İPİN UCUNU TUTARAK TÖVBE ALMAK NE KADAR İSLAMİ VE NE KADAR DOĞRU ?

Menzil cemaati yıllardır kendi mekanlarında ipin başında ucunu tutan lider diğer tarafta tövbe almaya gelen kişilerin ucunu tuttukları ip ile tövbe alınması ne kadar İslami ve ne kadar doğru bunun kararını İslam alimlerine bırakacağız.

Bizim bu haberde irdeleyeceğimiz konu Diyanet işleri bakanlığına bağlı olan bir camide tövbe seansı var denilerek cami cemaatini namaz kılmak için caminin içine almadıkları iddiaları ortalığı karıştırdı.

Bu konu ile alakalı çok sayıda kişi haber ihbar hattımızı arayarak diyanete bağlı bir camide Menzil cemaati Tövbe seansı yapıyor diye namaz kılmak isteyenlerin hangi gerekçe ile caminin içine alınmadığı anlaşılabilmiş değil.

MİLLET CAMİSİNİ CAMİ CEMAATİNE KAPATIP TÖVBE SEANSI YAPILIRKEN ZEYTİNBURNU MÜFTÜLÜĞÜ NEREDE İDİ ?

Menzil cemaati yıllar yılıdır bu tövbe seanslarını Menzil’ de ve İstanbul’da da Pendik ilçesinin Akören bölgesinde kendilerine ait olan mekanlarda İslami olup olmadığı uzmanlar tarafından onaylanıp onaylanmadığını bilmediğimiz bir ritüel için Müslümanlar üzerine farz olan namazı tövbe alıyoruz diyerek engellemek ne derece doğru olup olmadığını din alimlerine sormak gerekiyor.

ZEYTİNBURNU MÜFTÜLÜĞÜ KONU İLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ ?

Haber merkezinde görev yapan arkadaşlarımız 16 Şubat 2026 Saat 8.38’de Zeytinburnu Müftülüğünü 0212- 582 48 20 nolu telefon ile arayarak şube müdürü olduğunu söyleyen kişi ile görüşerek “Menzil Cemaati Müftülüğünüze ait olan İlçenin en büyük camisi olan Millet camisinde Tövbe seansı yapıyoruz diye namaz kılmaya gelenleri cami içine almadığı ile alakalı şikayetler var bunun için neler söylemek istersiniz sorumuza “Bizden zaman zaman Kur’an ve mevlid okumak için cami talep edin kişi ve kurumlar olur. Bizde kanun ve yasalar dahilinde izin veriyoruz. Ancak izin alan hiç bir kurum ve kişi camiyi cemaate kapatamaz. Biz da araştıralım eğer bizden izin alanlar gerçekten camiyi cemaate kapatmışlarsa gereğini yaparız demiştir”.

BİR ŞİKAYETÇİ C.P. GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ben Zeytinburnu Millet camisinde namazlarımı eda etmek üzere gelen birisiyim. 15.02.2026 tarihinde namaz kılmak üzere ilçemizin en büyük camisi olan Millet camisine geldim. İçeri girip namaz kılmak istedim.

Ancak her an şiddet uygulayabilecek potansiyeli olduğunu gördüğüm bazı kişiler yaptıkları tövbe alma merasimi namazdan daha önemli imiş gibi beni içeri almadılar.

Menzil cemaatinin son yıllarda kendi içindeki tartışmaları sürerken bugüne kadar daha çok Menzil’ de ve kendilerine ait olan Pendik ilçesinin Akören semtindeki mekanlarında tövbe alma seansları yapılırken 15.02.2026 tarihinde Zeytinburnu’nun ortasında yer alan ilçenin en merkezi camisi olan Zeytinburnu Millet camisini cami cemaatine kapattıkları için çok sayıda şikayete konu oldu.

Menzil cemaatinin bu cüreti nerede aldığı merak konusu olurken camiye giremeyen cami cemaatinden C.P. isimli okur ve izleyicimiz yaşanan bur duruma isyan ederek bu durumu CİMER başta olmak üzere gerekli her yere şikayet edeceğini söyleyerek İstanbul Times Medya Grubu olarak da yaşanan bu kötü olayı sayfalarına taşıması için size de bildirdim dedi.

Sürekli namaz kılmak üzere geldiğim camimin kapılarını bana hiç bir cemaat kapatmamalıdır. Zeytinburnu Müftülüğünü, İstanbul Müftülüğü ve diyanet işleri başkanlığının yaşanan bu talihsiz olay hakkında gerekli tahkikati yapmasını isterim şeklinde konuştu”.

İstanbul Times Gazetesi olarak da hiç bir cemaatin kurumun ve kişinin Allah’ın evi olan camileri kendi ritüelleri için cemaatin namaz kılmasına kapatamayacaklarını ifade etmek iteriz.

