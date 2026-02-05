2011 yılının Mart ayında kitap okumaya gönül vermiş bir grup tarafından kurulan AKDEM Kitap Kulübü, 15 yılı aşkın süredir okuma kültürünü yaygınlaştıran örnek bir sivil oluşum olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kulübün kuruluş amacı; kitapları birlikte okuyarak okuma zevkini artırmak, nitelikli ve derinlikli okumalar yapmak, farklı bakış açılarıyla düşünce dünyasını zenginleştirmek ve kitap sevgisini sosyal bir bağa dönüştürmek olarak tanımlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İlk etapta 19 kişilik bir grupla başlayan kitap yolculuğu, 2013 yılında önemli bir aşamaya ulaştı. Kulüp bünyesinden 6 üyenin kitap mütalaa ve moderatörlük eğitimi almasıyla birlikte çalışmalar daha sistemli bir yapıya kavuştu. Bugün gelinen noktada AKDEM Kitap Kulübü; 1 ileri seviye ve 6 kapasite geliştirme grubu olmak üzere toplam 7 grup halinde faaliyet gösteriyor. Her biri 8 ila 10 kişiden oluşan gruplarla toplamda 65 üye düzenli olarak buluşmalarını sürdürüyor.

Çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu kulüp, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması noktasında önemli bir sosyal sorumluluk örneği sergiliyor. AKDEM Kitap Kulübü, farklı yorumların hoşgörü içerisinde paylaşıldığı, düşüncelerin özgürce tartışıldığı bir platform olma özelliği taşıyor.

Kulüp bünyesindeki her grup ayda iki kitap okuyarak, haftanın beş günü AKDEM’de düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Buluşmalarda kitap özetlerinden ziyade yazarların hayatları, eserlerin arka planı ve kitapların satır araları ele alınıyor. Kahve ve lokum eşliğinde gerçekleşen değerlendirmelerde katılımcılar, okudukları eserleri çok yönlü biçimde analiz etme fırsatı buluyor.

AKDEM Kitap Kulübü yalnızca okuma faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Kültürel geziler, müze ve kütüphane ziyaretleriyle öğrenme sürecini zenginleştiriyor. Beştepe Millet Kütüphanesi, Kadın Yazar ve Araştırmaları Kütüphanesi, Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar müzeleri, şehir kütüphaneleri ve bilim müzeleri bu kapsamda ziyaret edilen mekânlar arasında yer alıyor. Okunan eserlerin tiyatro ve sinema uyarlamaları da toplu olarak takip ediliyor.

Ayrıca Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim meali okuma programları düzenlenirken; Bursa, Edirne ve Büyükçekmece’deki tarihi ve dini mekânlara da kültürel ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Gelecek hedefleri arasında üye sayısını artırmak, kulübün etki alanını genişletmek ve okunan kitapların yazarlarıyla söyleşiler düzenlemek yer alıyor. AKDEM Kitap Kulübü, kitap sevgisini dalga dalga yayarak güçlü bir sivil toplum yapısı oluşturma hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)