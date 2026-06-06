HAKSIZLIĞA UĞRAYAN HAK SAHİPLERİ OLARAK DEFALARACA HAYKIRDIK AMA ERDOĞAN SÖZÜNÜ BİR TÜLÜ YERİNE GETİRMEDİ BAKIN AYETTE BU TÜR DURUMLAR İÇİN NE DİYOIR ?

Ey iman edenler !

Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz ?

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazap nedenidir. (Saf Suresi -2. Ve 3. Ayet))

İstanbul Times Haber Merkezi -Yıldız Çetiner

GAZETEMİZİN KURUCUSU GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ben 1972 doğumluyum. 2005 yılında Bağ Kur Müdürlüğüne giderek 1989’dan beri şirket ortağıyım. Bağ Kur kaydımı yapmak istiyorum dedim.

Bana yasa gereği 04.10.2000’den önceki tarihlerden geriye kayıt yapamazsınız dendi. Ben de o zaman 04.10.2000’den başlatalım diyerek kayıt yapıp borç dökümü alıp ödedim.

O günden bu yana tam 25.5 senedir 9.300 gün pirim ödedim. Bırakın 7.200 günü ilk işe başladığımız zaman 9.000 gün olan pirimi de fazlası ile tamamladım.

Kısa bir süre önce Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek 7.200 gün ile emekli olacağımıza söz verildiği halde benim 9.300 gün pirim gün sayım fazlası ile var pirim ödememi sonlandırmak istiyorum dedim.

Bana orada görev yapan memurlar beyan ile bunu yapamazsın. Hisseni satıp ilgili tescil evraklarınızı getirirseniz Bağ kur kaydınızı sileriz dediler.

Ben de resmi olarak hisselerimi başka birisine satıp resmi tescil işlemini bağlı olduğumuz Ticaret odasında yapıp ilgili belgeler ile sosyal güvenlik merkezine gittim. Başka bir şirkette hisseniz var denilerek hiçbir işlem yapamayız siz Bağ Kur pirimi ödemeye devam edeceksiniz diyerek hiçbir işlem yapmadan beni gönderdiler.

İlgili memur’ a zaten biz hem EYT’ den dolayı hem de Bağ Kur pirim gün sayısı 7.200 ‘e düşecek dendiği halde 3.5 yıldır hiçbir işlem yapılmadı.

08.09.1999’de yani benim işe giriş tarihim olan 04.10.2000’den 13 ay sonra işe girişim olduğu için adalet olsa 08.09.1999’dan sonra 13 eklerseniz benim 2.5 sene önce emekli olmam gerekirdi.

Emekli olsaydım hem emekli maaşı alacaktım hem de pirim ödemeyecektim. Yasal düzenleme olmaz ise 60 yalına kadar bu zulme muhatap olarak kalacağım.

BURADAN ERDOĞAN VE SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA BAKANINA SESLENMEK SİTİYORUM BU YANLIŞ İŞİ NE ZAMAN ÇÖZECEKSİNİZ ?

Sayın Cumhurbaşkanım sayın Sosyal Güvenlik Ve Çalışma bakanım burada söylediklerimi 6 Mayıs 2023’de bir milyon kişi bu müjdeden yaralanacak demiştiniz. Bugün bu sayı belki daha da artmıştır.

Milyonlarca insan pirim gün sayısı dolduğu halde hem emekli edilmiyor hem de bir dilekçe ile pirim ödemesini durdurabilmesi gerekirken şirket ortaklığınız devam ettiği sürece ödemek zorundasın denilmesi insani ve İslami değildir.

Pirim gün sayısını artırmak şahsi bir tercih olması gerekirken şirket ortaklığınız devam etti sürece durduramazsınız denilmesi ANTİDEMOKRATİK bir uygulamadır.

Sayın bakan bu Ayet değil Allah’ın emri değil. Basit bir düzenleme yapılarak hak sahibi istediği zaman sade bir talep dilekçesi ile Bağ kur kaydını durdurabilmeli. Şirket ortaklığı ayrı şey Bağ Kurumu pirimi ödeyip ödemek ayrı bir şey.

Zaten 7.200 gün ile beni emekli edeceğinize 3.5 sen önce canlı yayınlarda söz vermişiniz hem sözünüzü yerine getirmemişsiniz hem de 9.300 pirim günüm var halen şirket ortaklığın olduğu için ödeyeceksiniz deniyor.

Çok pirim ödeyen çok maaş alacak dense mantığını anlayacağım aksine saçma sapan düzenlemeleriniz sayesinde çok pirim ödeyen az maaş alıyor diyenler de var.

Halkınızı mağdur ederek bir yere varamazsınız değerli hükümet üyeleri. Maruzatımızı bütün açıklığı ile otaya koyduk.

Milyonlarca kişiyi mağdur eden bu konu hakkında acilen bir düzenleme yapmanızı talep ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)