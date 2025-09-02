Bİ SAKİNLEŞ BAŞKAN KÜÇÜKLÜĞÜNDE NE YAŞADIN Kİ HERKES İLE KAVGA EDEREK RAHATLAMAYA ÇALIŞIYORSUN…

Kendi meclis üyelerinin yarısını mahkemeye veren ,Mahalle muhtarları ile kavgalı olan, basın mensuplarına hakaret eden, spor müsabakasında Behçelievleri rezil edip kavga çıkaran, kendisini maliye yerine koyup pazarcı esnafını rencide eden, bir TikTok videosu veya sosyal medya videosu çekerek aklı sıra hizmetlerini anlatmaya çalışırken kendi kendisini rezil edecek pazarcı videosunu çekip yayınlayacak kadar yaptığı ve söylediği sözlerin nereye varacağını hesaplayamayan ve dünya gerçeklerinden kopuk olan Bahçelievler Ülkesinin pardon ilçesinin kralı I. Hakan artık partisinin yükünü almak yerine yük olmaya başladığı sık sık ifade edilmeye başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner-Bahçelievler - İstanbul

KRAL I.HAKAN SEN KABADAYIMISIN YOKSA ŞEHRENİNİ Mİ ?

Kral I. Hakan Bahçelievler ilçe belediye başkanı oldun diye kendini maliye yerine koyup serbest pazar ekonomi kurallarının geçerli olduğu bir ülkede yakana mikrofon takıp TikTok videosu çekmek uğruna hakkın ve haddin olmayan bir şekilde gariban pazarcıya çıkar faturanı getir, getir, getir diyerek video çekip topluma afişe etmek hakkında değil haddinde değil.

Kral I.Hakan sen halka hakaret etmek için değil hizmet için o koltuktasın. Bahçelievler ilçe seçmeni size başkanlığı verdimi vermedi mi bir çok kişinin şüphe ve endişeleri olmasına rağmen ne şekilde olursa olsun mademki mazbata aldınız ve 2.döneminizin 1.5 yılındasınız o halde seçmenin sizi dizginlemeleri için meclis çoğunluğunu verdiği CHP Meclis üyelerinin yarısını mahkemeye vermek yerine onlar ile huzur içinde çalışmayı deneyeceğiniz yerde kavgacı tutumunuzu burada da ortaya koymaktan çekinmediniz.

KRAL I.HAKAN,PARTİNİN GENEL BAŞKANI BİR OY DAHA FAZLA ALMAK İÇİN CANINI DİŞİNE TAKIP ÇALIŞIRKEN SENİN İNSANLARI KIRIP DÖKMEN NEYİ NESİ OLUYOR ?

Ülkemizde 81 ile,973 ilçesi ve 398 beldesi var ve bunların tamamında bir belediye başkanı mevcut.

Hiç birisi kendi ismini Belediyenin logosu ve isminden daha büyük yazmazken siz kendinizi 560 binden fazla nüfusu olan İstanbul Bahçelievler ilçesinden daha mı büyük görüyorsunuz ?

Bu kendinizi ilçenizden daha büyük göstermenize öncülük eden bencilliğinize dayanamayıp isyan eden CHP Bahçelievler Meclis üyesi, Grup başkan vekili ve İBB meclis üyesi Gencay Özcan 01.09.2025’de yapılan Eylül ayı meclis toplantınızın ilk birleşiminde bu kendinizi belediyeden daha çok ön plana çıkaran hareketleriniz için önerge verdi.

BELEDİYE İSİM VE LOGONUN BÜYÜKLÜĞÜ İLE KRAL I.HAKAN'IN İSMİNİN BÜYÜKÜĞÜNE BAKIN SİZCE HANGİSİ DAHA BÜYÜK ?

Sizin bu durum mademki rahatsızlık yaratıyor arkadaşlara buradan talimat veriyorum bundan sonraki çalışmalarda benim ismim diğer İstanbul’un 38 ilçe belediye başkanı’ nın isimlerinin olduğu gibi kullanılsın diyeceğiniz yerde hiç doğru olmayan bir şekilde İBB Başkanı İmamoğlu’’ ndan ne görüyorsam onu yapıyorum diyerek manipülasyon yaptınız.

Bakınız biz bu haberde kullandığımız bu fotoyu 01.09.2025’de Basın Ekspres yolundaki bir Bilboard reklamınızda çektik. Siz de herhangi bir İBB çalışmasında İmamoğlu’nun adı ve soyadının İBB’nin logosu ve belediye isminden büyük olduğu bir resim gösterin onunda haberini yapalım.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSACILIĞININ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLARAK İLAN ETTİĞİ AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN EN BÜYÜK İHALELERİNİ BAHÇELİEVLER KRALI I. HAKANIN BAŞKANI OLDUĞU BELEDİYEDEN ALDIĞI İDDİALARI ÇOK KERE BASINA YANSIDIĞI HALDE CHP’NİN MECLİS ÜYELELERİ ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU İÇİN BAŞKAN TUTUKLANIR CEZAEVİNE ATILIRSA BELEDİYE BAŞKANI BİR CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ OLUR DÜŞÜNCESİ İLE BURAYA YÖNELİK BİR OPERASYON YAPILIMIYOR İDDİALARI,İÇİN NE DERSİNİZ KRAL I.HAKAN?

Bahçelievler de çok sayıda sokak röportajı yaptık. Halkın büyük kesimi Kral I.Hakan’ ın tepeden insanlara bakmalarına ve herkese hakaret etme hakkını kendisinden görmelerine sıcak bakmadıklarını ifade ettiler.

Kamuoyu adına yayıncılık yapan bir basın yayın organı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına buradan seslenmek isteriz.

Önyargılı olarak kimseyi suçlamıyoruz. Bahçelievler Kralı I. Hakan’ın suç örgütü lideri olduğunu söylediğiniz Aziz İhsan Aktaş’a en büyük ihaleleri verdiği söylendi bu iddia doğru mu değil mi ? İhale vermiş ise ihale miktarı ne kadardır ?

İlgili suç örgütü liderinin ifadelerine göre onlarca CHP’li Belediye başkanı cezaevinde iken eğer burada ihale almış ve burada aynı suistimaller var ise neden burası ile alakalı da bir tutuklama yapılmıyor ?

İstanbul Times Medya Grubu olarak adil, doğru ve tarafsız yayınlarımız 18 yıldır olduğu gibi yine tarafsız bir şekilde devam edecektir. Bu sayfalar hakaret içermemesi şartı ile Kral I. Hakan’a da açıktır

