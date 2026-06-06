CHP’NİN SEÇİLMİŞ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK ZEYTİNBUIRNU 15 TEMMUZ MEYDANINDA YÜZLERCE DEMOKRASİ SAVUNUCUSUNA İLGİNÇ ŞEYLER SÖYLEDİ

“Değeri dostlar burada size bazı bilgiler vereceğim siz ve bizi izleyen halkımızın gerçekleri öğrenme hakkı var.

31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde İstanbul’da 14 olan ilçe belediye başkan sayımızı 26’ya çıkardık. İstanbul‘u açık ara fak ile kazandığımızı gören ve Türkiye’de partimizin 1.olduğunu görenler bizi artık sandıkta yenemeyeceklerini anladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin ÇETİNER -Zeytinburnu -İstanbul

Sivil bir darbe ile partimizi halkın gözünde düşürmek için İBB nin 2019-2024 arasın 5 yıllık bütçesi 495 milyar olduğu halde aylarca yandaş medyaları ile İmamoğlu ve arkadaşları İBB’de 562 milyar liralık yolsuzluk yaptılar yalanını aylarca haber yaptılar.

Aylar sonra çıkan iddianamede 562 milyar ila alakal hiç bir şey yoktu. Yarıdan fazlası Cebeci döküm sahası ile alakalı yapılan farazi varsayımlardan oluşan hayali rakamlar türeterek zararın 140 milyar olduğu yazılıyordu.

Halkın bu yalanlara inanmadıklarını görenler sadece belediyelerimiz ile uğraşarak partimizin yükselişini durduramayacaklarını anladıkları zaman bütün itiraz süreçleri geçtiği halde siyasi bir sivil darbe olduğu çok bariz bir şekilde belli olan 19 Mart 2025’de İBB başkanımız ve yol arkadaşlarından oluşan 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bununla yetinmeyenler 19 Mart 2025’de İstanbul il kongremiz ve genel merkez kongremiz hakkında Mutlak butlan gerekçesi ile dava açtılar. Yüksek seçim kurulu kararları kesin olduğu halde bir yerel mahkeme dava açtı ve karar verdi.

Bunu istinafa taşıdık. İstinaf 1 Temmuz 2026’da karar vereceğini söylediği halde 21.05.2026’da ani bir karar ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu tedbiren CHP’nin başına oturttu.

Kimse bize ve halkımıza kongreden 2 sene sonra İBB başkanımızın göz altına alındığı gün açılan Mutlak butlan davasının hukuki olduğunu söylemesin.

Hepinize çok basit bir soru sormak isterim. 31 Mart 2024’de İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde açık ara fark ile yüzlerce belediyede seçimi kazanıp partimizi 1.yapamasaydık ve İBB Başkanımız cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasaydı hem İstanbul hem de genel merkez kongremiz hakkında mutlak butlan davası açılıp açılmayacağını kendinize sorun lütfen” dedi.

Çelik sözlerine şu şekilde devam etti “AKP ne derse desin bizde ve burada olan binlerce kişide partimiz hakkında açılan davanın ve tutuklanan belediye başkanlarımızın hukuki değil siyasi olarak mağdur edildiğini herkes biliyor. Bundan dolayı 19 Mart 2025’de yapılan antidemokratik tutuklamaların ve açılan davaların SİVİL DARBE OLDUĞUNU Söylüyoruz.” Şeklinde konuştu.

CHP’ İstanbul 2.Bölge bazı ilçe başkanlıkların da destek verdiği Zeytinburnu halk buluşmasına ve yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.

İl olarak CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan kısa bir selamlama konuşması yaptı. Akabinde seçilmiş CHP’nin grup balkan vekili Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır bir selamlama konuşması yaptı.

19 Mart 2025’de başlayan İBB tutuklamaları ve Mutlak butlan davası ile alakalı ilginç bilgileri CHP’nin 3 mazbatalı seçilmiş İstanbul il başkanı Özgür Çelik yaptı.

Binlerce kişinin katıldığı halk buluşmasına katılanlar daha sonra el ele ilçenin en büyük caddesi olan 58.Bulvar da kortej eşliğinde yürüdüler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)