İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN’IN FAALİYET RAPORU SUNUMU

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Saygıdeğer basın mensupları,

Ekranları başında bizleri izleyen sevgili İstanbullular,

Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve umutla selamlıyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 2025 yılı Faaliyet Raporunu değerlendireceğimiz toplantımıza hoşgeldiniz.

Konuşmama başlamadan önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarımızı, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi hedef alan korkunç saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu ülke bizim, ülkemizi kötülükten korumak zorundayız. Allah bir daha bizlere böylesi acılar yaşatmasın.

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Burası herhangi bir şehir değil.

Burası İstanbul…

O İstanbul ki, fethi Hacı Bayram Veli tarafından henüz yeni doğmuş olan Fatih Sultan Mehmet’e müjdelenen şehir…

O İstanbul ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele’nin başlatıldığı şehir..

O İstanbul ki, dört bir yanı manevi bekçilerle çevrili bir sevda kalesi…

Boğaz’ın Avrupa Yakasında Yahya Efendi ve Telli Baba nöbet tutar;

Anadolu yakası Aziz Mahmud Hüdayi ile yankılanırken, Hz. Yuşa ile huzura erer.

Ve tüm bu ruhu, yaşı yetmişi aşmışken at sırtında yollara düşen, menzili aşk olan Eyüp Sultan’ın o bitmeyen bereketi ayakta tutar.

İstanbul alimlerin,

İstanbul mücadelecilerin,

İstanbul bizlerin kentidir.

İstanbul’un muhafızları bitmez,

İstanbul’un muhafızları yorulmaz,

İstanbul’un muhafızları vazgeçmez!

Bizim en büyük görevimiz, İstanbul’a sahip çıkmaktır.

Bu görev, Fatih Sultan Mehmet Han’a borcumuzdur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sözümüzdür.

Bu kadim şehri devredeceğimiz gençlerimize mirasımızdır.

İstanbul göz bebeğimizdir!

İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız,

“Bizler İstanbul’un muhafızıyız” dedi.

Buradan selam olsun,

Ekrem Başkanımız başta olmak üzere,

gecesini gündüzüne katarak İstanbul için çalışan

ve bir yıldan fazladır zindanlarda tutulan tüm yol arkadaşlarımıza!

Hiç kimse merak etmesin,

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Biz buradayız, umut burada.

Ve İstanbul’un muhafızları görev başında!

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Bu kürsüden anlatacaklarımız; sadece rakamların, projelerin ya da yatırımların özeti değildir.

Aynı zamanda geçim derdiyle mücadele eden insanların,

geleceğe umutla bakmak isteyen gençlerin,

hayatını onuruyla sürdürmeye çalışan milyonların hikâyesidir.

Hani gülmek devrimci bir eylemdir diyorlar ya,

Tüm baskılara, zorluklara, hukuksuzluklara karşın bizler halkımızın yüzünü güldürmek için mücadele ediyoruz.

İstanbul için nasıl çalıştığımızı, hangi zorluklara rağmen nasıl üretmeye devam ettiğimizi tüm açıklığıyla anlatacağım.

Ancak öncesinde; içinden geçtiğimiz dönemin ruhundan ve bizlere bıraktığı büyük sorumluluktan bahsedeceğim.

Bugün, bu kürsüde olması gereken kişi

İstanbul’da güçlü iradesiyle girdiği her seçimde milletimizin takdirini kazanan Ekrem İmamoğlu’dur!

Bu kürsünün asıl sahibi, 18 Mart akşamı anasının ak sütü gibi helal olan diploması iptal edilen,

19 Mart sabaha karşı hukuksuz biçimde gözaltına alınan,

Bir yıldan fazladır haksız biçimde Silivri’de tutsak tutulan Ekrem İmamoğlu’dur!

Burada, İstanbul’u anlatması gerekirken mahkeme salonlarında,

“Arkadaşlarımı evine gönderin, bu sistemin derdi benimle”

diyebilecek cesareti olan Ekrem İmamoğlu’dur!

Kendisi ve liyakatli arkadaşlarımız, 12 metrekarelik hücrelerinde de

her türlü güçlüğe rağmen

İstanbul için,

Türkiye için çalışmaya devam etmektedir.

Bizim sorumluluğumuz bu açıdan da çok büyük.

