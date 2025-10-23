Metroda, plazada, kafede, home office köşelerinde… Şehrin temposu artık masa başında atan bir nabızla ölçülüyor.

Ama bu tempoya ayak uydurmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

Uzun mesai saatleri, ekran başında geçirilen kesintisiz zaman dilimleri ve giderek azalan hareket, şehirli çalışanların hem bedenini hem zihnini sessizce tüketiyor.

“Hareketsizlik” Yeni Meslek Hastalığı Oldu

Artık şehirdeki çalışan kesimin büyük kısmı gününün 8 ila 12 saatini oturarak geçiriyor.

Ofislerde ya da evde, fark etmiyor; sonuç aynı: hareket eksikliği, yanlış duruş, stresle birleşen kas yorgunlukları.

Uzmanlara göre bu durum, 10 yıl önce yalnızca ileri yaş gruplarında görülen kronik rahatsızlıkların artık 30’lu yaşlara kadar inmesine neden oluyor.

Bel ve boyun fıtıkları, duruş bozuklukları, hatta uyku düzensizlikleri bile bu zincirin parçası.

İstanbul’un “Çalışma Ritmi” Bedenle Yarışıyor

İstanbul’da beyaz yakalılar artık trafikte değil, oturdukları koltukta zaman kaybediyor.

Birçoğu sabah 7’de yola çıkıp gece 10’da hâlâ bilgisayar başında olabiliyor.

Yoğun tempo, ergonomik farkındalığın da önüne geçiyor: “Bir an önce işi bitireyim” düşüncesi, bedenin verdiği sinyalleri bastırıyor.

Bunun sonucunda şehirde yeni bir kuşak doğdu: “Hareket etmeyen profesyoneller.”

Zihinsel olarak sürekli aktif, fiziksel olarak neredeyse sabit bir yaşam biçimi.

Çalışma Kültürünün Dönüm Noktası



Artık üretkenlik sadece çok çalışmakla değil, nasıl çalıştığımızla ölçülüyor.

Uzun saatler oturmak, kısa vadede performansı artırıyor gibi görünse de uzun vadede hem verimi hem sağlığı düşürüyor.

Birçok şirket artık çalışanlarının duruş alışkanlıklarını, mola sürelerini ve ergonomik düzenlemeleri performans kriterleri arasına dahil ediyor.

Evden çalışan yeni kuşak için de durum farklı değil.



Evde konforlu görünen sandalyeler, birkaç ay içinde ciddi sırt ve boyun ağrılarına yol açabiliyor.

Küçük bir yatırım, ergonomik koltuk, uygun yükseklik ve kaliteli destek sistemi — bunların hepsi birer “modern ofis sigortası” haline gelmiş durumda.

Beyaz Yakalıların Yeni Lüksü: Sağlıklı Kalmak



Bir zamanlar statü göstergesi olan plazalar ve yüksek kat ofisler, yerini konforlu, sağlıklı ve dengeli çalışma alanlarına bırakıyor.

Bugünün beyaz yakalısı artık sessizce çalışan, ama doğru tasarlanmış bir ortamda üretken kalabilen biri olmak istiyor.

“Çalışmak” hâlâ zor; ama artık zor olan şey, kendine zarar vermeden çalışabilmek.



Sonuç: İstanbul’un Yeni Gerçeği



İstanbul artık sadece hızlı değil; yorucu bir şehir.

Ama bu yorgunluğun nedeni sadece trafik ya da iş stresi değil, bedenin sürekli aynı pozisyonda kalması.

Birçok kişi farkında olmadan kendi enerjisini yanlış oturarak tüketiyor.

Şehir büyüyor, işler değişiyor, yaşam biçimleri dönüşüyor.

Ama insan bedeni hâlâ aynı: dengede ve hareket halinde olmaya ihtiyaç duyuyor.

Kısacası, modern İstanbul’un beyaz yakalıları için asıl mesele artık “ne kadar çalıştığımız” değil, “nasıl oturduğumuz.”