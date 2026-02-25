Nihat Hatipoğlu, Ramazan etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Kültür Sanat’ın konuğu oldu. 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30’da gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bir selamlama konuşması yaptı. Zeytinburnu halkının yoğun ilgi gösterdiği program, Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan atmosferini yansıtan sohbetiyle devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Dini güvenilir kaynaklardan öğrenin.”

Nihat Hatipoğlu, dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin önemini vurguladı:

“Bugün büyüklerimizden ve kitaplardan öğrendiğimiz bilginin yerine yeni, farklı şeyler koyulmaya başlandı sosyal medyada. Bu konuda gençler dikkatli olsun. Dini kimden öğrendiğinize dikkat edin. Diyanet gibi güvenilir kaynaklardan bilgi almaya gayret edin. Yanlış polemiklere girmekten uzak durun.”

“Biz yargıç değil, davetçiyiz.”

Nihat Hatipoğlu, dünyada yaygınlaşan tekfir kültürüne dikkat çekti:

“Kıble ehlini tekfir etmek küfür gerektirir. Bu, Türkiye’de ve dünyada artıyor. Buna karşı çocuklarımızı uyaralım. İnsanların imanları üzerinde polemik yapılmaz. Hesabı Allah görür. Biz yargıç, kadı değiliz. Bizler birer davetçiyiz. İslam’ın ölçüleri belli. Helalleri, haramları belli. Haramı meşru görmeyen, o haramı işlese de dinden çıkmaz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)