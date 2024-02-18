VETERİNER HEKİM OLAN PROF.DR.KÜRŞAT ÖZER ZEYTİNBURNU HALKINA ŞUNLARI SÖYLEDİ  

Aziz  Zeytinburnu’lu  hemşehrilerim,  Zeytinburnu’nun  kangrenleşmiş  sorunlarını çözmek için  İyi  Parti’den  belediye  başkanı adayı  olarak  hizmetkarlığınıza talibim.

Zeytinburnu’nun sorunlarını  biliyorum. Bu sorunları  çözmek için  aday  oldum.

Bugün ülkemiz ve milletimiz  tehlikeli ve tehditlerle dolu bir sürecin tüm sancılarını  yaşamaktadır. AK Parti  iktidarının sebep olduğu karmaşa, kargaşa  her zeminde  kendini  göstermektedir. AK Parti  ile birlikte  liyakat gitmiş,  torpil gelmiş, devletin  şefkatli ana kucağı gitmiş,  AK Parti’nin  ayrımcı,  ötekileştirici,  partizan  zihniyeti  gelmiştir. 

Adeta  AK Parti  bu gün vatandaşa  bendensen yaşarsın,  benden değilsen sürünmeye  mahkumsun demektedir.  Bu kötü  zihniyetin en son  örneğine  AK Parti  Genel  Başkanı  Sayın  Recep Tayyip  Erdoğan’ın ağzından çıkan şu  sözlerle  tanıklık ettik.

Ne diyordu Sayın Erdoğan; “Merkezi yönetimle  yerel yönetim  el ele vermezse,  dayanışma halinde olmazsa,  o şehre bir şey gelmez. Hatay’a  geldi mi? Gelmedi? Hatay garip kaldı, mahsun kaldı.

Şimdi buradan sizlere soruyorum , yıllardır AK Parti iktidarında olan Zeytinburnu’nda  sorunlar dağ gibi değil mi?  Zeytinburnulu garip ve mahsun kalmadı mı? 

Zeytinburnu, alt ve üst yapısıyla depreme  karşı yeterli önlem alınmamış,  deprem karşısında  güvenli olmayan bir ilçe değil mi?

Bakın sevgili hemşehrilerim, yıllardır Zeytinburnu’nda iktidar olan AK Parti  belediyesi ve merkezi yönetim depreme  karşı  ne yaptı,  nasıl yaptı, güvenli yaşanılabilir bir Zeytinburnu için  hangi önlemleri aldı?

Zeytinburnu’nda  bir kentsel  dönüşüm planını  uygulamaya kalktılar  ama ne plan.

 Planın ortaya koyulduğu her mahallede istisnasız  her hak sahibi  vatandaşımız mağdur edildi, zarara uğratıldı.  Mesela  bundan 7 yıl önce  Telsiz Mahallesinde başlatılan kentsel   dönüşüm  projesi  hala  bitirilemedi, daireler hak sahiplerine teslim edilemedi.  Yine  5 yıl önce  Beş Telsiz Mahallesi’nde  uygulamaya  geçirilen kentsel  dönüşüm projesi  olan  Kuran sitesi gerçeği orta yerde  duruyor. Burada  da hak sahiplerine konutlar eksik olarak teslim edildi ve vatandaş mağdur edildi, zarara  uğratıldı.

AK Parti  iktidarında,  yerelde  ve genelde  garip ve mahsun kalan Zeytinburnu’nu   depreme  karşı  güvenli, alt ve üst yapısıyla  yaşanılabilir bir  ilçe yapmak için, İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinin  projeleri  var. Ve bu projeleri hayata geçirecek  ekibi hazır.  Kentsel dönüşümü  müteahhitlerin değil vatandaşın lehine  uygulayacak bir anlayışla yola çıkıyoruz.

Çarpık ve güvensiz  Zeytinburnu  yerleşmesinin   yerine, uygulamaya  koyacağımız  ada bazlı kentsel dönüşüm  ile  yaşanabilir, kadın, yaşlı,  gençlik  ve  çocuk dostu,  yeşil alan ve parklarıyla   güvenli  bir  Zeytinburnu  yerleşmesini  hayata geçireceğiz. Ayrıca,  ada bazlı  kentsel dönüşüm planı  ile  konut  alanlarının yenilenmesi ile  birlikte park,  otopark,  afet toplanma alanları ve diğer sosyal  donatı alanları da  hayata  geçirilecektir.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, bu doğrultuda  Zeytinburnu’nda merkezi bir park olacak  ve her mahallede yetersiz olan çocuk parklarının sayısı  artırılacaktır.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde,  Zeytinburnu’nun  her mahallesinde  açacağımız  belediyemize ait kreş  ve ana okulları  sayesinde  çocuklarımızın okul öncesi eğitimine  yardımcı  olacağız.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde,  ilköğretime giden her  öğrenciye  kahvaltı ve öğlen yemeği vereceğiz. Böylece  geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine ve  sağlıklı  eğitim almasına yardımcı  olacağız.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, Zeytinburnu’nda en az iki yerde belediyeye  ait  tanzim satış  noktaları  açmak suretiyle   geçim sıkıntısı  çeken vatandaşlarımızın  uygun  ve sağlıklı gıdaya erişmesine yardımcı olacağız.

İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan düzensiz göç yoluyla ülkemize gelen başta Suriye ve Afgan uyruklular olmak üzere yabancıların ruhsatsız işyeri açması ve kaçak işçi çalışmasının önlenmesi konusunda çaba gösterilecektir.

Zeytinburnu belediyesine ait hayvan barınağı büyütülecek ve sahipsiz hayvanlar için rehabilitasyon merkezi açılacaktır. Etkin bir kısırlaştırma çalışması yürütülecektir.

İyi partinin iyi belediyeciliğinde Zeytinburnu’nda   liyakat  çalışacak,  torpil ve iltimasla iş yapılmayacak Zeytinburnuluların  menfaatleri  gözetilecektir.

Değerli hemşehrilerim, önümüzde  bir yerel seçim var.  Mühür sizin elinizde,  Süleyman sizsiniz, efendi sizsiniz.    İstanbul’da  ve  Zeytinburnu’nda  hizmetkarlık yapmaya  aday olan  İyi partinin iyi belediye başkan  ve meclis üyesi adaylarını seçmek sizlerin elinde. Türk milletinin  ferasetine güvenim tamdır.

 Tercih sizin Seçim sizin Allaha emanet olun.

Kürşat Özer Kimdir ?

Kürşat ÖZER, 13.10.1964 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiş olup, bekâr ve 3 kız babasıdır. İlk ve ortaokulu Kars’ta okuduktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul’a gelip, Üsküdar Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik bölümünü bitirdikten sonra, yine İstanbul Üniversite’sinde doktorasını tamamlayarak, çalışma hayatına Akademisyen olarak devam etti.

Akademik hayatı içerisinde yurtdışında da çalışmalar gerçekleştiren Kürşat ÖZER, 1990 yılında İngiltere Royal Veterinary College’da iki ay süreyle gözlemlerde bulundu. 2006 yılında ise Profesör ünvanını almaya hak kazandı. 

A.B.D., Almanya, Japonya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Bulgaristan ve Danimarka’da kongre ve bilimsel toplantılara katılmanın dışında, 2006 yılı Mayıs ayı içerisinde, Bosna Hersek Sarajevo Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Oftalmoloji, Stomatoloji ve Onkoloji dersleri verdiğinden Üniversite Senatosu tarafından kendisine fahri öğretim üyesi ünvanı verildi.

2010 yılında ise Azerbaycan Gence şehrinde bulunan Agrar Üniversitesi’nde küçük hayvan cerrahisi dersleri verdi. 2020 yılında da Kosova’da TİKA göreviyle Veteriner Hekimlere ortopedi konusunda teorik ve uygulamalı dersler veren Kürşat Özer halen VETSEM tarafından düzenlenen eğitimlerde aktif olarak görev almaktadır.

Çeşitli dergiler, internet siteleri ve sosyal medyada düzenli olarak bilgilendirme makaleleri ve röportajları bulunmaktadır. Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları, Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan tam metni yayınlanmış bildiriler ve posterleri, dergilerde hakemlik ve yazmış olduğu iki kitabı bu çalışmalardan bazılarıdır.

Başarılı olduğu bazı çalışmaları arasında, Veteriner Cerrahi Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği Ulusal Veteriner Cerrahi Kongrelerinde, hazırlamış olduğu tebliğlerin en iyi sunum, en özgün araştırma seçilmesi ve ekibiyle hazırmış olduğu bir posterin ödül alması sayılabilir.

Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Şehitler İçin Mevlit Okuttu Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Şehitler İçin Mevlit Okuttu

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Kürşat ÖZER’in danışmanlığında düzenlediği 14. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde İ.Ü. İşletme Fakültesi Oditoryumu’nda yapılmıştır.

Kitap çevirisi alanında TÜBİTAK teşvik ödülü de almaya hak kazanan Özer, Türkiye Kızılay Derneği, Veteriner Cerrahi Derneği, Veteriner Hekimler Derneği ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği üyesidir.

Aynı zamanda, Türk Eğitim Sendikası İstanbul 10. Şubesi’nde, başkan yardımcısı olarak görev alan Özer , bu görevi milletvekilliği adaylığı nedeniyle memuriyetten istifa etmesi neticesinde bırakmak durumda kaldı. Daha sonra ki zamanlarda aynı sendikanın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Baş Temsilcisi oldu. Türk Veteriner Birliği Vakfı İstanbul Şubesi bünyesinde, fakülte öğrencilerine aktif olarak eğitim, seminer ve teşkilatlanma dersleri kendisi ve ekibi tarafından verildi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı iken 2020 yılında emekli oldu.

İYİ Parti kuruluş aşamasından beri hareketin içinde yer aldı. 2023 Mart ayına kadar da İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi ve İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi olarak bütün toplantılarına iştirak etti. İl Seçim, Eğitim komisyonlarında görev aldı. Sayın Arzu ÖNŞEN’in Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığında Hayvan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak parti adına oldukça yoğun faaliyet gösterdi.

Mesleki bilgisi dahilinde parti içerisinde, Türkiye hayvancılık politikalarının bugünkü durumu, sorunları ve çözüm önerilerine dair düşünce ve projeleri içeren raporların verilmesi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Türkiye’de hayvancılığın sorunları ve çözümleriyle ilgili bir sunum yapılması, Türkiye’de sahipsiz hayvan sorunu ile ilgili rapor hazırlanması ve partimiz adına ekibimizle birlikte Hayvan Hakları Yasa Tasarısı hazırlanması gibi görevlerde yer aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)