-Biz Sisi tanıyoruz ancak tanımayanlar için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz ?

Evet 1983 yılında İstanbul’da doğdum.5 yaşından beri İstanbul Bahçelievler ilçesinde yaşıyorum. Bu ilçeyi sokak sokak biliyorum.

Sigorta experliği yapıyorum. Aynı zamanda sigorta bilirkişiliği yapıyorum.2017 yılından bu yana kendi şirketimde çalışıyorum. 7 Sendir hem Behçelievler hem de İBB Meclis üyeliği yapıyorum.

Partiye 18 yaşında üye oldum. İlk olarak Bahçelievler CHP ilçe gençlik kolu başkanı oldum. Daha sonra ilçe başkan yardımcılığı, sonra ilçe başkan vekilliği görevinde bulundum. Şu an hem ilçede meclis üyesi ve CHP grup başkan vekilliği görevlerim var. Aynı zamanda CHP İBB meclis üyesi ve grup sözcüsü görevlerim devam ediyor.

-Bahçelievler’de 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde seçmen ilginç bir oy kullanarak başkanlıkta oyunu AKP’li aday Hakan Bahadır’a verdi meclis çoğunluğun da ise CHP’y. 1.parti yaptı bunun için neler söylemek istersiniz ?

Meclislerimiz oldukça tartışmalı geçiyor. Belediye yönetimi bir takım kararlar alırken halk ile uzlaşıp almadığınız zaman uzun namlulu silahların gölgesinde meclis toplantılarını yapmak zorunda kalırsınız.

Ama bu uzun namlulu silahlı güvenlik görevlileri bizim için değil dıştan gelebilecek tehlikeler için olduğunu düşünüyorum.

Meclis toplantılarımızı canlı yayınlamak için çok çaba sarf ettik ancak meclis çoğunluğu bize geçince oy birliği ile canlı yayın kararı aldık.

-İlçe belediye başkanınız Hakan Bahadır Muhtarlar ile kavgalı, pazarcı ile kavgalı, Meclis üyesi ile kavgalı, gazeteciler ile kavgalı, kumaşçı esnafı ile kavgalı, Tekel bayisi ile kavgalı, Lokantacı ile kavgalı özetle toplumun bir çok kesimi ile kavgalı bunun için neler söylemek istersiniz ?

Başkanın toplumun birçok kesimi ile sorunlu durumları olduğunu bizde görüyoruz. Örnek vermek gerekirse pazarcı esnafı ile yaşanan sorundan sonra aynı şeyi bu seferde marketlerde aynı şeyleri yaptı.

Bir de şunu söylemek durumdayım. Yaklaşık olarak başkanımız ile 6 yıldır beraber çalışıyoruz bu hatalı durumları yaparken çevresinde kimse kendisini uyarmıyor sanırım. Ya başkanımız kimseyi dinlemiyor yada ya da herke yağcılık yapıyor. Ama bu durumda CHP’nin yönetim anlayışına ters.

-BahçeliEvler Belediye Başkanı Hakan Bahadır 31 Mart 2019’dan beri Yani son 7 yıldır ilçeyi yönetiyor bugüne kadar ne tür yatırımlar yaptı ?

Hakan Bahadır son 7 yıldır ilçeyi yönetiyor. Bu süre zarfında ilçeye kalıcı bir yatırımı yok. Sadece Soğanlı’ da yaptığı bir gençlik merkezi var. Bunun dışında akılda kalacak bir yatırımı yok. Yine Ak Partili bir başkan olan eski başkan Osman Develioğlu Bahadır’a borçsuz bir belediye devretti. Oysa bugün Bahçelievler Belediyesi gırtlağa kadar borca batmış durumda.

-Hakan Bahadır neden CHP Meclis üyeleri hakkında dava açtı ?

Hakan Bahadır‘ın tarzı çok farklı herkes ile kavgalı olmaktan çekinmiyor. Neden böyle hareket ettiğine dairde hiçbir bilgim yok.

-Hakan Bahadır ilçenin her yanına pazarcı esnafına yönelik bilbordlara BİZ işgaliye bedellerini ucuz yapacaktık CHP’li meclis üyeleri bırakmadı diye şikayet etmişti. Oysa şu an CHP’ye rağmen % 70 İndirim yapacağız diye açıklama yapıyor madem ki yapabiliyor idiyse neden geçen sene bunu yapacağı yerde CHP meclis üyelerini suçladı ? Ne dersiniz ?

Evet geçen sene bütün bilbordlara kaldırım işgal vergisinde indirim yapacaktık CHP meclis üyeleri bırakmadı diyerek her yere afiş astı. Ama bu senede yazmış % 70 indirim yapacağız diyor yine pankart asmış. Biz de CHP meclis grubu olarak başkana soruyoruz mademki CHP meclis üyelerinin onayı olmadan % 70 indirim yapabiliyorsanız neden geçen sene bizi şikayet ettiğinizin doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu. Hangi açıklamanız doğru diye sormak hakkımız değil mi ?

-Siz Bahçelievler Belediye başkanı olsaydınız ilk olarak ele alacağınız 3 şey ne olurdu ?

Finansal açıdan Hakan Bahadır eski Ak Partili Bahçelievler Belediye başkanı Osman Develioğlu kadar başarılı bir şekilde ilçeyi yönetemiyor.

Buranın kronikleşen bir çok imar sorunu CHP olarak hem ilçede hem İBB de meclis çoğunluğumuz sayesinde çözüldü.

Hakan Bahadır Belediyemizi borç bataklığına sürükledi. Ciddi olarak faiz baskısı altında eziliyoruz.

Yapılacak olan ilk yerel yönetim seçimlerinde Bahçelievler ilçesini CHP’li sosyal demokrat belediye yönetimi ile tanıştırmak için hem ilçe ölçeğinde hem de İBB’de Bahçelievler halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız şeklinde konuşan CHP Bahçelievler ve İBB Meclis üyesi Gencay Özcan bütün ilçe halkının kendilerine destek vermesini talep ederek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)