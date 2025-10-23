İstanbul merkezli yerli üretici SafeDoor, çelik kapı sektöründeki 15 yıllık tecrübesini yeni 2026 Koleksiyonu ile taçlandırdı. Gelişmiş güvenlik teknolojileri, enerji verimliliği ve estetik tasarımı bir araya getiren yeni seri; villa, apartman ve ticari projeler için farklı modellerden oluşuyor.

Güvenliğin Yeni Tanımı

SafeDoor’un tüm modellerinde 2 mm DKP çelik sac, taşyünü izolasyon, çift hava kanallı fitil sistemi ve Kale marka monoblok kilit standart olarak sunuluyor.

Yeni koleksiyon, isteğe bağlı olarak parmak izi, şifreli ve kartlı akıllı kilit sistemleriyle de uyumlu çalışıyor.

Estetik ve Dayanıklılık Bir Arada

SafeDoor 2026 serisinde ahşap, kompozit ve kompakt lamine kaplama alternatifleri bulunuyor.

Yeni renk paletinde antrasit gri, fıstık yeşili, buz mavisi, altın varak beyaz gibi özgün tonlar dikkat çekiyor.

Kapılar, hem modern villalar hem de apartman girişleri için ölçüye özel üretimle sunuluyor.

İhracatta Yeni Hedef: Avrupa ve Afrika

SafeDoor Genel Müdürü Eftal Özmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2026 koleksiyonumuzla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ve Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyoruz.

Ürünlerimizin her biri, yerli üretimin gücüyle A+ kalite güvenlik ve estetik sunuyor.”

Üretim Gücü ve Kalite Standartları

İstanbul’daki 2.000 m² üretim tesisinde faaliyet gösteren SafeDoor, tasarımdan montaja kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yürütüyor.

Tüm ürünlerde 10 yıl garanti, ücretsiz keşif ve montaj hizmeti sunuluyor.

İletişim

SafeDoor Çelik Kapı – İstanbul Merkez

+90 (532) 586 12 82

+90 (212) 706 58 87

WhatsApp: https://wa.me/905325861282

