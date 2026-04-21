AFAD ve İtfaiye Ekiplerinden Acil Müdahale

3 katlı binanın ikinci katında yaşanan olayda; baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı şikayetiyle fenalaşan aile bireyleri için bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve itfaiye ekipleri, daire içerisinde toksik gaz ölçümleri gerçekleştirirken, zehirlenmeye neden olan etken maddenin tespiti için bina karantinaya alınarak inceleme başlatıldı.

Uzmanlardan Hayati Uyarı: "Kendi Başınıza Denemeyin"

Yaşanan bu trajik hadise, kapalı alanlarda kontrolsüz kimyasal kullanımının ölümcül risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, marketlerde satılan veya kaynağı belirsiz ürünlerin yanlış dozda uygulanmasının sadece uygulayan kişiyi değil, tüm apartman sakinlerini tehdit edebileceğini vurguluyor. Bu tür riskli durumların önüne geçmek için sürecin mutlaka uzman kontrolünde gerçekleştirilmesi hayati önem taşıyor.

Profesyonel Hizmet Bir Tercih Değil, Güvenlik Meselesidir

Zehirlenme vakalarının temelinde genellikle haşere ilaçlarının ev ortamında bilinçsizce kullanılması yatıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Promer İlaçlama teknik birimi, doğru müdahale yöntemlerinin önemini şu sözlerle ifade etti:

"Ev tipi uygulamalarda kullanılan kimyasalların dozajı ve uygulama tekniği hayati bir dengedir. Profesyonel ekipler, sadece hedef zararlıyı yok eden ancak insan ve evcil hayvan sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanır. Vatandaşlarımızın 'kendi imkanlarımla çözerim' diyerek sağlığını tehlikeye atmaması gerekir."

Güvenli Müdahale İçin Dikkat Edilmesi Gereken Altın Kurallar

Uzmanlar, haşere sorunu yaşayan vatandaşların şu kurallara dikkat etmesini öneriyor:

· Kaynağı belli olmayan veya açıkta satılan kimyasal ürünleri kesinlikle kullanmayın.

· İlaçlama yapılacak alanın tahliye ve havalandırma koşullarını uzmanlara bırakın.

· Yetki belgesi olmayan şahıs veya kuruluşlara yaşam alanınızı emanet etmeyin.

Esenyurt'ta yaşanan olayla ilgili adli süreç devam ederken, yetkililer halkı sadece ruhsatlı ve profesyonel haşere kontrol firmalarından destek almaya çağırıyor.