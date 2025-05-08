AYTEK YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI REMZİ AYTEKİN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Aytek Yapı Ve Safe Life iş birliği ile İnşaatı tamamlanacak olan kentsel dönüşüm projesi ile onlarca vatandaşımızın depreme dayanıklı modern konutlarda yaşamasına öncülük yaptığımız için mutluyuz dedi.

DEPREME DAYANIKLI MODERN YEPYENİ 372 KONUT SAHİBİNİ BEKLİYOR

Yaklaşık 6.000 M2 lik alanda 372 daire ve yedi işyerinden oluşan projemizin içinde 2+1,3 +1. 4 +1 olmak üzere her kesime uygun büyüklükten mevcut konutlarımız alıcısını bekliyor. İstanbul’un merkez ilçelerinden birisi olan İstanbul -Bahçelievler ilçesinde yer alan projemiz Basın ekspres yoluna, bir çok AVM’ye, Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne ,Kültür merkezlerine, spor salonlarına, sosyal hayatın içerisindeki ihtiyaç duyulan bütün önemli kurum ve kuruluşlara çok yakın olan Duyu Konutları lansman fiyatları ile satışa çıktı.

HAFRİYAT ÇALIŞMASI BAŞLAYAN PROJENİN TESLİM SÜRESİ 24 AYDIR

Bugüne kadar bir çok büyük projeye imza atan Aytek Yapı bu seferde 372 konut ve 7 işyerinden oluşan ve 45.000 metre inşaat alanına sahip Duyu Konutları’nda kazıklar çakılmış ve hafriyat süreci başlamıştır.

SATIŞ ŞARTLARIMIZ ÇOK UYGUN

Aytek Yapı yönetim Kurulu başkanı Remzi Aytekin günümüzün ekonomik şartlarında bir gayrimenkulün özellikle Türk Lirası taksitlerle vade farksız faizsiz olarak alınmasının son tüketici için ciddi bir avantaj sağladığı bilinen bir gerçektir.

Özellikle deprem gerçeği ve İstanbul’un merkezi bölgelerinin otopark sorunları göz önüne alındığında artı olarak projenin içerisinde Otopark, kapalı yüzme havuzu, fitnes salonu, sauna, Fin hamamı gibi özellikler de projeye ciddi değer katmaktadır.

Tüm bu özellikleri ile bölgenin parlayan yıldızı İstanbul ,Bahçelievler, Duyu Konutlarında kendinize uygun konutu cazip Lansman fiyatları ile satın alabilirsiniz

Deha Detaylı Bilgi İçin:

0850- 302 5 444

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)