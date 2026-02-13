Sayın başkan biz sizi tanıyoruz tanımayan okur ve izleyicilerimize kendiniz hakkında bilgi verebilir misiniz ?

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Çanakcı köyünde doğmuşum. İlk okulu kendi köyümde ortaokulu ve liseyi Zeytinburnu’nda okudum. İşim aşım hep Zeytinburnu ilçesinde oldu.

Yaptığınız İş Hakkında biraz bilgi verebilir misiniz ?

Dekorasyon ve mobilya alanında çalışmalar yapıyoruz. Aşımız işimiz Zeytinburnu’nda .

Dernek başkanı ve Federasyon başkanlığı yaomak maddi ve manavi olarak kolay değil hangi motvasyon ile dernek ve Federasyon yöneticisi oldunuz ?

Hemşehrilerimin yardım ve desteği ile 27 yaşında kendi köyümün dernek başkanı oldum. Bu derneğimiz Esenler Atışalanı’nda idi.

Aynı dönemde ilçemizin federasyonu kurdum orada görev aldım. Daha sonra Ak Partide Zeytinburnu Telsiz mahalle banşkanı oldum. 2 Dönem Zeytinburnu Belediye meclis üyesi olarak görev yaptım.

Ben bu dönem aslında ZEYDEF’e adaylık için çok kararlı değildim.Sizin haberinizden sonra çok arayan soranlar dostlarım oldu.

Dostlarımdan aday ol ısrarları artınca aday olmaya karar verdim hepsi oy birliği ile bize oy verdiler. Bütün delegasyona teşekkür ederim. Hepsinin oyunu alarak yeniden seçilmek benim için bir onur oldu.

Kısa bir süre önce ZEYDEF başkanı seçildikten sonra Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ve Kaymakam Dr.Adem Uslu’yu kurucu üye dernek başkanları ile ziyaret ettiniz nasıl geçti bu ziyaretler ?

Evet önce 2 dönem 6 yıl ZEYDEF’ te başkanlık yaptım. Yeni dönemde seçildikten sonra ilk ziyaretimizi Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a kalabalık bir heyet ile ziyarete gittik. Kendisini bizi, çok samimi ve içten bir ortam ile karşıladı.

Kuruluştan bu yana ZEYDEF’e hzşmete den Yıldıray Baş, Yaşar Güner ve Dilman Kaya’nın hizmetleri oldu geçmiş dönem başkanları ile alakalı neler söylemek istersiniz ?

Ahde vefa çok önemli. Daha dün eski federasyon başkanlarımız ve dernek başkanlarımız ile güzel bir istişare toplantısı yaptık. Bunlardan oluşan kişilerden müteşekkil ZEYDEF yüksek istişare kurulu oluşturduk. Yani dernek başkanlarımızın görevleri bitince sistemden kopsun istemiyoruz. Bu Arkadaşlarımızın tecrübeleri çok önemli yani hep beraber olacağız hiç bir arkadaşımız dışarıda kalmayacak.

Yeni dönemde üye dernek yönetimlerini ziyaret ediyoruz. Bu yayından önce Zeytinburnu Tüm Malatyalılar derneğini ziyaret ettik. Gayet güzel bir toplantı oldu. Burada dernek başkanı Suat Sarıkaya ve yardımcısı olarak başta siz olmak üzere diğer toplantıya katılan Cengiz Kaçar, Ahmet Şahin ve İbrahim Balcı’ya da teşekkür ederim.

Daha öncede uzun süre ZEYDEF’e başkanlık yapmıştınız bu dönem en büyük çalışmalarınız neler olacak ?

Sizin de bildiğiniz üzere daha önce ZEYDEF’ ten ayrılıp İZEYDEF ismi ile bir federasyon kuran dernek başkanlarımız ile göreve gelir gelmez birlikte rahmet ayrılıkta zahmet vardır diyerek o arkadaşlarımız ile konuştuk.

Murat Tufan başkanım o kadar olumlu ve güzel öneriler ile iki federasyonun birleşmesi adına güzel katkılar sunuyor. Kendisine ve yönetimine teşekkür ederim.

Bazı dernek başkanları daha önce ZEYDEF’ten ayrılarak yeni bir federasyon kuruluşu yaptılar. Sizde bir süre önce yönetiminizde yer alan Malatya ev Trabzon Dernek başkanları ile beraber yeni Federasyon başkanı ve bazı yöneticileri ile konuştunuz? Neler konuştunuz ve sonuç nasıl oldu ?

Kongreden sonra sizin de ilk günden beri dediğiniz gibi Zeytinburnu ilçesi zaten küçük bir ilçe. Burada 2 federasyon çok fazla etkin tek kurum ile daha güzel işler yapabiliriz. Birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atacağız. Güzel gelişmeler r oluyor inşallah en yakın zanda güzel gelişmeler olacağına inanıyorum.

Daha önce Zeytinburnu Belediyesi ile Yöresel günler etkinlikleri yapıyordunuz ancak belediye son iki yıldır bu etkinliği yapmıyor yeniden bu çalışma başlayacak mı ?

Yöresel günler Zeytinburnu’na çok şey katıyordu. Ben dün Ömer başkanımla konuştum ama bu konuya girmedik. Birleşmeden sonra inşallah Zeytinburnu Belediye başkanımıza yeniden Yöresel günler için fikir alış verişi yapacağız ilçemiz ve halkımız için iyi işler yapmayı dilerim.

Daha önce Meclis üyeliği yaptınız bir çok kişi milletvekili ve yeniden meclis üyesi adayı olabileceğinizi ifade ediyor. Siz önümüzdeki genel ve yerel seçimde siyasete göz kırpacak mısınız ?

ZEYDEF başkanı olduğum sürece kesinlikle hiçbir siyasi göreve talip değilim. Şu an aklımda ve ruhumda aldığım ZEYDEF görevini en iyi şekilde yapmanın dışında başka bir düşüncem yoktur. Ben dernekçiliği sevdiğim için yapıyorum. Amacım Gökkubede hoş bir sada bırakmanın dışında bir düşüncem yoktur.

STK İşerine girip kendi özel zamanınızın önemli bir kısmını buraya ayırmaktan dolayı bazen nereden başıma bunları sardım dediğiniz oluyor mu ?

Hayır kimse bana zorla ZEYDEF ve Sinop Dernek başkanı ol demedi. Sevdiğim için yapıyorum. Hiç bir zamanda STK gönüllüsü oldum diye pişman olmadım. Balık tutmaktan hoşlanan bir kişiye ne uğraşıyorsun git 150 TL ver 1 KG balık al demek ne kadar yanlış ise bize de aldığın maaş ne kadar, buradan siyasete göz kırpacakmısınız demek aynen bunun gibi yanlıştır.

Benim sorularım bitti mikrofon sizde bunları da konuşmamız lazım değdiniz herhangi bir konu var ise buyrun başkanım …

Zeytinburnu’muz ve illerimiz için hep beraber inşallah bu 3 yıllık görev süremiz içinde dahada kurumsallaşarak güzel işlere imza atacağız. ZEYDEF’ in ve İZEYDEF’in üye dernek başkanları ve yönetimleri başta olmak üzere ramazan ayının bütün Müslümanlara hayır getirmesini dilerim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)