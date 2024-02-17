İBB’nin Cami İnşaatına Diyanet’ten Engel (Videolu) İBB’nin Cami İnşaatına Diyanet’ten Engel (Videolu)

Avcılar Belediye başkan adayı Çiğdem Eriş ekibi ile beraber seçim çalışmalarına başladıklarını ve Avcılar ilçesine MaviYeşil Belediyeciliği getireceğini ifade etti.

Kaynak:İstanbulTimes Haber Ajansı (İTHA) 