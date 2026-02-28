İyilik sofrasında bir araya gelinen programda, vakfın yarım asrı aşan hizmet yolculuğuna dikkat çekildi. Turan, Hayrat Vakfı’nın yalnızca maddi yardım değil; gönüllere dokunan, umut olan ve kardeşlik köprüleri kuran bir anlayışla faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Toplumun dayanışma ruhunu güçlendiren sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret eden Turan, böylesi hayır hareketlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)