ŞİLE 75. YIL ORTAOKULU'NDA ZEHİRLENME İDDİASI KONU HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILIYOR

Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024 sabahı dağıtılan "Okul Beslenme Desteği" paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Dağıtılan paketler laboratuvar incelemesine gönderildi.

Dağıtılan beslenme paketlerinin üretim

inden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Şile’deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı.

İBB'nin sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı Okul Beslenme Projesi, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında her gün İstanbul genelinde 5.000 beslenme paketi dağıtılıyor. 25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 ml Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunuyordu.

Projenin hayata geçtiği 2019 yılından bu yana toplamda 1 milyon 542 bin 530 paket öğrencilere ulaştırıldı. 2023 yılında 823.000, 2024 yılında ise 719.530 paket dağıtıldı. Bugüne kadar herhangi bir zehirlenme vakası yaşanmadı.

Şile'de 23-25 Aralık tarihlerinde farklı okullara aynı içerikte toplam 1.500 paket dağıtıldı. 23 Aralık tarihinde Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu’nda 500 paket, 24 Aralık tarihinde Balıbey İlkokulu’nda yine 500 paket ve bugün de 75.Yıl Ortaokulu’nda 500 paket gıda desteği ulaştırıldı..

İBB yöneticileri zehirlenme iddiasının ardından hastaneye giderek öğrenciler, veliler ve sağlık görevlileriyle temasa geçti. Doktorların velilere, durumun henüz bir zehirlenme vakası olarak kabul edilmediğini aktardığı bildirildi.

Hastaneye başvuran 53 öğrenciden büyük bölümü evlerine gönderildi. Bugün resmi bir ziyaret için Şile’de bulunan İstanbul Valisi Davut Gül’ün hastaneyi ziyaret edeceğinin öğrenilmesinden ardından bazı öğrencilere serum takıldığı ve takibe alındığı öne sürüldü.

Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmuyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Söz konusu ürünlerin hem İBB hem de ilgili bakanlık yetkilileri tarafından teste tabi tutuldu. Kesin sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)