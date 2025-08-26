Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Doğancılı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eğlence mekanında oturan çift ile başka bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Nurcan Kırcalı - Şile -İstanbul

Şile Doğancılı Mahallesinde Meydana Gelen Sopalı Kavgada ve Artan Şiddete Karşı Adaletin Yumruğu: 3 Kişi Tutuklandı..

Sonrasında mekândan ayrılan çift arkadaşlarıyla konakladıkları karavana geldi.

Çift, arkadaşlarıyla karavanın önünde oturdukları sırada, mekânda tartışma yaşadıkları grubun sopalı saldırısına uğradı. Sopalı kavgada üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanılan olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek gerekli müdahalede bulundu ve olaya karıştıkları belirlenen altı kişi gözaltına alındı.

“Artan Şiddete Karşı Adaletin Yumruğu: Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kararlı Tutum”

Son günlerde Türkiye’de düğün, eğlence veya bireysel tartışmalardan kaynaklanan sopalı, silahlı saldırılar kamuoyunda ciddi kaygı yaratıyor. Bu tür olayların toplumsal huzuru tehdit eder hale gelmesi, hukuk mekanizmalarının daha sert ve kararlı refleksler göstermesini zorunlu kılıyor.

Bu bağlamda Şile’nin Doğancılı Mahallesi’nde 10 Ağustos 2025’te yaşanan ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı hızlı ve etkili karar, adaletin caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol talebiyle yapılan sevkler, kamuoyuna net bir mesaj verdi: “Şiddete ve hukuksuzluğa sıfır tolerans.” Olaya karışan S.A ,AA, FB, MY ve K C D Adliye’ye sevk edildiler.

Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan şüphelilerden S.A, AA, FB tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K C D ve M Y Adli Kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Başsavcılığın gösterdiği bu irade, sadece olayın faillerine karşı değil, benzer olayları planlayan veya normalleştiren zihniyete karşı da güçlü bir uyarı niteliğinde. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesi, toplumun hukuka olan güvenini pekiştirirken, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kriz anında sergilediği profesyonellik, tüm yargı camiasına örnek gösteriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)