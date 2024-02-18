VETERİNER HEKİM OLAN PROF.DR.KÜRŞAT ÖZER ZEYTİNBURNU HALKINA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Aziz Zeytinburnu’lu hemşehrilerim, Zeytinburnu’nun kangrenleşmiş sorunlarını çözmek için İyi Parti’den belediye başkanı adayı olarak hizmetkarlığınıza talibim.

Zeytinburnu’nun sorunlarını biliyorum. Bu sorunları çözmek için aday oldum.

Bugün ülkemiz ve milletimiz tehlikeli ve tehditlerle dolu bir sürecin tüm sancılarını yaşamaktadır. AK Parti iktidarının sebep olduğu karmaşa, kargaşa her zeminde kendini göstermektedir. AK Parti ile birlikte liyakat gitmiş, torpil gelmiş, devletin şefkatli ana kucağı gitmiş, AK Parti’nin ayrımcı, ötekileştirici, partizan zihniyeti gelmiştir.

Adeta AK Parti bu gün vatandaşa bendensen yaşarsın, benden değilsen sürünmeye mahkumsun demektedir. Bu kötü zihniyetin en son örneğine AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından çıkan şu sözlerle tanıklık ettik.

Ne diyordu Sayın Erdoğan; “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Gelmedi? Hatay garip kaldı, mahsun kaldı.

Şimdi buradan sizlere soruyorum , yıllardır AK Parti iktidarında olan Zeytinburnu’nda sorunlar dağ gibi değil mi? Zeytinburnulu garip ve mahsun kalmadı mı?

Zeytinburnu, alt ve üst yapısıyla depreme karşı yeterli önlem alınmamış, deprem karşısında güvenli olmayan bir ilçe değil mi?

Bakın sevgili hemşehrilerim, yıllardır Zeytinburnu’nda iktidar olan AK Parti belediyesi ve merkezi yönetim depreme karşı ne yaptı, nasıl yaptı, güvenli yaşanılabilir bir Zeytinburnu için hangi önlemleri aldı?

Zeytinburnu’nda bir kentsel dönüşüm planını uygulamaya kalktılar ama ne plan.

Planın ortaya koyulduğu her mahallede istisnasız her hak sahibi vatandaşımız mağdur edildi, zarara uğratıldı. Mesela bundan 7 yıl önce Telsiz Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi hala bitirilemedi, daireler hak sahiplerine teslim edilemedi. Yine 5 yıl önce Beş Telsiz Mahallesi’nde uygulamaya geçirilen kentsel dönüşüm projesi olan Kuran sitesi gerçeği orta yerde duruyor. Burada da hak sahiplerine konutlar eksik olarak teslim edildi ve vatandaş mağdur edildi, zarara uğratıldı.

AK Parti iktidarında, yerelde ve genelde garip ve mahsun kalan Zeytinburnu’nu depreme karşı güvenli, alt ve üst yapısıyla yaşanılabilir bir ilçe yapmak için, İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinin projeleri var. Ve bu projeleri hayata geçirecek ekibi hazır. Kentsel dönüşümü müteahhitlerin değil vatandaşın lehine uygulayacak bir anlayışla yola çıkıyoruz.

Çarpık ve güvensiz Zeytinburnu yerleşmesinin yerine, uygulamaya koyacağımız ada bazlı kentsel dönüşüm ile yaşanabilir, kadın, yaşlı, gençlik ve çocuk dostu, yeşil alan ve parklarıyla güvenli bir Zeytinburnu yerleşmesini hayata geçireceğiz. Ayrıca, ada bazlı kentsel dönüşüm planı ile konut alanlarının yenilenmesi ile birlikte park, otopark, afet toplanma alanları ve diğer sosyal donatı alanları da hayata geçirilecektir.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, bu doğrultuda Zeytinburnu’nda merkezi bir park olacak ve her mahallede yetersiz olan çocuk parklarının sayısı artırılacaktır.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, Zeytinburnu’nun her mahallesinde açacağımız belediyemize ait kreş ve ana okulları sayesinde çocuklarımızın okul öncesi eğitimine yardımcı olacağız.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, ilköğretime giden her öğrenciye kahvaltı ve öğlen yemeği vereceğiz. Böylece geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine ve sağlıklı eğitim almasına yardımcı olacağız.

İyi Parti’nin iyi belediyeciliğinde, Zeytinburnu’nda en az iki yerde belediyeye ait tanzim satış noktaları açmak suretiyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın uygun ve sağlıklı gıdaya erişmesine yardımcı olacağız.

İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan düzensiz göç yoluyla ülkemize gelen başta Suriye ve Afgan uyruklular olmak üzere yabancıların ruhsatsız işyeri açması ve kaçak işçi çalışmasının önlenmesi konusunda çaba gösterilecektir.

Zeytinburnu belediyesine ait hayvan barınağı büyütülecek ve sahipsiz hayvanlar için rehabilitasyon merkezi açılacaktır. Etkin bir kısırlaştırma çalışması yürütülecektir.

