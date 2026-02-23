Zeytinburnu’nun kalbinde, yüzyılların izini taşıyan Tarihi Merkezefendi Fırını yalnızca ekmek pişen bir yapı değil; ateşin, emeğin ve hafızanın aynı çatı altında buluştuğu çok özel bir mekân.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Duvarlarına sinmiş is kokusu, geçmişten bugüne uzanan üretim geleneğini fısıldarken her hamur bu tarihsel sürekliliğin sessiz tanığına dönüşüyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan yapı, geçmişle bugünü aynı ateşte buluşturuyor. Bu tarihî mekânda üretim yapan ustalar için ise fırın yalnızca bir çalışma alanı değil; sorumluluk, saygı ve miras duygusunun somutlaştığı bir alan.



RAMAZAN PİDELERİ GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YOĞRULUYOR



Ramazan ayında ise bu kadim mekânın ateşi, bir başka geleneği daha yaşatıyor. Taş fırında ustaların emeğiyle hazırlanan Ramazan pideleri iftar sofraları için özenle pişiriliyor. Uzun fermantasyonla hazırlanan hamur, doğal maya ve geleneksel yöntemlerle yoğruluyor; üzeri susam ve çörek otuyla süslenen pideler, fırından çıktığı anda mahalleye yayılan kokusuyla geçmiş Ramazanları hatırlatıyor.



Tarihi Merkezefendi Fırını’nda üretilen Ramazan pidesi yalnızca bir iftarlık değil; paylaşmanın, sabrın ve birlikte olmanın simgesi. Yüzyıllık taş duvarlar arasında yoğrulan bu gelenek, her Ramazan ayında yeniden hayat buluyor.



ATEŞ, HAMUR VE ZAMAN…



Bu üçlü burada sadece ekmeği değil, Ramazan’ın ruhunu da mayalıyor. Tarihi Merkezefendi Fırını, hem günlük üretimi hem de Ramazan pidesiyle, geçmişin izini bugünün sofralarına taşımaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)