OLMADI BAŞKAN PAZARCI ESNAFI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİLDİR

Başkan siz hiç hayatınızda ticaret yaptınız mı ? Pazar tahtası yerine yılbaşında yüzde kaç zam yaptınız ? Hal’den Bahçelievler’e bir kamyonet kaç para nakliye alır ? Sıcaklığın zirvede olduğu bir dönemde domates’in. % kaçı fire olur ? O tahtada çalışan emekçilerin günlük yevmiyesi ne kadar ? Lokantada birer salata, döner, ayran su söyleseler her bir yemek için kaç para öderler ? Siz bu bir öğün yemeğin kaç para olduğunu biliyor musunuz ? Başkan keşke sevimli bir dil ile Güngören Belediye başkanı Bünyamin Demir gibi ilçe halkın ile iç içe olduğunu gösterdikten sonra şaka ile karışık pazarcıyı azarlayıp şaşkın bırakmak yerine kardeşim her şeyin fiyatı yüksek senin 3/5\6 neyse tahtan var 3 kişi çalışıyorsunuz tahta kirası, nakliye, fire vs. vs. gel bakalım beraber teker teker hesap yapalım deseydi o azarladığı pazarcı size milim milim hesap çıkarsaydı hal’de 20 TL ye alınan bir domates’in orada satışa hazır olmaya en az 35 TL yi bulduğunu görürdünüz.

Pazarcı hal’den 20 TL ye aldığı bir domatesi satışa gelene kadar 35 TL ye mal etmişse yüksek masraflara karşın ve aşırı derece sıcaklıkta zor şartlar altında bir kilo üründen 10 ile 15 TL kazanması normal değil mi başkan ?

O pazarcı’nın da bir ailesi var yaptığınız saygısızlığın o kadar normal olduğunu düşünüyorsunuz ki yayınlamaktan imtina bile etmiyorsunuz ?

Hayat pahalığını üç beş markete ve pazarcı esnafına yıkmayı bırakın sayın başkan. Son 4/5 yılda hayatın her alanını çekilemez hale getiren kişi o bağırdın pazarcı esnafı değildir. Pazar tezgahında çalışan bir kişi en az 3 bin lira yevmiye istiyor bunun farkında mısın başkan? 4 sene önce ilçende 5 bin TL olan ev kirası bugün 35/40 bin TL dir. Bu zamları da pazarcı ve marketçi mi yaptı.

O BAĞIRDIĞINIZ PAZARCI HATALI OLSA BİLE SİZİN O HİTABINIZ HİTAP MIDIR BAŞKAN !...

Diyelim ki bütün masraflara rağmen pazarcı 30 TL ye mal etti 50 TL ye satması çok pahalı ise Belediyenin serbest piyasada fiyatlara müdahale etme hakkı yoktur. Belediye temizlik düzen ve sağlıklı ürün sunumu konusunda denetleme yapabilir. Ama getir faturanı bu ne, 20 TL ye alıp 50 TL ye satmak diyerek genç bir pazarcıyı rencide etmeniz size yakışmaz. Siz protokol olarak selamlama yapar geçersiniz usulsüzlük var ise zabıtanız gerekeni yapar. Bu dil dil değildir başkan.

Diğer bir sorun ve sıkıntı da adınızı ve soyadınızı temsil ettiğiniz kurum olan Bahçelievler Belediyesi logosundan daha büyük yazmaktan vaz geçin.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)