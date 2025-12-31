Yılın değerlendirmesini ve yarının planlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda, BEDAŞ ile yaşanan sorun ve sıkıntıları bizzat dile getirdim. Avrupa Yakası ilçe dernek başkanlarımızın her biri söz alarak kendi bölgelerinde yaşanan sorunları ve talepleri ifade etti. Sayın genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız ve kurum müdürlerimiz tüm konuları tek tek dinleyerek not aldı. Karşılıklı anlayış ve çözüm odaklı yaklaşımın hâkim olduğu son derece verimli bir toplantı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Aydınlatmanın İstanbul’umuz için en önemli hizmetlerden biri olduğu bilinciyle, muhtarlık kurumuna verdikleri değer ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla başta Sayın genel müdürlerimiz olmak üzere tüm yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız, mahallelerinde halkın sorunlarını çözmek için gönüllülük esasıyla büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu kutsal görevi icra eden muhtarlarımızı önemseyen kamu kurum ve kuruluşları bizler için son derece kıymetlidir.

Bizleri bir araya getirerek sorunlarımızı dinleyen ve muhtarlık kurumuna verdikleri değeri gösteren BEDAŞ ve CK Boğaziçi Elektrik yöneticilerine; Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı olarak yürekten teşekkür ediyorum.

Temennimiz; 2026 yılında İstanbul’umuzu daha aydınlık, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışmak ve bu hizmetleri hayata geçirmektir. Mevla’m, bu yolda hepimize başarılar nasip eylesin.

Selami AYKUT / Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı - TÜMFED Başkanı - Tüm Muhtarlar Sendika Genel Başkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)