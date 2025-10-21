BAHÇELİ DAHA ÖNCE 81 DÜZCE’DEN SONRA 82 MUSUL 83 KERKÜK DEMİŞTİ ŞU AN UFAK BİR REVİZYON İLE BU SEFER 82 KIBRIS OLDU…

19 Ekim 2025’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Seçim öncesi Türkiye Cumhuriyetini yöneten siyasi otorite Kıbrıs seçimlerinde tarafsız kalıp Kıbrıs halkı kime oy verir seçerse biz garantör ülke olarak onunla çalışırız deyip tarafız kalması gerekirken açık ve aleni bir şekilde mevcut başkan Ersin Tatar’a sanatçısından siyasisine kadar her alanda destek verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Seçim günü Kıbrıs halkı tercihini nerede iki ise iki misli fark ile Ersin Tatar’ın rakibi Tufan Erhürman’a oy vererek İlk turda seçti.

Seçim sonuçlarından sonra Ak Parti genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması gereken gibi hareket ederek garantör ülkenin yöneticisine yakılır şekilde Erhürman’ı başarısından dolayı kutlayarak tebrik etti.

Devlet Bahçeli ise ilginç bir çıkış yaparak sonucun kendi beklediği gibi olmamasından dolayı işin kolayına kaçarak Kıbrıs 82 plakalı şehrimiz olsun teklifi yaparak işin kolayına çaktı.

Oysa zaten Türkiye Cumhuriyetinin 81 ili var KKTC. nin dünyaca tanınıp bilinen bir ülke olmasına çalışmak yerine Bahçeli’nin işin kolayına kaçıp KKTC.82.ilimiz olsun diyerek doğru yapmamıştır.

Kısa bir süre önce 4 Türk Cumhuriyeti Rum kesiminde elçilik açarak Türkiye’ yi adeta işgalci gördü.

Bahçeli bu konuda neden bu dört devlet böyle bir tercih yapmak zorunda kaldı diye bir araştırma yapıp Avrupa devletlerinin o 4 devlete sağladığı desteklerin daha fazlasını biz nasıl onlara sağlayıp başta soydaş devletlerden ve dost ülkelerde başlamak üzere KKTC’nin tanınması adına bir girişim başlatması gerekirken desteklemiş olduğu aday seçimi kaybettikten sonra

Alt yapısı olmayan KKTC. bizim 82.ilmiz olsun demek en basit tabiri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı bir saygısızlık olarak görmek mümkün.

Bahçeli son yıllarda bunu çok yapar oldu Anayasa mahkemesi istediği yönde karar vermediği zaman çok rahat bir şekilde Anayasa mahkemesini kapatalım diyebiliyor.

KIBRIS 82 ilimiz olsun’ un gerekçesi de katılım az oldu deniyor. Oysa 5 sene önce yani 2020’de yapılan seçimde ilk turda katılım oranı % 51.69 olmuş. Oysa bu seçimde ilk turda katılım oranı 64.87 olarak oldu yani önceki seçime göre 12 puan daha fazla katılım olmuş.

HERŞEY SİZİN İSTEDİĞİNİZ GİBİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL SAYIN BAHÇELİ

Demezler mi mademki Kıbrıs'ın Türkiye'nin 82 ili olmasını faydalı ve yararlı görüyordunuz da neden bu DAHİYANE Fikrinizi 18 Ekim 2025'den önce değil d Kıbrıs seçiminin yapıldığı 19 Ekim 2025'de Koru halinde destek verdiğiniz ve yandaş anketçilerinizin bile Tatar kazanacak dediği seçimde muhalif aday Tufan Erhürman, rakibi Tara’a 2 Misline yakın fark attıktan sonra mı KKTC 82.ilimiz olsun demek aklınıza geliyor ?

EN SON SEÇİMDE % 10.30 OY ALAN MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’NİN BU OY İLE ÜLKENİN KADERİNDE EN GÜÇLÜ SİYASİ PARTİ OLMASI ÇOK MANİDARDIR DEĞİL Mİ ?

CHP 14 Mayıs Milletvekili seçiminde % 25.80 oy alarak MHP’nin iki mislinden daha fazla oy aldığı halde DEM ve İYİ parti ile arasında 1 puan fark ile 3.parti olan MHP’nin ana muhalefet partisini sık sık i kriminalize edici açıklamalar yapması demokrasiye inancı olan seçmeni üzüyor.

Zaten demokrasinin olduğu yerde muhalefetin muhalefeti eleştirmesi pek alışık olunan bir konu değildir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)