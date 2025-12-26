Oldukça samimi bir havada başlayan toplantıda konuşan Bülent Turan, kendisinin de yatılı öğrencilik hayatına 12 yaşlarında başladığını, dolayısıyla yatılı okuyan gençlerle bir arada olmanın anılarını canlandırdığını ifade ederek, özellikle mübarek Regaip Kandili'nde TÜGVA'da gençlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının başında İçişleri Bakanlığı hakkında da kısa bir değerlendirme yapan Turan, İçişleri Bakanlığı'nın çok büyük ve yoğun bir bakanlık olduğunu, geniş bir sorumluluk sahasına sahip olduğunu ifade etti. Başbakanlık kapatıldıktan sonra buradaki takip edilen bazı konuların İçişleri Bakanlığı tarafından üstlenildiğini ifade eden Bülent Turan, arada bir es vererek böyle toplantılara, sivil toplum ve vakıf çalışmalarına katılmaya gayret ettiğini söyledi.



Rutine saplanmanın insanı, özellikle gençleri körelttiğine dikkat çeken Turan, "her ne görevde olursanız olun rutinin dışına çıkın. Mutlaka işinizden başka bir hobiniz olsun, sizi hayata bağlasın" dedi.



Bakan Yardımcısı Bülen Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatı kendi için yaşayanlar, bir de başkaları için, milleti için, ailesi için, ümmeti için yaşayanlar vardır. Biz hayatımızı yaşarken sadece 'ben' diyen değil, 'biz' diyen insanlar olduğumuz için buradayız. Tügva'da olmak, başlıbaşına bir tercihtir. Hepiniz şu an başka yerlerde olabilirdiniz. Bana göre bu çok kıymetli bir tercihtir. Ben burada kendi için yaşamak tercihini kullanmayan insanlarla beraber olmaktan ayrıca mutluyum. İnsanlar hayatı yaşarken 'Allah razı olsun' dedirtmek için yaşamıyorsa, başkalarına anlatacak bir hikaye bırakmıyorsa, hiçbir kıymeti olmaz bu hayatın."



Sadece kendisi için yaşayan insanların aslında küresel sistemin güdümünde yaşadığına vurgu yapan Turan, "maaşımı alayım dersiniz, Gazze'yi haberlerde görüp 'tüh vah' der, vicdanınızı rahatlatırsınız, sonra başka kanala geçersiniz vesaire. Fakat bu başkalarına ilham vermeyen, dokunmayan hayat, kendi başına yaşanan hayatlara aslında bir şey dayatılıyor. Bu dayatılan hayat, dünyada bu işi planlayan ideolojilerin sonucu. Bize sadece müşteri olarak bakan bir anlayış söz konusu. Müşteri olarak değerlisin, işin bitince değersizsin onlar için. Afrika'da, Filistin'de Milyonlar ölüyor, bizi müşteri gören küresel aklın umurunda değil."



"Tercihinizi lütfen ilham verenlerden olma yönünde kullanın. Herkes eğer tercihini 'ben' diyenlerden yana kullansaydı...

Mesela Erbakan Hocamız. Dünya çapında bir mühendisti. Tercihini sadece kendi kariyeri olarak yapsaydı, ne yaşardı? Mesela hapse atılır mıydı, darbeler görür müydü, hakaretler, zorluklar görür müydü? Rahmetli Menderes, Çakırbeyli Çiftliği'nden çıkmasaydı, hayatı güzel olmaz mıydı, idam sehpası görür müydü? Ama tercihini bizden yana yaptı. İşte bunlar, ilham veren hayatlardır.

Bizler de böyle olmalıyız. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. Kendi hayatı, işi gücü, ailesi vardı. Bu tercihi yaptı. Vesayetle kavga ederek bambaşka bir Türkiye inşa etti. Biz kaba inşaatı bitirdik. Şimdi ince işçiliği siz yapacaksınız"



"Altyapı ile ilgili yaptıklarımızı hepsini biliyorsunuz, tekrar saymanın alemi yok, yollar köprüler hastaneler vesaire. Ama bu ekip, Recep Tayyip Erdoğan hepsinden önemli bir şey yaptı. Bu millete öğretilmiş çaresizliği yırtıp attı. Bazı ülkeler ayağa kalkar, sadece kendini şekillendirir. Ama Türkiye ayağa kalkarsa, bir anlayışı, devri, bölgeyi şekillendirir. Bazı ülkelerin petrolu var, çok zengin ama o kadar. Yanındaki ülkeye faydası yok. Türkiye böyle değil."



Konuşmasının sonunda birlik olmanın gücüne vurgu yapan Bülent Turan, Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sonu 24. Bütçesini yaptığını, bunun Türkiye tarihinde bir örneğinin olmadığını, bu başarının Erdoğan'ın ve arkasında kenetlenmiş AK Parti teşkilâtlarının başarısı olduğunu söyledi. Güçlü lider, güçlü ekip dengesine vurgu yapan Turan, herkesin kendi alanında iyi olması gerektiğini ifade etti.

