz açılışımıza bekliyoruz." dedi.



Zengin menüsüyle dikkat çeken Güneş Et; işkembe ve kelle paça çorbalarının yanı sıra ana yemekler, kebap çeşitleri, kuzu ve dana etleri, tavuk ürünleri, tava çeşitleri, dürümler, sıcak yemekler, salatalar, pide ve lahmacun çeşitleri, tatlılar ile sıcak ve soğuk içeceklerden oluşan geniş bir lezzet yelpazesi sunacak.



Modern mimarisi ve ferah konseptiyle hazırlanan işletme; aile yemeklerinden iş toplantılarına, doğum günü organizasyonlarından nişan ve özel davetlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Çocuk oyun alanı, geniş bahçesi ve otoparkıyla misafirlerine konforlu bir ortam sunacak olan işletme, alanında uzman usta şeflerin hazırladığı lezzetlerle de iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Toplantı sonunda basın mensuplarıyla tek tek ilgilenen ve sohbet eden İş İnsanı Kasım Güneş, katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür ederek açılış töreninde kendilerini aralarında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.



Esenyurt'un yeni gastronomi adreslerinden biri olmaya hazırlanan Güneş Et'in, kaliteli hizmet anlayışı, zengin menüsü ve aile dostu konseptiyle ilçeye önemli bir değer katması bekleniyor. 7/24 Hizmet verecek olan İşletmenin açılış organizasyonu ise Kahverengi Grup tarafından gerçekleştirilecek!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)