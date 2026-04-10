KATİL NETANYAHU VE ABD DE Kİ PARA BABASI SİYONİSTLERİN VE SAPIK EVANJELİSTLERİN SENİ KANDIRMALARINA DAHA ÇOK MÜSAADE EDERSEN AZLEDİLMEK DEĞİL İDAM BİLE EDİLİRSİN…

Hangi yasa, kanun, yetki ve izin ile bağımsız bir devlet olan Venezuela devlet başkanını kaba kuvvet yani mafyatik bir şekilde kaçırıp yargılayacağım diyorsun ? Uluslararası yasalara göre ABD ve Venezuela aynı yasalara tabi değil mi ?

Kendi kendinizi dünyanın Jandarması olarak görüp kanun ve yasaları takmıyorum. Kanun benim derseniz yarın sizden daha güçlü birisi çıkar o da aynı şeyi söylerse nasıl olacak ?

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Terör Devleti İsrail’in Gazze’de bir hesaba göre 80 bin diğer hesaba göre 600 bin kişinin katledilmesinde direkt sorumlu olan Trump mutlaka uluslararası insan hakları mahkemesinde Netanyahu ile beraber yargılanmalıdır.

EY NETANYAHU ARTIK İRAN’A,HAMAS’A KÜBA’YA VEYA HERHANGİ BİR ÜLKEYE SANA TANIDIĞIM SÜRE BİTİYOR DİYE TEHDİT ETMEYİ BIRAK KENDİ BATMAK ÜZERE OLAN ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE BAK…

ABD ve İsrail yanlış bir hesap yaparak İran’ın Dini Lideri Hamaney ve Devlet adamlarını öldürürsek İran’da iç karışıklık çıkar iki üç gün içinde rejim düşer kukla bir yönetimi iş başına getirerek İsrail Arz- ı Mevud’un önündeki İran engelini aşmış olacak, ABD’nin haydut başkanı’nı da 50 yıllık İran petrolüne çökme hayalini gerçekleştirmiş olacaktı…

Bu haydut’un İran petrolüne konma hayalleri yerle bir olmuş, Nato’dan yardım dileniyor ama bir çok devlet adamı İran’a saldırırken bize mi sordun diyerek bu bizim savaşımız değil deyip beraber İran’a saldırdığın İsrail ile işin içinde çık diyor.

Trump’ın kendi ordusu ile başı belada, halkı ile başı belada dünya liderlerine saçma sapan sözler söyleyerek herkesin kendisinden nefret etmesini sağlayan Trump Kasım 2026’da yapılacak seçimlerde yaptığı hataların bedelini ödeyecektir…

ABD ve İsrail Terör devletleri dünyanın başına bela olmaları artık yeter dedirten boyutlara geldi. Bir bakıyorsunuz kendi halkını öldüren Suud kralı için k… mı yalıyor diyebiliyor.

Herkes bir çok Arap ülke liderinin k… nızı yaladığını biliyor ama bunun açık seçik söylemek uygun olmadığını herkes biliyor zaten.

İran’ı yönetecek kadroları ben belirleyeceğim diyor. Venezuela da hedefine ulaşan bunak bunu İran’da da yapacağını düşündü ama işler isteği gibi olamadı. İran Füzeleri İsrail’i bunaltınca bunak ve kasap ortağı Netanyahu toparlanıp tekrar saldırmak üzere 15 günlük mola istediler.

Kudurmuş siyonistler yok olana kadar rahat durmayacağını zaten herkese saldırarak ortaya koymuş oldu.

İsrail Terör devletinin Filistin’de, Yemen’de ,İran’da ,Lübnan’da, Suriye’de ,Irak’ta, Sudan’da ,Libya da ve bir çok ülkeye saldırarak ne kadar dünyan için güvensiz olduğunu ortaya koydu.

Dünya ülkelerinin tamamı ABD ve İsrail’in azgınlığına karşı dur diyemiyorken canı yakılan İran artık yeter ne olacaksa olsun deyip orta doğunun en güvenli ülkesiyim benim Demir kubbem var kimsenin füzeleri bunu aşamaz diyerek yılarca dünya yı kandırdılar.

İlk olarak HAMAS 7 Ekim 2023’deyaptıı eylem ile İsrail’ in demir kubbe aşılamaz tezini yerle bir ederek çok sayıda füzeyi İsrail’e gönderebilmişti.

Artık İsrail’de yaşayan herkes Demir kubbe aşılamaz yalanının son bulduğunu biliyor.. İsrail Terör devleti 1948’de mazlumuz diyerek Filistin’in topraklarını işgal ederek 1948’den bu yana bölgede terör estiriyor.

İşte 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail ‘in biz Hamaney başta olmak üzere bir anda 50/60 üst düzey İran’ lı yöneticiyi öldürürsek kalanlar savunma yapmaz iç karışıklık olur İran çöker İsrail Arz-ı Mevud hayalinin önündeki engeli kaldırır Büyük İsrail’i kurarım diye hesap yaptı.

Bunak Trump zaten son 40 yıldır İran petrolüne çökmek için hayal kuruyordu ama hayalleri kursaklarında kaldı.

Ancak en yakın zamanda kendilerine kafa tutan İran yönetimi yok etmek için yarım bıraktıkları İran’a saldırı işine tekrar başlayacaklarını herkes biliyor

İran bir an önce Rusya ve Çin den hava savunma sistemlerini alıp kurmalı ve hava sahasını İsrail ve ABD uçaklarına kapabilmelidir.

İRAN DİK DUR EĞİLME DEVLET ADAMLARI OLMAZSA DA MALZUM DÜNYANIN İNSANLARI SENİN YANINDA.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)