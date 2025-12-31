Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, dijital spor tutkunlarını bir araya getirecek yeni bir etkinliğe imza atıyor. FC 26 Turnuvası, 24 Ocak Cumartesi 2026 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Kimler Başvurabiliyor?

Turnuvaya, Zeytinburnu’nda ikamet eden veya ilçede öğrenim gören 14-25 yaş arası gençler katılabilecek. (2000-2011 yılları arasında doğanlar.) Turnuvaya katılımın ücretsiz olduğu belirtilirken, başvurular 1-14 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

Ödüller Toplam 10.500 TL

Organizasyonda dereceye giren katılımcılara hediye çeki verilecek. Birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.500 TL, üçüncülük ödülü ise 2.000 TL olarak açıklandı.

Turnuva Formatı ve Temel Kurallar

Turnuva, tek maç eleme usulüyle oynanacak; kazanan oyuncu bir üst tura yükselecek. Eleme maçları 6 dakika, final karşılaşması ise 8 dakika üzerinden gerçekleştirilecek. Beraberlik halinde uzatma ve ardından penaltı atışlarına geçilecek.

Oyun ayarlarında sakatlık kapalı olacak ve oyun hızı varsayılan şekilde ilerleyecek; iki oyuncunun anlaşması durumunda hız değiştirilebilecek. Katılımcıların maç saatinden en az 20 dakika önce turnuva alanında hazır bulunması gerektiği, saatinde gelmeyenlerin hükmen mağlup sayılacağı vurgulandı. Turnuva boyunca fair-play ve organizasyon düzenini bozan davranışlara karşı da yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, turnuvayla birlikte gençleri hem rekabetin hem de centilmenliğin öne çıktığı keyifli bir buluşmada bir araya getirmeyi hedefliyor. Başvuruların 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacağı turnuvaya, ilçe genelindeki tüm oyun severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İ