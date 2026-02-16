BÜYÜKÇEKMECE İSHAKOĞLU MUSİKİ DERNEĞİ Korosu’ ndan Türk Tasavvuf Müziği Konseri



Şef Eczacı Kadir İshakoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez Ramazan ayını karşılamak için Ramazana özel gerçekleştirilecek olan konser, Büyükçekmece AKM Bedia Muvahhit Gösteri Salonunda izleyici karşısına çıkacak. Koro ücretsiz yapılacak olan konsere bütün müzikseverleri davet ediyor.



İSHAKOĞLU MUSİKİ DERNEĞİ Korosu ,2024 Yılında Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi’ nde düzenlenen 2.ULUSLARARASI İBB KORO FESTİVALİNE katılım sağlayarak, Türk Müziği dalında sahne almaya hak kazanan ilk ve tek Türk Müziği korosu olmanın haklı gururunu taşımaya devam ediyor.



Konser iki kısımdan oluşacak.İlk kısımda solistler beş eser seslendirecekler. Son eser Şef Eczacı Kadir İshakoğlu nun katılımıyla icra edilirken, ikinci kısımda ise yine Şef Eczacı Kadir İshakoğlu yönetiminde oniki ilahi icra edilerek konsere son verilecek.

17 Şubat 2026 akşamı saat 20:00 ‘de Şef Eczacı Kadir İshakoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek olan ‘Ramazana Özel Türk Tasavvuf Müziği’ konserinde; manevi derinliğiyle gönüllere dokunan eşsiz bir müzik ziyafeti Türk Müziği severleri bekliyor olacak.



