Şanlıurfa ve Kahramanmaraş: “Ne diyeceğimizi bilemedik”

Bakan Yardımcısı Turan, son günlerde Türkiye’yi derinden sarsan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına değinerek yaşananları tanımlamakta zorlandıklarını ifade etti.



“Terör desek değil, mafya desek, çete desek, hesaplaşma desek... Ne diyeceğimizi bilmediğimiz, bu topraklara yabancı, ülkemizde olmaz dediğimiz bir acıyı yaşadık” dedi.



Yaşananların sadece güvenlik meselesi olarak ele alınamayacağını vurgulayan Turan, tüm kurumların ortak bir muhasebe yapması gerektiğini belirtti.

“Devletimiz, Diyanetimiz, Aile Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, sivil toplumumuz… Herkes bu konuyu tekrar masaya yatırmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Sorunun yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Turan, “İnsanın kalbine merhameti, sevgiyi, ahlak anlayışını ve aile bilincini koymadıysak, polisin sayısının artmasının tek başına bir anlamı yok” diye konuştu.



Gençlik ve dijitalleşme uyarısı

Gençlerin dijital dünyayla kurduğu ilişkiye de değinen Turan, bazı araştırmalara göre ortaokul öğrencilerinin günde ortalama iki buçuk saatlerini dijital oyunlara ayırdığını söyledi.

“13-15 yaşında çocuklar kendi yaşıtlarına zarar verecek noktaya geliyorsa, bunun çok yönlü ve özel olarak ele alınması gerekir” diyerek küresel kültürün gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.



Kahramanmaraş’taki saldırının ardından toplumun daha güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini ifade eden Turan, okulların boş kalmasının değil, tam tersine daha güçlü bir sahiplenmenin önemli olduğunu vurguladı.



23 Nisan: “Daha büyük coşkuyla anılmalı”

Turan, bazı çevrelerin yaşanan olaylar nedeniyle 23 Nisan kutlamalarının yapılmaması yönündeki görüşlerine de karşı çıktı.

“23 Nisan sadece bir kutlama değildir; bir egemenlik hatırlatmasıdır, çocukların geleceğine dair bir iddiadır. Tam da bu yüzden daha güçlü bir şekilde anılmalıdır” diye konuştu.



Sosyal medya düzenlemesi

TBMM’de görüşülen 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine destek veren Turan, sınırsız erişimin doğru olmadığını ifade etti.

“Dünyada örnekleri var. Her türlü içeriğe sınırsız erişim doğru değil. Meclisimizin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz” dedi.



Türkiye’nin konumu ve mesajı

Türkiye’nin jeopolitik gücüne dikkat çeken Turan, Ankara merkezli dört saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkenin bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’nin güçlenmesinin sadece bölgesel değil küresel etkiler doğuracağını ifade etti.



Gençlere çağrı

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Turan, Fatih Sultan Mehmet’i sadece bir komutan değil, bir medeniyet tasavvurunun sembolü olarak gördüklerini belirtti.

“Yorulmayacağız, bıkmayacağız. Doğru yerde durmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)