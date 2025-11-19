Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın 90 numaralı kitabı olarak yayımlanan eser, metin yazarlığını Zekeriya Yıldız’ın üstlendiği kapsamlı bir biyografi çalışması. 1. baskısı Eylül 2025’te yapılan kitap, hem bir hayat hikâyesi hem de Zeytinburnu’nun 1990’lardan günümüze uzanan dönüşüm sürecini anlatan bir “şehir biyografisi” niteliği taşıyor.

Çocukluk Yıllarından Belediye Başkanlığına Uzanan Hatıralar

Kitap, Murat Aydın’ın 1960’ta Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde başlayan çocukluk yıllarından itibaren aile ortamı, köy hayatı, dedesinin ve öğretmenlerinin üzerindeki etkileriyle açılıyor; ardından lise yılları için geldiği İstanbul ve Zeytinburnu’na yerleşme sürecine odaklanıyor.

Eserde, 1970’lerin siyasi iklimi, üniversite yılları, Maliye teşkilatındaki ilk çalışma hayatı, Milli Görüş hareketiyle tanışma, Refah ve Fazilet Partisi dönemleri ile 1999’da Zeytinburnu Belediye Başkanlığına uzanan siyaset yolculuğu ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Zeytinburnu’nun Dönüşümü Sayfalar Arasında

Kitabın merkezi eksenini, 1999–2019 arasında Zeytinburnu’nda yürütülen belediye başkanlığı dönemi oluşturuyor. O yıllarda Zeytinburnu’nun çamurlu sokaklardan, plansız yapılaşmadan çıkıp kentsel dönüşüm, kültür sanat faaliyetleri, sosyal belediyecilik ve altyapı yatırımlarıyla nasıl yeni bir çehreye büründüğü, Murat Aydın’ın hatıraları ve gözlemleri eşliğinde aktarılıyor. İlçenin işçi kenti kimliği, göç yapısı, kültürel mozaiği ve surların eteğinden gelişen kent dokusu da kitapta önemli yer tutuyor.

Eserde; kentsel dönüşüm projeleri, Soğanlıdere Şehitlik Anıtı, tıbbî bitkiler ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, kültür-sanat organizasyonları, fotoğraf yarışmaları, kitap fuarları ve “kültür belediyeciliği” yaklaşımının ilçedeki yansımaları başlıklar halinde işleniyor; 1999–2004, 2004–2009, 2009–2014 ve 2014 sonrası dönemler ayrı ayrı değerlendirilerek bir yerel yönetim hafızası ortaya konuyor.

Beykoz Yılları ve Sonrası da Kitapta

Kitabın son bölümlerinde Murat Aydın’ın Beykoz Belediye Başkanlığı dönemi, burada yürüttüğü sosyal, kültürel ve çevresel projeler, pandemi süreci, kent tarımı, spor, sahil düzenlemeleri ve yeni sosyal mekânlar başlıkları altında anlatılıyor; ardından hem İstanbul hem de ülke siyasetine dair değerlendirmeleri ve “yolculuk devam ediyor” vurgusuyla okura geleceğe dönük bir perspektif sunuluyor.

“Şahsi Hatıradan Şehir Hafızasına”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kitap için kaleme aldığı sunuş yazısında eserin sadece bir hayat hikâyesi olmadığını, Zeytinburnu’nun son çeyrek yüzyıllık dönüşümünü ve kültür belediyeciliği anlayışını da yansıtan bir şehir biyografisi olduğunu belirterek, Murat Aydın’ın ilçede güçlü bir hafıza inşa ettiğini vurguluyor.

“Zeytinburnu Belediye Başkanları – Murat Aydın (1999–2019)” adlı çalışma, hem yakın dönem yerel yönetim tarihine ilgi duyanlar hem de Zeytinburnu’nun geçmişini, bugününü ve değişimini merak eden okurlar için kaynak niteliğinde bir başvuru kitabı olarak Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları raflarındaki yerini aldı.

