MUHALEFET BELEDİYESİ OLSAYDI ŞAFAK OPERASYOUNU İLE KAÇ KİŞİ GÖZ ALTINA ALINIP ZİNDANA ATILIRDI ?

Başakşehir belediyesinde yaprak dökümü, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) 'nun raporlarına göre Başakşehir Belediyesinde Çok sayıda belediye başkan yardımcısı, müdür ve değişik birimlerde görev yapan çok sayıda kişinin suça bulaştığı iddiaları var.

Adı yolsuzluğa bulaşan isimler ile alakalı elimizde ciddi bir isim listesi var. Ancak tetikçi gazetecilerin yaptığı gibi İddianamelere yansımadığı halde İBB' de 562 milyar lira yolsuzluk yapıldığı ile alakalı çarşaf çarşaf manşet haber yaptılar ancak iddianameye yarısı faraziyeler üzerine yapılan Cebeci döküm sahası ile alakalı yapılan yolsuzluk iddialarında kaybın 140 milyar olduğu iddianameye yazılmıştı.

Biz tam 18 yıldır sorumlu yayıncılık ilkesi gereği ön yargı ile kimseyi itham etmedik,etmeyeceğiz de .

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLLU ACİLEN BİR BASIN TOPLANTISI YAPARAK MASAK RAPORU İLE ALAKALI AÇIKLAMA YAPIP BASIN MENSUPLARININ SORULARINA ACİLEN CEVAP VERMELİDİR...

Gerek bütçe olarak gerekse gelirlerinin büyük bir kısmını İnşaat gelirlerinden elde eden Başakşehir Belediyesinde ciddi bir araştırma yapılırsa çok büyük yolsuzlukların ortaya çıkacağı söyleniyor.

Kendisi de inşaat yapıp satan eski Başakşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal dönemi de başta olmak üzere 2009-2026 arasını kapsayan 17 yıllık süreç Mutlaka başta MASAK olmak üzere ilgili denetim kurumları tarafından titiz bir şekilde ÖZLELLİKLE BELEDİYENİN İNŞAAT ŞİRKETİ BAŞAKKENT A.Ş. Başta olmak üzere belediyenin arsa sağladığı başta EBRULİ projesi olmak üzere bütün işler araştırılmalıdır.

Şu an henüz teyit alma aşamasında olduğumuz bir çok yolsuzluk ile alakalı iddiaları araştırıyoruz. Ayrıca yolsuzluğa bulaştığı ile alakalı çok sayıda isim var onlarında teyidi aldıktan sonra yayınlamaktan çekinmeyeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)