19 Mart’tan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık iş yapamaz,

hizmet üretemez diyenlere yanıtı da

gece gündüz hiç durmadan çalışarak veriyoruz,

vermeye de devam edeceğiz.

Çünkü Cumhuriyet’in evladı, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu liyakatli kadroların büyük bir bölümü haksız yere tutuklu…

Ancak liyakatli kadrolarının diğer bölümü de burada, bu salonda.

Milyonlarca Ekrem İmamoğlu her yerde!

Bakın, bugün hapsedilmek istenen milletimizin iradesidir.

Hapsedilmek istenen sandıktan çıkan sonuçtur.

Ancak unutmamak gerekir ki: “Egemenlik kayıtsız şartsız MİLLETİNDİR.”

Bugün size 2019’dan sonra İstanbul’da ilk kez uygulanan hizmetleri anlatacağım.

İşte hapsedilmek istenen o hizmetlerdir!

Anne Kartlar,

Yuvamız İstanbullar,

Öğrenci Yurtları,

Kent Lokantaları,

Yaşam Vadileri,

Halk Sütler,

Bölgesel İstihdam Ofisleri,

Mahalle Evleri,

Yaşam Evleri,

Sağlıklı Yaşam Merkezleri,

TECH İstanbullar,

Yenidoğan Desteği,

Okul Beslenme Desteği,

Genç Üniversiteli Desteği,

Emekli Pazar Desteği,

Tarımsal Desteklerdir.

Hapsedilmek istenen milletimizin hak ettiği hizmetlerdir.

Biz tüm bunlara rağmen çetin bir mücadelenin içindeyiz.

Olsun be,

bugünleri de aşarız.

Cumhuriyet kolay kurulmadı.

102 yıllık bir çınar!

Biz de o çınarın gölgesinde yaşayan

Cumhuriyet’in evlatları olarak asla pes etmeyeceğiz.

Cumhuriyet’i ilelebet koruyacağız.

Engellensek de,

baskı görsek de,

çok çalışmaya devam edeceğiz.

Özgür, eşit ve adil yarınlara hep birlikte kavuşacağız.

Halkımız gülecek, biz güleceğiz!

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Bizim rotamız bellidir.

Bilime inanırız.

Akla güveniriz.

Ancak şunu da çok iyi biliriz;

İçine gönül konulmayan,

ruhu olmayan hiçbir işin devamı gelmez.

İşte bugün sizlere sunacağımız tüm bu devasa çalışmaların arkasında,

gece gündüz demeden çalışan,

bu şehre yüreğini koyan,

alın teri akıtan,

pırlanta gibi

liyakatli güçlü bir kadro var.

Bu başarının ardında sarsılmaz bir inanç ve vatan sevgisi var.

2019’dan bugüne;

Meclis Üyelerimize,

Genel Sekreterimize,

genel sekreter yardımcılarımıza,

daire başkanlarımıza,

genel müdürlerimize;

dişini tırnağına takarak,

sahada, masada, gece gündüz çalışan tüm yol arkadaşlarımıza, teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız!

Tam yol ileri yürümekten,

Umut burada demekten asla vazgeçmeyeceğiz!

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

İçinden geçtiğimiz süreç kolay değil.

2019 yılında Ekrem Başkanımız göreve geldiğinde ağır bir borç yükü,

parçalanmış bir mali yapı,

Metroları, şantiyeleri durmuş,

Hizmetleri aksayan bir belediye vardı.

Yolculuğumuzun hemen başında

tüm dünyayı sarsan bir pandemiyle sınandık.

Gelirlerin azaldığı,

ihtiyaçların ise çığ gibi büyüdüğü o günlerde

asla geri adım atmadık.

Ardından derinleşen ekonomik kriz,

artan kurlar ve katlanan maliyetler

vatandaşımızın omuzlarına ağır bir yük bindirdi.

Ekrem Başkanımız önderliğinde çok çalıştık.

● Ulaşımda, adaleti sağladık.

● Sosyal desteklerde, kimseyi geride bırakmadık.

● Temel hizmetlerde, sorumluluktan kaçmadık.

Yaptığımız hizmetleri dikensiz gül bahçesinde değil,

● Ekonomik darboğazın tam ortasında,

● Ağır maliyet baskısı altında,

● Kısıtlı kaynaklara rağmen ve,

● Her türlü engellemeye karşı başardık.

