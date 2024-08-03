Gazeteci yazar Tv Programcısı Hüseyin Çetiner Esenyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.Ahmet Özer 'i irdelediği bir yazı kaleme aldı .İşte o yazı...

Eski Bağcılar Kurucu Belediye başkanı eğitimci avukat Feyzullah Kıyıklık’ın çokb beğendiğim güzel bir tespiti var derdi ki “İstanbul İlçe Belediye Başkanlarının belli başlı iki ana vazifesi var. Bbunlardan birincisi kendi ilçe halkı ile güzel ve samimi bir ilişki kurması,ikincisi ile ilçesine asıl aslan payı yatırımları yapacak İBB başkanı ile samimi doğru dürüst ve içten bir dostluk ve ilişkisi kurması”

BİZ İSTANBUL’UN 39 LÇESİNDE SOKAK RÖPORTAJI YAPTIĞIMIZ İÇİN SIK SIK 39 İLÇEMİZİ GEZİYORUZ VE SEÇMEN SOKAK RÖPORTAJLARI YAPIYIRUZ…TABİ O İLÇENİN BELEİDYE BALKANI İLE ALAKALI DA HALKA BAZI SORULAR SORUYORUZ …

İstanbul’da 39 ilçe belediye başkanı var bunlar içinde birisinin diğer 38 başkandan farklı bir çok özelliği var. Bunları ana başlıklar halinde sıralamak isterim.

-İstanbul’un Tek Profesör Belediye Başkanı …

-İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip ilçe belediye başkanı (1.500 bin) …

-En güzel ve duygusunu katarak şiir okuyan belediye başkanı …

-Ütopik projelerin peşinde koşup halkın gerçek sorunlarından uzaklaşmayan ender başkanlardan birisi…

-İBB başkanı sayın İmamoğlu ile arası en çok iyi olan bir belediye başkanı…

-CHP Genel merkezine seslenerek Türkiye genelinde yep yeni bir hikaye azmak ,istiyorsanız bunun yeri Kadıköy,Beşiktaş ve Bakırköy gibi gelişimini tamamlayan ilçeler değil her şeye ihtiyacı olan ESENYURT’Tur Diyerek İlçesine ciddi ve anlamlı bir dikkat çekmeyi biliyor…

-İş yapacak kabiliyetli ve inisiyatif alacak halk odaklı sorun değil çözüm üreten bir ekip inşa etmek için her türkü riski almaktan çekinmiyor.Yani halk’a hizmet edecek kadrolarını seçerken siyasi görüşüne göre değil liyakat ve ehliyeti ön planda tutar.

-Seçildi günden bu yana basına en çok değer veren başkan olduğunu 3 ay içinde 3 kez basın toplantısı yaparak her türlü soruya samimi ve içten cevaplar veriyor…

-Esenyurt’un neye en çok ihtiyacı var ise ona öncelik verip yapmaya gayret Ediyor (Örnek: Aşevi, Asfalt,Park,Eğitim) …

-Başkanın Özer’in eleştiriye,ortak akıla,faydalı talep ve istekleri dinleyen ve masaya yatıran bir yapısı var.

-İstanbul’da seçildiğinin 100.gününde ilçenin kanaat önderleri ve basın aracılığı ile halka neler yaptığını ve yapacağını detaylı bir şekilde yapacağına dair halk’a hesap verdi. Başka bir ilçe belediye başkanın bunu yaptığını örmedim ve duymadım.

- Esenenyurt’u yurt edinen kabalık bir seçmen kitlesine sahip Ardahan’ın Göle ilçesine ve ciddi bir VANL’lı seçmenin yaşadığı Van’a gidip Akdamar kalesinin karşısına geçip Kürt genci Memo’nun ve Ermeni Tamara’ın hazin aşk hikayesini adeta yaşayarak anlatan kişinin adıdır Prof.Dr Ahmet Özer.

-İlçe Halkının bir çok ihtiyacını İBB kanalı ile yaptırıp Esenyurt’un İBB’de alması gereken bir çok hizmetini sayın İmamoğlu ile kurduğu samimi ilişkinde dolayı yaptırıp halkın hizmetine sunarak İstanbul’un en çok sorunu olan ilçesinde yaşamı kolaylaştırmak için sürekli emek harcıyor…

-Klasik bir siyasetçi olmadığını yaptığı iş işlemlerde görmeniz mümkün…

-Alim unutur kalem unutmaz mantığından hareket ederek ekibine verdiği işleri unutmaz.

-Esenyurt büyük bir ilçe olduğu için istek ve sorunları da büyük,bayram seyran tatil diyerek hiçbir vaktini boşa harcamadığını basın toplatılarında sık sık ifade eder.

-Seçilmeden önce siyasi bir partim ve politik görüşüm vardı ama 31.Mat 2024’den sonra ister bana oy versin ister vermesin bütün Esenyurt’un belediye başkanıyım diyerek her kese eşit hizmet etmeyi düstur edinmiş bir başkan.

Sevgili okurlarım kıymetli dostlarım Esenyurt Belediye başkanı Prof.Dr.Ahmet Özer ile alakalı zaman ilçenin en büyük meydanı olan cumhuriyet meydanında rast gele ilçe halkına belediye başkanızın hizmetlerinden memnunusunuz değimlisiniz sorunsu soruyoruz (EK :VİDEO LİNKİNİ TIKLAYIP İLZEYİN) …

Burada gördüğümüz başkanın kısa sürede halkın gönlünde tahh kurduğunu görüyoruz.

Biz bu çalışmamızı da belirli aralıklara yapacağız… Başkanın da değdi gibi CHP İstanbul ve Türkiye’de bir tarih yazacaksa bunun yerinin ülkenin en büyük ilçesi olan Esenyurt olduğuna biz de inanıyoruz .

Çünkü Esenyurt ilklerin ilçesidir.Evet yeni bir ilçe olmasından dolayı çok sorunu var.Ancak Ülkemizin gayri safi milli hasılalasının % 6’nın üretildiği 3.000 civarında fabrikanın olduğu gelecek vaad eden bir ilçe olduğunu ben görüyorum .

Başkan Prof.Dr.Özer’in doğru bir Teşhis koyduğunu basın toplantılarında arkadaşlarıma söyledim . Tabi teşhis doğru konulunca haliyle tedavi da doğru olacaktır.

İstabul’un 39 İlçesine sık sık sokak röportajı yapmak için ekip olarak gidiyoruz. Ancak Esenyurt çok farklı bir yer 81 il ve onlarca ülkede insanın yaşadığı bir yer gerçekten CHP yep yeni bir hikaye yazıp CHP Belediyecilik modeline örnek oluşturmak istiyorsa Başkan Özer’in teklifini ciddi ciddi masaya yatırması gerekir diye düşünenlerdenim.

Esenyurt Belediye Prof.Dr.Ahmet Özer’i yakından takip ediyoruz .100.günün hesabını verirken bunu 6.ayımızda 1.yılımızda da yapacağız. Halk bizi seçti daha 5 yıl onlardan uzak duralım yok diyerek biz sürekli halkımız ile beraber olacağız diyerek sadece seçimde halkın içine girecek bir kişi olmayacağını ifade ediyor.

Başkan ila alakalı yazacak daha çok şey var ancak şimdilik biz bu kadarı ile iktifa edelim .

Hepinize selam olsun çok yakında yine Esnyurt ilçesinde güncel konular ile alakalı dev bir sokak röportajı yapacağız bekleyin…

İstanbul Times Gazetesi - Hüseyin Çetiner