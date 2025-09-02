CANLI YAYIN VAR AMA BASINA ÇEKİM YAPTIRMAK YİNE YASAK

Bizi meclis salonuna almak istemeyen kişi yeni atanan basın danışmanını aradı. Konuştuk gayet kibar bir basın danışmanı edası ile zaten canlı yayında yayınlıyoruz meclis toplantımızı daha sonra youtube de yayınlıyoruz ben size link atarım dediği için çekim yapmadık ancak gitmişken burada meclis toplantısı nasıl oluyor diye baştan sona izledik.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Bahçelievler - İstanbul

İLK OLARAK CHP BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ VE İBB MECLİS ÜYESİ GENCAY ÖZCAN ÜÇ AYRI KONUDA ÖNERGE VERDİ…

T.C. BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA



Bahçelievler Belediyemizin rutin belediyecilik işlemlerini, dijital ekranlarda reklam yaparak halka duyurmasına karşın ayrıca bilbord afişleri ve pankartlar ile tanıtım yapması belediyemizin yani halkın parasının israf edilmesidir.

Bu durum komşularımızın ve meclis üyelerimizin malumudur. Belediye yönetimimiz İstanbul’da nereye gitseniz, kime sorsanız bu gereksiz harcamaları ile anılmaktadır. Buradan hareketle;



1. Promosyon belediyeciliğine devam etmekte kararlı mısınız?

2. Reklam amaçlı yaptığınız pankartlarda kendi adınızı, belediyenin logosundan daha büyük yazmaya devam etme konusunda ısrarlı mısınız?

3. Kaynakları promosyon ve pankart ödemelerine aktarmak yerine kalıcı yatırımlara veya sosyal yardımlara yada yeni katlı otopark gibi ilçemizin ihtiyacı olan yatırımlara yönlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Şeklinde bir önerge verdi. Meclis çoğunluğu CHP’de olduğu için Belediye başkanı olmadığı zaman meclisi CHP’li bir başkan vekili yöneteceği için başkan mecburi olarak kendisi belediye meclis toplantısına başkanlık yapıyor.

Bahçelievler Ve İBB Meclis üyesi Gencay Özcan verdiği bir önergede adınızı bundan sonra da Belediye’nin logosundan daha büyük yazmaya devam edecek misiniz diye sordu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Hakan Bahadır sert bir cevap verdi. Daha sonra Ak Parti gurup başkan vekili Yasin Özdemir ,Özcan’ın önergelerini hafife alan bir dil ile cevap verdi…

Gencay Özcan daha sonra itirazlara tek tek cevap verdi…İBB ‘ye laf atanlar kendi bakanlığına insanların canları ile uğraştığı pandemi dönemde dezenfektan sattıklarını ifade ederek Özdemir’e cevap verdi.

HAKAN BAHADIR’I İLK KEZ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİKLİ BİR KONUŞMA YAPTIĞINI DİNLEYİP MUTLU OLDUK AMA MECLİS BİTİNCE KORİDORDA BASIN MENSUBUNUN BASİT BİR SORUSUNDA RAHATSIZ OLUP SEN PROVAKATÖRSÜN KİMLİĞİNİ GÖSTER DİYEREK ATARLANMASI MANASIZ BULUNDU …

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır 01.09.2025’de yapılan Eylül ayı meclis toplantısın ilk birleşiminde birlik ve beraberlik içerikli bütünleştirici bir konuşma yaptı.

Teknofest Mavi vatan fuarında halkımız din, dil, Irk ayrımı yapmadan bir bütün olarak bir aradı idi. Halk kendi arasında birlik sağlamış. Biz siyasiler olarak bazen sert tartışmalar yapıyoruz.

Aslında bizlerde dilimize dikkat edersek bu ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için daha iyi olur dediğini duyunca gayet güzel bir haber metnini orada hazırlamıştık.

Dr. Bahadır daha sonra Eylül ayında yaşanan önemli günleri ve olayları anlattı…

Bu olumlu ve birlik beraberlik içeren o konuşmayı zevkle dinlerken balkan Bahadır o kadarda kavgacı ve agresif değilmiş diye düşünürken meclis salonunda ki eğitimci meclis üyesi’ nin konuşması ağzında kalacak şekilde sesi kesin demesi ile meclis üyesi biraz bekledi belki sözlerimi tamamlamam için ek süre verir düşüncesinde olduğu için bekledi ama başkan söz vermedi.

İBB Meclisi dahil bir çok ilçe belediye meclis toplantısını takip eden basın mensubu hiçbir mecliste hatibin ağzında söz varken sesinin kesildiğini görmediğini Bahçelievler de kuralların sert olduğunu çıkışta başkan’ a söyledi.“başkanım sizin meclisinizde sert kurallar var. Eğitim öğretim yılı ile alakalı konuşan meclis üyesi zaten konuşmasının sonuna doğru gelmişti. Ağzında Atatürk’ün ismi var iken sesini, kestiniz bu doğru oldu mu demesi üzerine başkan birden bire agresifleşti.

Sen provakatörsün seni kim buraya aldı, çıkar kimliğini, atın bunu dışarı, götürün karakola vs. vs. gibi bir sürü gereksiz ve yersiz söz söyledi.

