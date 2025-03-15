1930' lar da bir Polonya kasabası olan Prochnik'in saygın baş hahamı Samuel Shapira, kırlık bölgede insanı dinç tutan yürüyüşlere çıkmayı adet edinmişti.

Sıcak, sevgi dolu ve merhametli kişiliğiyle tanınan haham yürürken karşılaştığı Yahudi olsun , olmasın herkese selam vermeye dikkat ederdi.

Günlük yürüyüşlerinde sürekli karşılaştığı insanlardan biri de, çiftliği kasabanın dışında olan Bay Mueller adında bir köylüydü. Haham Shapira, tarlasında harıl harıl çalışan çiftçinin yanından her sabah geçerdi. Haham başıyla selam verir ve güçlü bir sesle " Günaydın Bay Mueller, " derdi.

Haham sabah yürüyüşlerine başlama kararı alıp da Bay Mueller'i ilk kez bu şekilde selamladığında, çiftçi soğuk bir bakışla arkasını dönmüştü.

Bu köyde, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki ilişkiler iyi değildi; dostluklarsa çok nadirdi. Fakat haham yılmadı. Günlerce Bay Mueller'i içten bir merhabayla selamladı. En sonunda çiftçi hahamın

içtenliğine inanmış, onun selamlarına şapkasını eğip gülümseyerek cevap vermeye başlamıştı.

Bu olay yıllarca sürüp gitti. Her sabah haham Shapira," Günaydın Bay Mueller! " diye sesleniyor ve Bay Mueller şapkasını eğip , " Günaydın Bay Haham ! " diyerek karşılık veriyordu, ta ki Naziler gelene kadar.

Haham Shapira ve ailesi, köydeki diğer tüm Yahudilerle birlikte toplama kampına götürüldüler. Shapira sürekli, bir toplama kampından diğerine sürülüyordu. En sonunda, onun son durağı olacak olan Auschwitz'e getirildi.

Trende inip yere ayak bastığında, seçmelerin yapıldığı sıraya girmesi emredildi. Sıranın arkasında beklerken, uzakta kamp komutanının sopasıyla sağı solu işaret ettiğini gördü. Sola işaret ölüm anlamına geliyordu; sağ ise vakit kazandırıyor, hatta kurtuluş anlamına geliyordu.

Kalbi hızla çarpıyordu. Sıra ilerledikçe komutana daha da yaklaşıyordu.

Sıra ona gelmekteydi. Karar ne olacaktı; sağ mı, sol mu? Keyfi kararıyla onu alevlere atacak olan seçmeden sorumlu adamın yanına varmasına bir kişi kalmıştı. Bu nasıl bir adamdı? Binlerce insanı bir günde kolayca ölüme gönderebilen bu adam nasıl biriydi?

Korkmasına rağmen sıra ona geldiğinde cesur bir şekilde komutanın yüzüne baktı.

O anda ikisinin de bakışları birbirine kenetlendi. Haham Shapira komutana doğru yaklaştı ve yavaşça " Günaydın Bay Mueller ! " dedi. Bay Muellerin soğuk ve hiçbir hissin okunmadığı gözleri bir an için seğirdi. O da alçak sesle , " Günaydın bay Haham! " diye cevap verdi.

Daha sonra sopasıyla işaret edip, güç bela fark edilen bir baş selamıyla bağırdı: " Sağa " Yaşam'a... !

Unutmayalım ki iletişim, anlamanın ve anlaşılmanın anahtarıdır.

İletişimin Gücü: Anlamaktan Anlatmaya

İletişim, insanları bir araya getiren, duygularını, düşüncelerini ve bilgilerini paylaşmalarını sağlayan bir köprüdür. Sözlü ya da sözsüz, kişisel ya da kitlesel olsun, iletişim modern toplumların temel taşıdır. Peki, etkili iletişim neden bu kadar önemlidir ve bunu nasıl geliştirebiliriz?

İletişim Olmadan Her Şey Yarım Kalır mı?

1. Bağlantı Kurma : İletişim, insanlar arasında güçlü bağlar kurmanın anahtarıdır. Duygu ve düşünceleri paylaşmak, güveni ve anlayışı geliştirir.

2. Sorun Çözme : Dinlemeyi bilmekle başlayan iletişim doğru bir iletişimdir .İyi bir iletişim, sorunların çözülmesine olanak tanır. Doğru bir şekilde dinlemek ve anlamak, çatışmaları önlemede etkili bir araçtır.

3. Bilgi Paylaşımı : Toplumsal gelişme, bilgi ve fikirlerin yayılmasıyla mümkün olur. İletişim, bu sürecin merkezindedir.

4. İşbirliği ve İş Dünyası : Ekip çalışması ve organizasyonel başarı, etkili iletişim becerilerine dayanır. Açık ve net bir iletişim, iş yerinde verimliliği artırır.

Etkili İletişim Nasıl Sağlanır?

1. Aktif Dinleme : İyi bir iletişimci, yalnızca konuşan değil, aynı zamanda dikkatle dinleyen biridir. Karşınızdaki kişiyi anlamak, etkili bir iletişimin temelidir.

2. Duygusal Zeka : Empati kurmak, karşımızdaki kişinin duygularını anlamak ve ona uygun bir şekilde yanıt vermek iletişimde önemli bir unsurdur.

3. Beden Dili : Sözsüz iletişim unsurları, söylediklerimizi destekler. Göz teması, duruş ve jestler, mesajımızın netliğini artırır.

4. Açıklık ve Netlik : Karmaşık cümlelerden kaçınarak, mesajlarımızı açık ve net bir şekilde iletmek önemlidir.

5. Geri Bildirim : İletişim tek taraflı bir süreç değildir. Dinleyenlerin geri bildirimi, iletişimi daha güçlü ve etkili hale getirir.

İletişimde Sıkça Karşılaşılan Zorluklar

İletişim ne kadar önemli olsa da, çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz:

- Yanlış Anlamalar : Eksik ya da net olmayan bir ifade, iletişim kazalarına yol açabilir.

- Dinleme Eksikliği : Aktif bir şekilde dinlememek, iletişimi zayıflatır.

- Duygusal Engeller : Öfke, hayal kırıklığı ya da korku gibi duygular, iletişimi engelleyebilir.

UNUTMAYALIM LÜTFEN!

Nerede iki canlı gördümse orada muhakkak bir güç istenci, bir kudret gördüm.

En iyi benim !

En haklı benim !

… benim !

Ben !

Ben!

Yazımın başında verdiğim küçük hikayeyi hatırlayın lütfen !

Basit bir " merhaba " nın hayat kurtarabileceğini kim düşünür? Bazı küçük ya da bize göre basit ve küçük olan davranışlar büyük sonuçlar doğurabilir. Haham, kurtuluşunun tohumlarını, başkalarının önemsiz bir köylü dediği adama yıllarca neşeyle selam vererek atmış oldu. Bir gün kaderini bu çiftçinin belirleyeceğini düşünebilir miydi?

Benzer hikayelerden yola çıkarak diyorum ki biraz ben duygusundan uzaklaşabilir miyiz?

Etkili iletişim, sadece bilgi alışverişi değil, aynı zamanda duygusal bir bağ kurma sanatıdır. Aktif dinleme, empati, açık ifade ve geri bildirim gibi unsurları içeren iyi bir iletişim, hem bireysel hem de toplumsal ilişkileri güçlendirir. Unutmayalım ki iletişim, anlamanın ve anlaşılmanın anahtarıdır.

Saygı ile kalınız hep lütfen !

İstanbul Times - Mehmet Sebah Yiğit