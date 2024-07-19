Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos arasında yapılacak.

Çabalarınız çok büyüktü ve ciddi bir emek ortaya koydunuz. Şimdi bu emekleri doğru bir tercih sıralaması ile taçlandırma zamanı. Verdiğiniz her karar sadece sizi bağlar cümlemi unutmadan kimse için değil sadece kendiniz için en doğru adımı atınız.

Tercih deyip geçmeyin. Yapacağınız tercihler sizin yarın ki gülen yüzünüze vesile olacak. İlgi ve yeteneklerinize göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmanız yerinde olacak.

Tercih listelerinizi oluştururken hayallerinizdeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazın sonrasında ise sıralamalarınıza yakın olan ; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2023 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önünde bulundurun.

Bu süreçte kendinize uygun tercihler yapın ve yarımlarınıza ışık olacak fırsatları değerlendirin, sorumluluk alarak hayallerinize uygun kararlar verin …

*TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER*

• Realist davranın.

• Puanınıza ve sıralamanıza uygun, gerçekçi tercihler yaparak yerleşme şansınızı artırın.

• Yedek tercihler ekleyin.

• Sadece en çok istediğiniz programları değil, aynı zamanda alternatif programları da listenize ekleyin.

• İlgi ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurun.

• Tercih edeceğiniz programların sizin ilgi ve yeteneklerinize uygun olmasına dikkat edin.

• Kılavuz şartlarına dikkat edin.

• Tercih kılavuzundaki özel şartları ve koşulları mutlaka okuyun ve bu şartlara uygun tercihler yapın.

*Bu adımları izleyerek, YKS tercihi sürecinde daha bilinçli ve doğru tercihler yapabilirsiniz.*

*ÖNEMLİ !*

Sizin için tutulan aynaya bakmanızı istiyorum. Böylece daha sağlıklı kararlar alacağınızdan eminim.

1. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü yüzde 96,2 ile özel eğitim öğretmenliği .

2. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 87,4 ile sağlık ve refah.

3. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 92,1 ile polis meslek eğitimi.

4. En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı yüzde 77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat.

5. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay.

6. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,7 ay ile sağlık ve refah.

7. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi.

8. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,4 ay ile hizmetler.

9. Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj .

10. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,3 ay ile dil ve konuşma terapisi.

11. Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi.

12. Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 79,3 .

*Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümleri biliyor mysunuz ?*

1- Pilotaj

2- Matematik mühendisliği

3- Uçak mühendisliği

4- Kontrol ve otomasyon mühendisliği

5- Gemi makineleri işletme mühendisliği

6- Havacılık ve uzay mühendisliği

7- Havacılık elektrik ve elektroniği

8- Uçak bakım ve onarım

9- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

10- Elektronik ve haberleşme mühendisliği

11- Elektronik mühendisliği

12- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

13- İşletme mühendisliği

14- Bilgisayar mühendisliği

15- Petrol ve doğalgaz mühendisliği

16- Yazılım mühendisliği

17- Elektrik mühendisliği

18- Bilişim sistemleri mühendisliği

19- Bilişim sistemleri ve teknolojileri

20- Endüstri mühendisliği

21- Fizik mühendisliği

22- Ekonomi

23- Elektronik öğretmenliği

24- Elektrik-elektronik mühendisliği

25- Tıp fakültesi

26- Aktüerya bilimleri

27- Makine mühendisliği

28- Kimya mühendisliği

29- İmalat mühendisliği

30- Metalurji ve malzeme mühendisliği

31- Otomotiv mühendisliği

32- Mekatronik mühendisliği

33- Uluslararası finans ve bankacılık

34- Sermaye piyasası

Sağlıklı yarımlarınız olsun.

İstanbul Times - Mehmet Yiğit