AK PARTİLİ İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI BOZUK DİLİNİ NE ZAMAN DÜZELTECEK ?
İlçesinde bulunan Mahalle muhtarları ile kavgalı, Gazeteciler ile kavgalı, Siyasi parti ilçe yöneticileri ile kavgalı, tekel bayisi ile kavgalı, Pazarcı esnafı ile kavgalı, lokanta ile kavgalı, Meclis üyelerini mahkemeye vermiş özetle kavgalı olmadığı bir toplum kesimi kaldı mı kalmadı mı biz tespit edemedik.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Kendi adını Bahçelievler Belediyesinden daha değerli gören Hakan Bahadır haydi size hodri meydan Bahçelievler Belediyesinin girişine seçim sandığı koy "başkandan memnun munsunuz değil misiniz diye sorulsa en az % 70'i memnun değiliz sonucu çıkar "
Haydi başkan kendine çok güveniyorsan koy sandığı bu soruyu sor. Recep Tayyip ve Ak Parti için 31 Mart 2024 de oy kullanan seçmen bana oy verdi diye düşünmeyiniz. Kendi adınız ile aday olsanız bir muhtar kadar bile oy alamayacağınıza herkes emin.
Elinizde kamu kaynağı var diye herkese hakaret edebileceğiniz hakkını kendinizde mi görüyorsunuz ?
Ey Hakan Bahadır kendinizi 600 bin insanın yaşadığı Bahçelievler Belediyesinden daha büyük görmeyin.
Sakın bunu nereden çıkardınız demeyin. Çünkü daha bugün Belediyenin danışma bankında aldığımız broşürde (Haber içinde o broşür var )
Lütfen aşağıdaki broşüre bakın Hakan Bahadır adı Belediye'nin isim ve logosundan daha büyük yazıyor. Lütfen ilana bakın Belediyenin ismini okumak için mercek lazım .
BU İLAN BİLE HAKAN BAHADIRN'IN NASIL BİR HALET-İ RUHİYEYE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.
Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde insanlar kendi isimlerini hiç bir yerde kurumlarından daha büyük yazmazlar.
Türkiye'de 81 İl ,922 İlçe ,398 belde,32.286 mahalle ve 18.240 köy var siz bize İstanbul Bahçelievler ilçesi Hariç muhtarlar da dahil her hangi birisinin kendi adını ve soyadını belediyesinden veya muhtarlığından büyük yazdığının örneğini bize gönderin bu konuda daha haber yapmayacağız.
Bunun üzerinde neden duruyoruz biliyor musunuz çünkü kendisini her şeyden daha değerli gören bu tür bir yapıya sahip olan insanların bazı psikolojik sorunları olabileceğini pisiloglar sık sık ifade ediyor.
Kendi gölgesi ile kavga eden Hakan Bahadır titreyip kendisine hemen gelmelidir. Saltanatının bitmesi ve kodese gitmesi Aziz İhsan Aktaş'ın bir ifadesine bakar.
Reisin en nefret ettiği şey EGO'dur. Unutmayın depremzedelere konut teslimi yapılırken bir kamu bankasının müdürünün ben bu kadar konut yaptım deyip böbürlenmesine canlı yayında sen değil halkın parsı ile kamu yaptı diyerek haddini bildirmişti.
Hakan Bahadır senin kendini bu kadar halkın üstünde görmen normal değil. Ak Partili yöneticiler Aziz İhsan Aktaş'ı seninle alakalı 2 dakika konuştursa direk gideceğiniz yer belli.
Ak Parti'nın Ankara Yahşihan'dan başka İstanbul'da da bir 2 belediye başkanını ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı görevden alacağı konuşuluyor.
Bunun hangi belediyeler olduğu konusunda ketum davranan Ak Parti her an radikal kararlar verebilir...
"Cadde ve sokakları altından kaplasanız bile halkın gönlünü yapmadıktan sonra bunun hiç bir anlamı yoktur" (Recep Tayyip Erdoğan)
"İnsanoğlu her şeyi af eder ama adam yerine konulmamayı asla ( Mimar: Dr. Merhum Kadir Topbaş)
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
İstanbul, Bahçelievler Duyu Konutları Yapılan Lansman İle Görücüye Çıktı (VİDEOLU )
İçeriği Görüntüle