2025 yılına geldiğimizde ise,

demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günü yaşadık.

Milyonların hür iradesiyle seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu,

özgürlüğünden mahrum bırakıldı.

Sandılar ki Ekrem Başkanımızı tutuklarlarsa hizmetler aksar. Ama ne oldu?

Bilmiyorlardı ki milyonlarca Ekrem İmamoğlu var!

Ekrem Başkanımızın vizyonuyla

ve kurduğu liyakatli kadrolarla belediyemiz

hız kesmeden çalışmaya, üretmeye devam ediyor..

Bu yolculukta bizi güçlü kılan en önemli husus,

İstanbul’un kendisi oldu..

Biz bu yolculukta hiç yalnız kalmadık.

Bizim yanımızda milletimiz var.

İstanbul’un muhafızları var.

İradesine sahip çıkan gençliğimiz,

Milletin evi Saraçhane’den günlerce ayrılmayan vatandaşlarımız,

Hayır dualarını esirgemeyen ana - babalarımız var.

Bizim yolumuzun kaynağı,

“Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir” diyen Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin,

“Nerede gönlü kırık görsen koş ona merhem ol” diyen Hoca Ahmed Yesevi’nin,

“İlim kendin bilmektir” diyen Yunus Emre’nin,

“Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” diyen Mevlana’nın yoludur.

Herkes bilsin ki biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

Ekrem Başkanımızın yediemini olarak konuşuyorum:

Milletin olanı millete vermeye devam edeceğiz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Ekonomik zorlukların derinleştiği,

küresel krizlerin etkisini artırdığı,

belirsizliklerin çoğaldığı bir dönemden geçiyoruz.

Ülkemiz de bugüne kadar birçok badire atlattı.

Ancak bölgemizi etkileyen

ve elbette ülkemize yansımaları olan savaşlar hala devam ediyor.

Böylesi bir iklimde benim bildiğim tek kurtuluş:

birbirimize kenetlenmektir. Aile olmaktır.

Birbirine kenetlenmek ise hangi görüşten olduğu fark etmeksizin

doğruyu söyleyebilmek,

haklının yanında olmaktır.

Vicdanlı olmaktır.

Merhametli olmaktır.

Adil olmaktır.

Vicdanlıyız,

merhametliyiz

ve gönül rahatlığıyla söylüyorum ki: Adiliz.

Bu yüzden gözümüzü yoksulluğa kapatmıyoruz.

Komşumuz açken tok yatmıyoruz.

Nereden gelmiş olursa olsun,

kim olursa olsun,

hangi ilçede, hangi mahallede yaşarsa yaşasın

“sen kime oy verdin?” demeden

herkesin yanında oluyoruz.

Elbette bu yaptığımız bir lütuf değil.

Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devletin bir kurumuyuz.

Devlet kurumları halka karşı sorumludur, yurttaşını ayırmaz.

Eşit ve adil hizmet götürür.

Bu sorumlulukla ilerliyoruz.

Adaletle halkımıza hizmet ediyoruz.

Şunu bilmenizi isterim ki:

Kim, hangi hukuksuzluğu,

hangi kötülüğü yaparsa yapsın,

biz her yıl karşınıza yine iyilikle,

icraatle,

hizmetle,

yatırım dolu faaliyet raporlarıyla geleceğiz.

2025 yılı faaliyet raporumuzu işte bu inançla, kararlılıkla

ve halkımızın oyları ile seçilmiş Ekrem Başkanımızın vekili olarak sizlerle paylaşacağım.

Bu faaliyet raporunda şunu göreceksiniz:

Üretmeyi…

Gayreti…

Çalışkanlığı…

Adaleti…

PAYLAŞAN İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Sizlere karşılaştığımız engellemeleri anlatmayacağım.

Çünkü siz, yaşananların en yakın şahidisiniz.

Tarihin içinden tarih yazarak geçiyoruz.

Ben sizlere,

tüm bu zorluklara rağmen neler yaptığımızı anlatacağım.

Belediyemizin elbette birçok görevi var.

Metro yapmak,

şehrimize yeşil alanlar kazandırmak,

afete karşı kentimizi dirençli hale getirmek gibi…

Ama en önemli görevimiz;

İstanbul’da tek bir vatandaşımızın dahi kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaktır.

