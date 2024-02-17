Avcılar Belediye başkan adayı Çiğdem Eriş ekibi ile beraber seçim çalışmalarına başladıklarını ve Avcılar ilçesine MaviYeşil Belediyeciliği getireceğini ifade etti.

Kaynak:İstanbulTimes Haber Ajansı (İTHA)