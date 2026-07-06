Yoğun bir katılımın olduğu kongreye katılan delegelerin % 80’inde oy alan Selman Kesman ve yönetimi yeniden ipi göğüsleyerek yeni bir sayfa açtı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

İki adayın yarıştığı kongrede delegeler arsa alımını yapan ve çok yakın sürede devasa projeyi temel atma aşamasına getiren duayen başkan Selman Kesman ve yönetimine verdikleri oyları ile yola devam edin demiş oldu.

Büyükçekmece ilesinde yer alan bir düğün ve davet salonunda yapılan kongrede mevcut başkan Selman Kesman 180’den fazla oy alarak yeniden Bahçeşehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanı oldu.

SONUCUN AÇIKLANMASINDAN SONRA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN SELMAN KEMSAN GAZETEMİZE YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ ;

“öncelikle sıcak bir yaz günü yaptığımız kongremize katılan bütün üyelerimize yönetim kurulumuz ve kooperatifimiz adına teşekkür ederim. Aday olan üyemize de medeni cesaretinden dolayı kendisine ve oy veren üyelerimize de teşekkür ederim.

Kooperatifçilik kolay bir iş değil. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile beraber yılardır yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde temel atma aşamasına geldik çok şükür.

Hep beraber birlik ve beraberlik içinde sanayi, sitemizin inşaatını planlanan süresi içinde bitirip hak sahiplerine yerlerini teslim etmeyi çok istiyor ve arzuluyoruz.

İŞTE ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1--Selman Kesman Yönetim Kurulu başkanı

2-Ali Erdem Yönetim Kurulu Üyesi

3- Minir Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi

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YEDEKLER

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DENETİM ASİL VE YEDEK ÜYELER

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)