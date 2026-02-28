KÜÇÜK SİYASİ VE DÜNYA MENFAATLERİNİZ UĞRUNA AHİRETİNİZİ SATMAYIN ÇIKIŞI

İstanbullu Kuvvcı Kara Fatma sözlerine şu şekilde devam etti ;”Bugün bakıyorsunuz bir çok kişi küçük dünya ve siyasi menfaatleri için ebedi olan ahiretlerini karartmak pahasına yalan söyleyebiliyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Oysa bir çok İslami kaynakta insanlara doğru şahitlik yapın, adil olun diyor. Ayrıca kıyamet gününde cehennemin yalancı şahitlerle dolu olacağını bir çok kaynakta okumaktayız. Yala şahitlik ve olmayan bir şeyi olmuş gibi göstererek bir gurup veya kesimi zorda bırakmak için başvurulan yalanları da tasvip etmek ve bunlardan menfaat sağlamaya çalışanlarda aynı derece yalan söyleyenler kadar suçludur.

HAYDUT DONALT TRUMP’IN DÜNYAYA KABUL ETTİRMEK İSTEDİĞİ GÜÇLÜ OLAN KİŞİ HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞI YAPABİLİR VE BU YANINA KÂR KALIR ALGISI ARTIK BİR ÇOK DÜNYA LİDERİNE ÖRNEK OLMUŞ DURUMDA…

Bizim İslam anlayışında güçlü olan değil haklı olan hakkını almalı. Ama bugün bakıyorsunuz at izi ile it izi birbirine karışmış durumda. Güçsüz olan ezilliyor, güçlü olan ise her türlü melaneti yapmayı kendinde hak görüyor.

Günümüzün Türkçesi ile işin çivisi çıktı dedikleri bu olsa gerek. Bugün 81 yaşına merdiven dayamış birisi olarak ömrüm boyunca bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan bir çok haksızlığı görünce çok ama çok üzülüyorum…

Elbette dünya cennet değil eksik hata olur ancak bugün yaşananlar zulüm ve haksızlık boyutları had safhadadır. Akıl sahiplerinin bu oldu bittileri ve zorba yaklaşımları kabul etmek mümkün değil.

Oysaki dünya hayatı kısa,eğer genç kuşaklar bu haberi okurlarsa kesinlikle başkası yanlış ve haksız işler yapıyor bende yapayım demesinler çünkü suç ve günah bireyseldir.

Başkalarının yaptığı yanlış size örnek olmasın. Siz gücünüzün yettiği kadar doğru ve adil olanı yapın diyen Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma bu dünyada olmazsa bile öteki dünyada Allah için doğru söyleyen ve doğru yapanlar kazançlı çıkacaktır dedi.

Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma sözlerini “Bütün Müslümanların Ramazan ayını, Kadir gecelerini ve ramazan bayramını en kalbi duyguları ile kutladığını ifade etti

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)