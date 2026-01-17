Sergi açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, 7 Şubat tarihine kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Haşim Şentürk’ün İstanbul’un farklı görünümlerini tuvale taşıdığı yeni sergisi “Tuval Üzerine İstanbul” sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı sergi, şehrin doğayla ve insanla buluşma biçimlerini gözler önüne seriyor.

İlhamını İstanbul’un dönüşümünden ve hiç değişmeyen şehir ruhundan alan eserler, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sergileniyor. 16 Ocak Cuma günü saat 19.00’da açılışı gerçekleştirilen sergi, 7 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek. “Tuval Üzerine İstanbul”, her gün saat sabah 10.00’dan gece 00.00’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyarete açık olacak.

“Haşim Şentürk, herkese örnek olacak bir portre.”

Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, Haşim Şentürk ve sanatına dair şunları söyledi:

“Sanat bizi hayata bağlar. Geçmişi ve geleceği belirler. Biz belirlemezsek onu sanatıyla başkaları belirliyor. Haşim Şentürk, bizim için bu anlamda örnek bir portre. Hayatındaki önemli göç olayına rağmen sanattan hiç kopmuyor. Resimden aldığı güçle ayakkabı sayacılığı yapıyor. Onun hayatı, portresi de adeta bir sanat.”

“Resim sanatı, benim için vazgeçilmez.”

Ressam Haşim Şentürk, sergi açılışı öncesinde duygularını paylaştı:

“Zeytinburnu Kültür Sanat’ta sergi yapma fikri, Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’un atölyemi ziyaret etmesinden sonra doğdu. Bu benim 9. kişisel sergim. İstanbul’un güzelliklerini tuvale aktarmaya çalıştım. Çektiğim fotoğrafları tuvale döktüm. Resim sanatı, benim için vazgeçilmez.”

“Birlikte yaşadığımız sanatçılara vefa göstermek istiyoruz.”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vefa kavramına vurgu yaptı:

“İşin sanatsal boyutunu küratörümüz anlattı. Sanatçımız da duygularını paylaştı. Bu sergi, benim için herhangi bir sergi değil. Ömrünün çok önemli bir kısmını Zeytinburnu’nda geçirmiş bir sayacı ustasının resim sergisini açıyoruz. Birlikte yaşadığımız sanatçılara vefa göstermek istiyoruz. 2010’da Haşim Şentürk’ün bir sergisini daha açmıştık. On altı yılın ardından Zeytinburnu’na değerimizi hatırlatmak istedik.”

“Zeytinburnu, vefalı bir ilçe.”

Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Haşim Şentürk’ün sanatından ve hayatından etkilendiğini söyledi:

“Haşim Şentürk’ün hem sanatından hem de hayatından etkilenmemek mümkün değil. Zanaatkârlığı var, seneler boyu ayakkabı sayacılığı yapıyor. Aynı zamanda resim sanatında da eserler veriyor. Aslında içinde hep var olan yeteneğini keşfediyor. Zeytinburnu, vefalı bir ilçe. Bugün burada kendi değerine vefa gösteriyor.”

Haşim Şentürk kimdir?

Haşim Şentürk 1945 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te doğdu. 9 yaşında 1954’te Üsküp’ten göç ederek ailesi ile Türkiye’ye geldi. İstanbul’da ilkokula devam ederken aile geçimine katkıda bulunmak için çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdikten sonra ayakkabı sayacılığında usta oldu ve bu alanda çalıştı. Uzun yıllar Zeytinburnu’nda bu mesleği yaptıktan sonra 1995’te emekli oldu. İlkokul sıralarında başladığı resim çalışmalarını hiç bırakmadan sürdürdü. 50 yılda binlerce resme imza attı.

Eserlerinde doğa, şehir manzaraları ve portre çalışmaları önceliği oldu. Resimleri birçok koleksiyonda yer alan Şentürk İstanbul’da 8 kişisel sergi açtı. Sanatçı hâlen Zeytinburnu’ndaki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

“Tuval Üzerine İstanbul” sergisi ziyaret tarihleri: 16 Ocak-7 Şubat 2026

“Tuval Üzerine İstanbul” sergisi ziyaret saatleri: 10.00-00.00 (Her gün)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)