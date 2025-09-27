Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile’de yerel üreticilerle bir araya geldi. Seradaki ürünleri yerinde inceleyen Bakan Yumaklı, üreticilerle sohbet ederek fide dikim çalışmalarına katıldı. Bakan Yumaklı, yerli tohumun Türkiye için önemine vurgu yaparak İsrail’in tohum ambargosunun geçersiz olduğuna dikkat çekti.

Bakan Yumaklı sabah saatlerinde ilk olarak Ak Parti Şile İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Erdoğan Akgül tarafından ev sahibi olarak karşılanan Bakan İbrahim Yumaklı İlçe teşkilatında partililer ile çay sohbeti gerçekleştirdi.

Şile Orman İşletme Müdürlüğünde Mahalle Muhtarlarıyla Buluşma Öncesi Tarlada Ata Tohumuyla Üretilen Ürünler Hediye Edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şile ziyareti kapsamında ikinci durağı Şile Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Bakan Yumaklıyı karşılayanlar arasında Kızılcaköy Mahallesinden Nafiye Fatma Sarı teyze Bakan Yumaklıya kendi ürettiği ata tohumu olduğunu ifade eden Nafiye Fatma Sarı domates, patlıcan gibi doğal ürünleri hediye etti. Bakan İbrahim Yumaklı’da sözüm olsun ilk şile ziyaretinde bahçende çay içmeye geleceğim dedi.

Şile Muhtarlarıyla bir araya gelen Balkan Yumaklı ve beraberindeki bürokratlar ile muhtarlardan gelen talep ve sıkıntıları dinledi.Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet Şile Merkez Hüseyin Keçici camisinde öğlen namazı kıldılar.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğine Şile Şubesine Ziyaret..

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Şube Başkanı Saffet Peksoy ve Şileli gazileri ziyaret etti Bakan Yumaklı; “Geç oldu ama ziyaret bugüne nasip oldu Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyor hayatta olan siz gazilerimize şükranlarımı sunarım hepinizde Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül eşlik etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Şube Başkanı Saffet Peksoy da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirirken Bakan Yumaklı’ya bazı sıkıntılarımızı sizinle paylaşmak istiyorum sözleri üzerine Bakan Yumaklı’da hemen yanında Bakan oturuyor anlat dinleyelim sizler bizim değerlerimizsiniz. Sayın vekilimiz TBMM gurubunda bizlerde sizlerin hakkını savunmak üzere elimizden ne gelirse çözüm üretmek üzere üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Tüm talep ve isteklerinizi bir rapor halinde İlçe Başkanımıza teslim edin onlar bize iletirler ve gereken yapılır dedi.

Şile İstanbul’un Turizmi, Ormanları, Tarımıyla Anadolu Yakasının Önemli İlçesi..

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şile ziyaretleri kapsamında merkezde bulunan bazı esnafları ziyaret etti ve onlarla sohbet etti. Bakan Yumaklı özellikle denize cepheli işletmelerde deniz manzarasıyla bu mekanlarda olam ayrı bir güzellik ifadelerini kullandı.Esnaf ziyareti sonrasında Şile Avcılık Atıcılık Lokalinde çay molası veren Bakan Yumaklı Avcılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Toplam da bu yıl 1 milyon 200 bini aşkın fideyi toprakla buluşturduk

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile Teke Mahallesinde yerel üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilerle sohbet ederek seradaki ürünleri inceledi. Fide dikim çalışmalarına katılan Bakan Yumaklı, önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "’AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ çerçevesinde bugün Şile’deyiz. Şile, hem turizmin, hem tarımın, hem ormanın bir arada yer aldığı doğa güzelliği açısından son derece önemli bir yer" dedi.

