İmamoğlu’nun İzmir konuşmasını baştan sona defalarca izledim…İBB, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP’nin. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu isyan ettiren ve Erdoğan’a meydan okuduğu İzmir konuşması bir isyan ve meydan okuma konuşması oldu demek yanlış olmaz.

Bir çoğunuzun bildiği üzere meşhur olan bir AHMAK Davası vardı… Eski iç işleri bakanı Süleyman Soylu ile İmamoğlu arasında iki siyasinim konuşmalarının içinde geçen bir ahmak davası için bu sözün yargı mensuplarına karşı söylendiği öne sürülerek İmamoğlu aleyhinde dava açılmıştı…

Herkes yargının bu davayı RED edip dosyayı kapatacağını düşünürken tam tersi oldu ve söylenen söz için yerel mahkeme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tam tamına 2 Yıl 7 ay 15 gün Hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezasını verdi.

Dava şu an İstinaf ’ta devam ediyor… Allah aşkına bu ülkede halkına Sürtük, Çürük, Çapulcu, Cibiliyetsiz, al ananı da git başta olmak üzere daha ağır sözler söyleyenler hakkında dava bile açılmamışken İmamoğlu yargıya Ahmak demiş olsa bile bu söz için bu kadar ağır bir ceza olabilir mi ?

AHMAK demek aklını yeteri kadar verimli kullanmadığı manasına geliyor. Bu sözün ağır bir hakareti içermediğini herkes kabul ediyor.

Eğer kötü bir söz ise sayın Süleyman Soylu bu sözü defalarca İmamoğlu için söyledi bırakın ceza almayı dava dahi açılmadı.

BURADA SADECE YIPRANAN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DEĞİL

İlk bakışta sanki İBB Başkanı aleyhine açılan soruşturmalar ve davalar sadece İmamoğlu’nun geleceğini olumsuz etkiliyormuş gibi gelebilir ama aslında bu tür olumsuz durumların ADALETE, EKONOMİYE ve ülkemizin geleceğine daha çok zarar verdiği ortadadır.

ALLAH AŞKINA ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN ÜYE OLDUĞU TÜSİAD’IN EN TEPE İKİ YÖNETİCİSİNE KELKEPÇE TAKMANIN TEK ZARARI ÜLKEMİZE DEĞİLDİR DE NEDİR ?

Düşünsenize siz yurt dışında bir iş insanı olsanız ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteseniz ama özellikle Türkiye’nin gelişim ve değişimini istemeyen ülkeler ve gruplar ey yabancı sermaye sahibi bak kendi ülkesinin en büyük şirketlerinin oluşturduğu dernek yöneticilerini şafak operasyonu ile tutuklayan,siyasette en büyük rakibi olan İBB başkanı hakkında gak derse sorutama an guk derse dava açan bir hükümetin olduğu bir ülkeye yatırım yapılır mı derse ne diyeceksiniz ?

ŞU AN SUSABİLİRİM BU BENİM ŞAHSİ GELECEĞİĞM İÇİN İYİ OLABİLİR AMA BÖYLE YAPARSAM BUNUNLA ÜLKEME HİZMET ETMİŞ OLMAM…

Ben hükümeti ve Ak Parti’nin düşmanı değilim. Ama benim, çocuklarımın, torunlarımın ve ailemin yaşadığı bu ülkeye karşı yapılan hataların, yanlışların ve ekşikliklerin olduğu bir ortamda susup dilsiz şeytan olmam. Ak Parti 2002’den 2012’ye kadar ülkeye çok hayırlı hizmetler yaptı.

2013’yılında FETÖ ile dershane krizi başlayınca işler ufak ufak ters gitmeye başladı. Hele hele 16 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra daha demokrasiden uzaklaşıldı. Belki darbe ortamında kanun, hukuk, nizam ve demokrasi biraz zarar görebilir ama aradan 9 sene geçmiş iken artık ufak ufak HAK,HUKUK, ADALET, DEMOKASİYE DÖNÜLMESİ GEREKİR.

Suç bireyseldir Faruk Güllüoğlu veya istikbal Mobilyanın veya diğer el konulan şirketlerin bir yöneticisi terör örgütüne destek vermiş olabilir. Onun hatası veya bir eksikliği için bir ailenin tüm malına el koymak doğru ve adil değildir. En kutsal değer mülkiyet hakkı ve tapu hakkıdır.