İyi partinin iyi belediyeciliğinde Zeytinburnu’nda liyakat çalışacak, torpil ve iltimasla iş yapılmayacak Zeytinburnuluların menfaatleri gözetilecektir.

Değerli hemşehrilerim, önümüzde bir yerel seçim var. Mühür sizin elinizde, Süleyman sizsiniz, efendi sizsiniz. İstanbul’da ve Zeytinburnu’nda hizmetkarlık yapmaya aday olan İyi partinin iyi belediye başkan ve meclis üyesi adaylarını seçmek sizlerin elinde. Türk milletinin ferasetine güvenim tamdır.

Tercih sizin Seçim sizin Allaha emanet olun.

Kürşat Özer Kimdir ?

Kürşat ÖZER, 13.10.1964 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiş olup, bekâr ve 3 kız babasıdır. İlk ve ortaokulu Kars’ta okuduktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul’a gelip, Üsküdar Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik bölümünü bitirdikten sonra, yine İstanbul Üniversite’sinde doktorasını tamamlayarak, çalışma hayatına Akademisyen olarak devam etti.

Akademik hayatı içerisinde yurtdışında da çalışmalar gerçekleştiren Kürşat ÖZER, 1990 yılında İngiltere Royal Veterinary College’da iki ay süreyle gözlemlerde bulundu. 2006 yılında ise Profesör ünvanını almaya hak kazandı.

A.B.D., Almanya, Japonya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Bulgaristan ve Danimarka’da kongre ve bilimsel toplantılara katılmanın dışında, 2006 yılı Mayıs ayı içerisinde, Bosna Hersek Sarajevo Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Oftalmoloji, Stomatoloji ve Onkoloji dersleri verdiğinden Üniversite Senatosu tarafından kendisine fahri öğretim üyesi ünvanı verildi.

2010 yılında ise Azerbaycan Gence şehrinde bulunan Agrar Üniversitesi’nde küçük hayvan cerrahisi dersleri verdi. 2020 yılında da Kosova’da TİKA göreviyle Veteriner Hekimlere ortopedi konusunda teorik ve uygulamalı dersler veren Kürşat Özer halen VETSEM tarafından düzenlenen eğitimlerde aktif olarak görev almaktadır.

Çeşitli dergiler, internet siteleri ve sosyal medyada düzenli olarak bilgilendirme makaleleri ve röportajları bulunmaktadır. Yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları, Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan tam metni yayınlanmış bildiriler ve posterleri, dergilerde hakemlik ve yazmış olduğu iki kitabı bu çalışmalardan bazılarıdır.

Başarılı olduğu bazı çalışmaları arasında, Veteriner Cerrahi Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği Ulusal Veteriner Cerrahi Kongrelerinde, hazırlamış olduğu tebliğlerin en iyi sunum, en özgün araştırma seçilmesi ve ekibiyle hazırmış olduğu bir posterin ödül alması sayılabilir.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Kürşat ÖZER’in danışmanlığında düzenlediği 14. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde İ.Ü. İşletme Fakültesi Oditoryumu’nda yapılmıştır.

Kitap çevirisi alanında TÜBİTAK teşvik ödülü de almaya hak kazanan Özer, Türkiye Kızılay Derneği, Veteriner Cerrahi Derneği, Veteriner Hekimler Derneği ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği üyesidir.

Aynı zamanda, Türk Eğitim Sendikası İstanbul 10. Şubesi’nde, başkan yardımcısı olarak görev alan Özer , bu görevi milletvekilliği adaylığı nedeniyle memuriyetten istifa etmesi neticesinde bırakmak durumda kaldı. Daha sonra ki zamanlarda aynı sendikanın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Baş Temsilcisi oldu. Türk Veteriner Birliği Vakfı İstanbul Şubesi bünyesinde, fakülte öğrencilerine aktif olarak eğitim, seminer ve teşkilatlanma dersleri kendisi ve ekibi tarafından verildi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı iken 2020 yılında emekli oldu.

İYİ Parti kuruluş aşamasından beri hareketin içinde yer aldı. 2023 Mart ayına kadar da İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi ve İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi olarak bütün toplantılarına iştirak etti. İl Seçim, Eğitim komisyonlarında görev aldı. Sayın Arzu ÖNŞEN’in Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığında Hayvan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak parti adına oldukça yoğun faaliyet gösterdi.

Mesleki bilgisi dahilinde parti içerisinde, Türkiye hayvancılık politikalarının bugünkü durumu, sorunları ve çözüm önerilerine dair düşünce ve projeleri içeren raporların verilmesi, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Türkiye’de hayvancılığın sorunları ve çözümleriyle ilgili bir sunum yapılması, Türkiye’de sahipsiz hayvan sorunu ile ilgili rapor hazırlanması ve partimiz adına ekibimizle birlikte Hayvan Hakları Yasa Tasarısı hazırlanması gibi görevlerde yer aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)