Genç bir üreticinin serasında patlıcan hasadına katılan Bakan Yumaklı, "Üretici kardeşimiz Fatih Yüksel serasında yetiştirdiği ürünlerin tadına baktık. Bu medeni cesareti gösterip üretim yapması, ülke ekonomisine ve gıda güvenliğine katkı sunması takdire şayan. Bakanlık olarak her zaman yanındayız" dedi. Ayrıca, Şile’de üreticilere yönelik önemli desteklerin sağlandığını belirten Yumaklı, "Dün burada 260 bin fideyi üreticilerimize dağıttık. Toplam da bu yıl 1 milyon 200 bini aşkın fideyi toprakla buluşturduk. Bu destekler, yerli üretimi teşvik etmenin yanı sıra Türkiye’nin gıda arz güvenliği açısından da kritik öneme sahip" şeklinde konuştu. vatandaşların taleplerini doğrudan dinlediklerini belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle ilgili sorunlarını birinci elden duymak ve çözümler üretmek" dedi.

"Bugüne kadar bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salındı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen sülün salımı etkinliğine de katılım sağlayan Bakan Yumaklı, sülün salımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle kene vakalarına karşı doğal dengeyi sağlama amacıyla keklik ve sülün salımlarının artırıldığını ifade etti. Yumaklı, "Malumunuz, kene vakalarıyla ilgili kamuoyunun yoğun talepleri olmuştu. Biz zaten keklik salımını sürdürüyor, şimdi bu sayıyı daha da artırıyoruz. Bugün burada sülün salımını gerçekleştirdik. Uzman arkadaşlarımız Türkiye genelinde, her bölgenin biyoçeşitliliğine uygun türleri doğayla buluşturuyor" dedi. Yumaklı, bugüne kadar bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salındığını belirterek, doğa koruma çalışmalarının ülke genelinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Tarımda Avrupa’da birinci, dünyada yedinciyiz"

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tarımda büyük bir üretim gücüne sahip olduğunu hatırlatarak, "Türkiye tarımsal hasıla açısından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada. Bu çok büyük bir başarıdır. Genç üreticilerimiz, kadınlarımız bu üretim gücünü daha da ileri taşıyacak" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun "Dünyaya tohumu biz sağlıyoruz" yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Yumaklı, "Her şeyden önce, çoluk çocuk demeden insanları katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendine yedirebilen birinin söylediklerinin bizim için zerre kadar kıymeti yok. Söyledikleri doğru da değil. Eğer bu, doğrudan ülkemize yönelik bir tehdit olarak algılanıyorsa bunun hiçbir geçerliliği yok" dedi.

O katil başının kimi hedef aldığı bizi ilgilendirmiyor. Türkiye, tarımsal üretimin her başlığında dünyada sayılı ülkeler arasında"

Yumaklı, Türkiye’nin tohum konusunda dışa bağımlı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bir buçuk yıl önce, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İsrail’le ticaretin kesilmesinin ardından bazı çevreler ‘eyvah, artık tohum bulamayız’ diyordu. Bugün ortada hiçbir sorun yok. En büyük cevap üreticilerimiz tarafından verildi. Türkiye, tarımsal üretimin her başlığında dünyada sayılı ülkeler arasında. Tohum firmalarımız artık dünya çapında otorite haline gelmiş durumda. Türkiye’de yetiştirilen tohumlar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla o katil başının kimi hedef aldığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim için zerre kadar önemli değil" şeklinde konuştu.

"11 Kasım’da fidanları toprakla buluşturmaya davetlisiniz"

Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için de bir çağrıda bulunarak, "Başta Şile olmak üzere, tüm Türkiye’de vatandaşlarımızı fidanların toprakla buluşacağı etkinliklere bekliyoruz. 7’den 77’ye herkesi bu seferberliğe davet ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca, tarımsal üretime başlamak isteyen vatandaşlara seslenerek, "Hangi üretimi yapmam gerekir, ne gibi destek alabilirim diye düşünen herkesi Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimize bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son olarak Kervansaray Mahallesinde Orman Köylüleri ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı’nın Şile ziyaretinde İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İlçe Kaymakamı Mustafa Çit, ve Bakanlık bürokratları katıldı.

