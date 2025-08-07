İlçe Başkanı Erdoğan Akgül açıklamasında “Her şey çok güzel olacak” diyerek çıkılan bu yolda, bu tablo Şile’ye yakışıyor mu? Diye sordu.. Ak gül açıklamasını şu sözlerle sürdürdü. Yirmi yıl boyunca bir tek emekçimizin maaşı ve primleri hiç eksik yatmadı. Şimdi belediye çalışanlarımız eksik maaşlarıyla “yarım” hayatlar yaşıyor. AK Parti olarak; Biz alın terini kutsal bildik, Onlar bahaneleri. Biz huzur getirdik, yatırım getirdik, eser ürettik, Onlar kriz.

İstanbul Times Haber Merkezi -F.Muhabir -Nurcan Kırcalı

2019-2024 döneminde İlhan Başkanımızın yönetiminde çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirdik, İstanbul’un parmakla gösterilen belediyeleri arasına girdik. 17 aydır tek planı arsa satmak ve kredi çekmek olan Şile Belediyesi’nin tek umudunun 18 Ağustos’ta köylülerimizin alın teriyle elde ettiği tüzel kişiliğinden geçen yerleri ihaleye çıkartıyor olması, çalışanlarımızın kaderinin bu satışa bağlanmasını üzülerek izliyoruz. Ne yazık ki artık Şile biliyor ve görüyor Kim çalışır, kim konuşur. Kimi hakkı verir, kimi mağdur eder.

AK Parti Şile Teşkilatı olarak belediye çalışanlarımızın her zaman yanlarında olacağız ve haklarını savunacağız!” açıklamasını yaptı. Ayrıca Şile’de Belediye çalışanlarının yaşadığı maaş sıkıntısı da sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca bir önceki dönem Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yaklaşık 3 yıl önce personel iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında 3 yıl sonrasını olası öngören bir konuşma gerçekleştirdiği arşiv görüntülerinde yer aldı.