Bunun üzerine ismi bizde saklı tecrübeli gazeteci gayet vakur bir şekilde aynen şunları hereksin duyacağı bir dil ile söyledi ” Başkan karşında sana hay hay diyecek bir basın mensubu yok. Sen kim oluyorsun da benden kimlik

istiyorsun. Sana neden kimliğimi göstereceğim diyerek yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Siz aynı saygısızlığı pazarda pazarcı esnafından fatura isterken de yapmıştınız. Serbest piyasa ekonomisinde bir belediye başkanı hiçbir esnaftan fatura isteyemez. Vergi kaybımı önlemek için ancak maliye yetkilisi fatura isteyebilir onlarda alış satışa karışmak için değil vergi kaybı var mı yok mu onu kontrol etmek için isteyebilirler.” Diyen basın mensubu kendi gözleri ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın geçek yüzünü kendi yaşadığı bir olay ile tekrar görmüş oldu.

CHP’li kadın Meclis üyesi eğitim öğretim sezonu ile alakalı geçen sene asgari ücretini % 22 ‘si ile bir öğrencinin kırtasiyesi alınıyorken bu sene ise asgari ücretin % 34 ile ancak aynı kırtasiye ihtiyacını alabiliyor diye konuşurken başkan Bahadır 5 dakikalık süreniz geçti diyerek mikrofonu kapattı. Emekli Eğitimci CHP meclis üyesi’nin sözleri ağzımda düğümlendi…

Daha sonra MHP meclis üyesi Zafer haftası ile alakalı konuştu. Ak partili aynı zamanda bir spor kulübünün başkanı olan bir meclis üyesinin stadımız biterse çok iyi olur dedi.

Bunun üzerine CHP Bahçelievler Meclis üyesi ve gurup başkan vekili ve İBB Meclis üyesi Gencay Özcan‘ın gayet samimi ve içten bir şekilde soruna daha pratik bir çözüm bulmak için Hakan Bahadır’a İBB Müteahit firmanın ödemesinin büyük bölümünü yapmış. Şu an itirafçı olan müteahidin şirketine kayyım atandı. Kayyım’ ı ise sizin üyesi olduğunuz parti atadı. Siz orası ile iletişime geçerseniz süreç hızlanabilir dedi.

Bu samimi çıkışa başkan Bahadır o şirketin sahibi kim ? Diye sorduktan sonra cevabı yine kendisi verdi. Adem Soytekin. Ve o firmanın perde arkası sahibinin kim olduğunu herkes biliyor dedi.

Bu şahıs sıvacı iken nasıl İBB’de ihale alacak durumda gelen bir müteahhit oldu diyerek işi siyasete döktü.

CHP Meclis üyesi Gencay Özcan‘da deseydi ki başkan yargının Suç örgütünün elebaşısı olarak gördüğü Aziz İhsan Aktaş’ da Diyarbakır’da kantin işletiyordu bugün nerede ise bütün kamu kurum ve kuruluşlarında ihale alabiliyorsa bir sıvacında İBB’de ihale alması neden tuhafınıza gidiyor. Siz 6.5 sene önce bir hekim iken bugün 600’bine yakın nüfusu olan bir ilçede belediye başkanı idiniz derse ne tür bir cevap verirsiniz sayın Bahadır ?

Uzun Namlulu’Silahların Gölgesinde Meclis Toplantısı mı Olur ?

Bahçelievler Belediyesinde Meclis toplantıları uzun namlulu silahların Gölgesinde Yapılıyor…

Herkesle kavga etmekten zevk alan İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır pazarcı esnafını kendi çektirdiği video ile halkın gözünde düşürmek isterken kendi kendisini rezil edecek bir video çekip yayınlamıştı….

Bahçelievler Belediyesinin Çobançeşme de bulunan binasına girince 1.katta yer aklan meclis salonunun girişinde en önde uzun namlulu silahlarını çapraz tutan iki kişiden sonra onlarca siyah elbise giymiş kişinin arasında meclis salonuna giriyorsunuz.

Bu tabloyu görünce sanki İstanbul’un 39 ilçesinde yapılan bir belediye meclisinin toplantısına değil de sanki İSRAİL’ in meclisi olan Knesset’e giriyormuş izlenimi almamanız mümkün değil

CHP BAHÇELİEVLER MECLİS ÜYESİ EŞREF EKER İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirler,



Bugün burada, tarihimizin en onurlu sayfalarından birini anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 19 Eylül, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Aynı zamanda, bu hafta boyunca aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.



Bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu hiç şüphesiz kanlarını ve canlarını feda eden şehitlerimize ve göğsünü siper eden gazilerimize borçluyuz. Onlar, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın en yüce örnekleridir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından, 19 Eylül 1921’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen “Mareşal” ve “Gazi” unvanlarıyla bu günü taçlandırmıştır. O günden bugüne 19 Eylül, gazilerimizin şeref günü olmuş, milletimizin onlara olan minnetinin simgesi hâline gelmiştir.



Bizlere düşen görev; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlıklarına sahip çıkmak, onların açtığı yolda ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşımaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum.

“1826 yılından bu yana halkımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için fedakârca görev yapan zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm zabıta personeline çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)