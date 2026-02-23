Çocukları ve gençleri her ay kitapların dünyasına misafir eden, onların kültürel ve sanatsal anlamda gelişimlerine destek veren Zeytinburnu Bilgi Evlerinin kıymetli misafiri yazar Sami Bayraktar, çocuklarla çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner



“Benim bir İstanbul merakım, bir İstanbul sevgim var.” ifadeleriyle yaşadığı şehre olan sevgisini anlatan Bayraktar, İstanbul’un her semtinin tarih koktuğundan ve derin bir kültüre ev sahipliği yaptığından söz etti. Zeytinburnu semtinin de tarihsel açıdan çok kıymetli olduğunun altını çizerken bu adın nereden geldiği bilgisini çocuklara aktardı.



İçinde yaşadığımız şehrin hikâye, masal ve efsaneleriyle çok yönlü edebi bir eser topluluğunu barındırdığını söyleyen Sami Bayraktar, bu zenginliğin ancak böyle muhteşem bir şehirde olabileceğine dikkat çekti.



“Bir şehri tanımak çok önemli. Peki, neden bu kadar önemli? Çünkü bizler insanız. Birisini ancak tanıdıkça severiz; onu tanıdıkça anlarız, sevdikçe ona sahip çıkarız. Yaşadığımız semtin tarihini bilirsek ona daha çok sahip çıkarız. Çünkü atalarımızın bıraktığı mirasa yine ancak biz sahip çıkabiliriz.

Bu şehir bin yıllık bir tarihi anlatıyor bizlere.” cümleleriyle de çocuklara bize bırakılan emanetin önemini bir kez daha anlattı.

“Ben eskilerden kalan tarihî bir mekânı gördüğüm zaman onu bir taş parçası olarak görmüyorum. O binayı yapan kişinin emeklerini görüyorum.

Acaba bunu kim yaptı? Çocukları var mıydı? Onun hayat hikâyesi neydi acaba diye kendi kendime soruyorum. Her şeyin bir hikâyesi var.” İfadeleriyle de çocukların bakış açısına yeni bir anlam katmayı da ihmal etmedi.



Eskiden Hristiyanlar, Rumlar ve Ermenilerin Zeytinburnu’nda komşu olarak yaşadıklarını ve farklı kültürlerin bir arada olmasının edebiyatımıza, mimarimize ve daha birçok alana olumlu katkı sağladığını da dile getiren Bayraktar, Zeytinburnu’nda efsane olarak dolaşan hikâyelerden çocuklara kesitler anlattıktan sonra“ Tarihe Yaslanan Taşlar Zeytinburnu” kitabını imzalayarak çiçek takdimi eşliğinde söyleşisini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)