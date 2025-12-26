“Zengin ürün çeşitliliği ve üstün lezzetli ürünleriyle yeni yıl sofralarına değer katıyor”

Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından Güven Kuruyemiş, yılbaşı dönemine özel hazırladığı zengin ürün çeşitliliğiyle yeni yıl sofralarını ve hediye alternatiflerini lezzetle buluşturuyor. Geleneksel tatlardan yenilikçi lezzetlere uzanan geniş ürün gamı, yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılamak isteyenler için güçlü ve ayrıcalıklı bir seçenek sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ONLARCA ÇEŞİT, TEK ADRES

Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Antep fıstığı, badem, fındık, kaju, ceviz, leblebi ve özel karışımlar, Güven Kuruyemiş’in kalite ve lezzet odaklı üretim anlayışıyla tüketiciyle buluşuyor. Özenle seçilen hammaddeler, hijyenik koşullarda işlenerek tazelik, aroma ve lezzet standartları en üst seviyede korunuyor.

PRESTİJLİ LOKASYONLARDA LÜKS MAĞAZALAR

Üstün lezzetiyle öne çıkan ürünleri kadar, tüketiciye sunduğu alışveriş deneyimiyle de öne çıkan Güven Kuruyemiş; lüks ve prestijli lokasyonlardaki şubeleriyle yılbaşı alışverişini ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor. Modern mağaza konsepti, zengin ürün teşhiri ve seçkin sunum anlayışı, markanın premium duruşunu güçlü biçimde yansıtıyor.

ÖZEL PAKETLER, KURUMSAL HEDİYE ALTERNATİFLERİ

Yılbaşına özel olarak hazırlanan hediyelik kuruyemiş kutuları ve özel paket seçenekleri, hem kurumsal hem bireysel hediyeler için şık ve anlamlı alternatifler sunuyor. Farklı damak zevklerine hitap eden bu özel seçkiler, paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan yılbaşı ruhunu sofralara taşıyor. Güven Kuruyemiş, yalnızca klasik kuruyemiş çeşitleriyle değil; kavrulmuş, soslu ve özel reçetelerle hazırlanan inovatif ürünleriyle de yılbaşı sofralarına çeşitlilik katıyor. Her biri lezzet standartları titizlikle belirlenmiş bu ürünler, markanın “üstün kalite” anlayışını yansıtan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda üretimini sürdüren Güven Kuruyemiş, yeni yıl döneminde artan talebe güçlü lojistik altyapısı, yaygın mağaza ağı ve seçkin lokasyonlardaki şubeleriyle hızlı ve güvenilir şekilde yanıt veriyor.

Güven Kuruyemiş, yeni yılı lezzetle karşılamak isteyen herkesi üstün lezzetli ürünleri ve zengin ürün çeşitliliğiyle buluştururken, 2026’ya da aynı kalite, güven ve premium hizmet anlayışıyla adım atmayı hedefliyor.

Güven Kuruyemiş hali hazırda İstanbul’da Teşvikiye, Nişantaşı, Etiler, Göktürk, Başakşehir, Yeniköy ve Bebek lokasyonlarındaki mağazalarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)