Hakeza sokakta röportaj yaparken bazı aileler bana denk geliyor. Oğlum askeri okulda öğrenci idi.

Yalova’ da kampa götürdüler darbe günü köprüye getirdiler: Elinde silah yoktu kimseye zararı yoktu ama 196 yıl hapis cezası verdi diyenler oldu.

Kişi bazında kim suçlu kim değil elbette ben bilemem yargı daha sağlıklı bir kafa ile kimseye ve devletimize zararı olmayan ve emir verme makamında olmayan alt gruplara mensup kişilere verilen cezalar bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

KAYYUM YASASI HEMEN DEĞİŞSİN

Teröre destek verdin denilerek özellikle DEM partili belediye başkanlarının görevden alınması seçim sistemine karşı bir şüphe uyandırıyor.

Kayyum atamak için başkanın çok bariz hataları ve eksiklikleri olunca ancak başvurulacak bir yöntem olmalıdır. Bunun içinde bağımsız yargı kararı aranmalıdır. .

Siyasi otorite tarafından atanan iç işleri bakanı ben seni görevden aldım diyememelidir.

TÜSİAD BAŞKANLARI VE İBB BAŞKANI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR VE SORUŞTURMALAR ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANIP HEMEN KARAR VARİLMELİDİR …

Ben sokak röportajı yaparken binlerce seçmene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na AHMAK olarak bilinen davadan dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyasi yasak için Ak Partili seçmenler bile bu ceza çok ağır diyenlerin oranı % 90’.

Şu an PKK’nın kurucusu Öçalan artık örgütünün dağıldığını açıkladı, Suriye koku SGD dün anlaşma imzaladı.

Bu kadar güzel işler olurken bazı ilçe belediyelerinde yapılan yolsuzluklardan dolayı sadece CHP belediyelere operasyon yapılması hoş değil.

Sayıştay raporlarını incelediniz zaman bütün belediyelerde kamuyu zarar uğratma söz konusu.

Örnek vermek gerekirse 100 bin TL den sonra işler ihale ile yapılması gerekirken Ak Partili bir belediyede 300 bin liralık işi 3’e bölüp 99 bin lira ile işi ahbabına verdi ile akalı binlerce örnek var.

CHP’li başkanın en ufak hata ve kusuruna şafak operasyonu yapıp kendi belediyene dokunmaz isen belki kısa sürede sana bir şey olmaz ama bu ülkemize her alanda çok pahalıya mal oluyor.

İmamoğlu hakkında soruşturma ve davaların sayısı 6’yı buldu… AHMAK Davası, Bilirkişiyi eleştirdin soruşturması, Yatay geçişin sorunlu soruşturması… İmamoğlu’nun avukatı zere kadar başkanın hatası ve eksiği yoktur diyerek belgeleri ile açıklıyor.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı diploması şu an olduğu gibi tartışma konusu yapılır mıydı ?

Hakeza aleyhimde açılan 10 soruşturmanın bilirkişisi 8.600 kişi içinde hep aynı kişinin denk gelmesi mantıklı değil demesine bile soruşturma açıldı.

Siz her gün 5 milyon kişinin oy verdiği İBB başkanının hakkında dava ve soruşturma açarak yıpratıyorsunuz o hiçbir yere dava açamıyor ama sadece bilirkişinin adını verdi diye daha basın toplantısı bitmeden SORUŞTURMA Açılması çok doğru değil.

Bu şekilde rakibinizi devre dışı etmenin kimseye faydası yok. Ülkemiz en üst düzeyde Hak, Hukuk, Adalet ve demokrasinin gelişmesi için en çok görev hükümete düşüyor.

Ülkem adına umutlu olmak istiyorum… Ama baskılar hukukun ayaklar altına alınmadığı günlerde hep beraber emin adımlarla sağlıklı bir geleceğe yürüyelim derim.

Hadi bu bayram gerçek anlamda her akanda bir bayram yaşayalım dedim .

İstanbul Times - Hüseyin ÇETİNER – 11 Mart 2025