Uzaklaştırma kaldırıldı

İtiraz üzerine uzaklaştırma kararının kaldırıldığını açıklayan Feridun Aykut, süreç ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Hakkında uzaklaştırma kararının kaldırıldığını basın açıklamasıyla dile getiren Feridun Aykut, "Bu iftira, siyasi ve kişisel saiklerle hazırlanmış karalamanın hesabını hukuk önünde verecekler. Elimde mevcut olan ses kayıtları ve mahkeme kararları, gerçeğin ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreç, iftiraların değil, hukukun üstünlüğünün kazanacağı bir süreçtir" dedi.

'Perde arkasında birileri var !'

Feridun Aykut, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Kıymetli basın mensupları, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Meclis Üyesi olarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz ve taraflı iddialara karşı açıklama yapma gereği doğmuştur.

İddialara sert cevap verdi

Bahçelievler Belediyesi çalışanı Busenur Ç. tarafından tarafıma yöneltilen, bir kadın belediye çalışanına psikolojik şiddet uyguladığım iddiası tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu iftira, siyasi ve kişisel Saiklerle hazırlanmış bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Konunun muhatabı olan kişiyle gerçekleştirdiğim birebir görüşmeye ait ses kaydı elimde mevcuttur. Bu kayıt, olayın gerçek yüzünü ve iddiaların tamamen yönlendirmeyle kurgulandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Adı geçen kişinin kamu görevi sorumluluğunu kötüye kullanarak şahsıma yönelik bu iftirada bulunması yalnızca benim kişisel itibarımı değil, içinde bulunduğum kurumu ve temsil ettiğim ilkeleri de hedef almıştır.

Haksız ve hukuksuz söylemler neticesinde süreç, fırsat düşkünleri tarafından bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Bahçelievler’de siyaset yapan bazı kişiler de bu kampanyaya dahil olmuş, sözde kadın hakları savunuculuğu adı altında bir kadını siyasi hırs ve intikam aracı haline getirmişlerdir. Oysa asıl eleştirilmesi ve lanetlenmesi gerekenler, perde arkasında bu haksız ve hukuksuz söylemleri üreten ve organize eden kişilerdir.

Bu kişiler tarafından, meşruiyeti kendinden menkul bir dernek yönlendirilerek ilçe binamıza siyah çelenk bırakılması gibi provokatif eylemler düzenlenmiştir. Bahçelievler Belediyesi’nin resmi internet sitesi de bu eylemi haberleştirerek kurumsal mecrasında duyurmuş, bu durum söz konusu karalama kampanyasının yalnızca bireysel değil, resmi mecrada da desteklendiğine işaret etmiştir Bahçelievler Belediyesi.

Halihazırda yalnızca beyana dayalı olarak hakkımda verilen uzaklaştırma kararı, itirazım üzerine mahkeme tarafından kaldırılmış ve karar kesinleşmiştir. Bununla birlikte, ben de ilgili kişi hakkında gerekli hukuki başvuruları yapmış bulunmaktayım ve süreç devam etmektedir.

Hayatım boyunca kadınların eşit haklara sahip olması ve kamu kurumlarında onurlu bir şekilde yer alabilmesi için mücadele etmiş bir birey olarak, bu iddiaları asla kabul etmiyorum. Bu asılsız iddianın hukuki olarak da karşılık bulması için gerekli süreç başlatılmıştır.

Elimde mevcut olan ses kayıtları ve mahkeme kararları, gerçeğin ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreç, iftiraların değil, hukukun üstünlüğünün kazanacağı bir süreçtir.