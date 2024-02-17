Avcılar Belediye başkan adayı Çiğdem Eriş ekibi ile beraber seçim çalışmalarına başladıklarını ve Avcılar ilçesine MaviYeşil Belediyeciliği getireceğini ifade etti.
Memleket Partisi Avcılar Belediye Başkan Adayı Çiğdem Eriş Oldu
Bugün İstanbul’da Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını basına tanıttı.
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