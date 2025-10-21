Marmara Bölgesinden 5 takımın katıldığı turnuvada büyükler ve küçükler kategorisinde 8 karşılaşma oynandı. Turnuvanın açılış maçı, Esenyurt Belediyesinin desteklediği Ayyıldızlar Spor Kulübü Beyzbol Takımı ile İznik Belediyesi Spor Kulübü Beyzbol Takımı arasında gerçekleşti. Turnuvanın sonunda, Bursa temsilcisi Gözde Takımı şampiyon olurken, Esenyurt Ayyıldızlılar Spor Kulübü Beyzbol Takımı ikinci oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“İstanbul’un tek beyzbol takımıyız”

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediyesi Beyzbol Takımı Antrenörü Umut Tüzün, “Esenyurt’umuzda beyzbol turnuvası gerçekleştirmiş olduk. Turnuvamıza 5 takım katıldı ve bunlardan 3’ü il dışından geldi. Esenyurt Belediyesinin desteklediği beyzbol takımı İstanbul’daki tek beyzbol takımı olma özelliğini taşıyor. Bu süreçte emeği geçen Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Bursa Gözde Takımı Antrenörü Mayide Çakaloğlu Aşçı da turnuvanın önemine değinerek, “Her turnuva bizim için bir deneyim. Bu tarz turnuvaların ülkemizde daha fazla yapılmasını istiyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir turnuva oldu”

Turnuvada şampiyon olan Bursa Gözde Takımı oyuncularından Eymen Aktaş ise “Esenyurt Belediyesi’ne bu turnuvayı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, güzel bir turnuva oldu” şeklinde konuştu. Esenyurt Belediyesi sporcusu Alican Korkmaz, “Esenyurt’ta ilk kez böyle bir turnuva yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Can Aksoy’a spora ve sporcuya verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel geçti” diyerek duygularını paylaştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)