Ne yazık ki bugün,

hepimizin canını yakan bir gerçekle karşı karşıyayız:

Mutfaklarda büyük bir yangın var.

Esnafın dükkânındaki sessizlik,

emeklinin evindeki hüzün,

bir annenin, çocuklarının beslenme çantasına koyacağı bir lokmanın kaygısı…

İşte bunların tamamı bizim en büyük derdimiz.

Ve biz bu derdi uzaktan izleyemeyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyecilik anlayışı;

memleket yangın yerine dönmüşken,

kenara çekilip seyretmeyi değil;

O yangının içine girip mücadele etmeyi gerektirir.

Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin, kimsesidir.

Biz Cumhuriyet’e olan borcumuzu, bir vatandaşımızı bile geride bırakmayarak ödemeye çalışıyoruz.

Biz, milletin parasını millete dağıtıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün;

bir annenin omzunda destek,

bir çocuğun içtiği sütte bereket,

bir gencin hayalinde dayanak olarak var.

Ve var olmaya devam edecek.

Bakın,

biz sadece rakamlarla konuşmuyoruz.

O rakamların dokunduğu hayatları biliyoruz,

tanıyoruz,

görüyoruz,

içinden geliyoruz,

ve yaşıyoruz.

Gelin şimdi sizlere bir annenin,

bir çocuğun hayatını anlatayım.

Yıl 2019. Sultanbeyli’de yaşayan Zehra ve Orhan çifti,

dünyaya gelecek çocuklarının heyecanını yaşarken

aynı zamanda büyük bir geçim derdiyle mücadele ediyor.

Baba Orhan, 2 bin 87 TL asgari ücret alıyor. İnanmayacaksınız ama gerçekten asgari ücret bu kadarmış…

Dönelim hikayemize,

Evin annesi Zehra çalışmıyor.

Aile ciddi bir maddi sıkıntı altında eziliyor.

Bir yandan da doğacak bebekleri Mustafa için gün sayıyor.

Ancak, tek maaşla geçinen bu aile için bir bebeğin gelişi,

mutluluk kadar endişe demek.

İşte tam o günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan Ekrem İmamoğlu vizyonu devreye girdi. Biraz da geç girdi. Çünkü 31 Mart’ta iptal edilen seçim 23 Haziran’da bir kez daha kazanıldı.

3 ay geç başladık, ama başladık!

Ekrem Başkanımız göreve gelir gelmez Yenidoğan Paketini

ve “Süt her çocuğun hakkıdır” diyerek Halk Süt projesini hayata geçirdi.

İstanbul tarihinde daha önce görülmemiş bu destekleri duyan Zehra Hanım,

belediyemize başvurarak tüm bu imkanlardan faydalandı.

2020 yılında hayata geçen Anne Kart projesi sayesinde Zehra Hanım çocuğuyla birlikte İstanbul’da özgürce hareket etme imkanı buldu. Yol parasını dert etmekten kurtuldu.

Belediyemizin sunduğu bu güzel imkanlara rağmen

ailenin içinde bulunduğu ekonomik buhran etkisini sürdürdü.

Hissedilen enflasyon yüzde 100’ün üzerine çıkmış.

Asgari ücret 10 bin lira olmuş.

Ev kiraları 7 bin TL’ye çıkmış,

sütün fiyatı 10 kat artmış!

2023 yılında aile, ekonomik darboğaz ile mücadele etmeye devam ediyordu.

Aile ekonomisine katkı sunmak isteyen Zehra Hanım,

çocuğunu güvenle emanet edebileceği bir merkeze ihtiyaç duydu.

Mustafa’yı evlerinin en yakınındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yuvamız İstanbul çocuk etkinlik merkezine kaydettiren anne Zehra,

aynı zamanda Bölgesel İstihdam Ofisleri sayesinde iş bularak

aile ekonomisine katkıda bulunmaya başladı.

Ve yıl oldu 2026.

Zehra Hanım gibi Anne Kart kullanan kadınların sayısı 886 bini,

Mustafa gibi bu kentin çocuklarına dağıttığımız Halk Süt ise 50 milyon litreyi aştı.

Annelere ve çocuklara sunduğumuz sosyal destekler

her geçen gün daha da büyüdü.

Yenidoğan Destek Paketi ile 107 bin hanenin ilk heyecanına

ortak olduk.

Yuvamız İstanbul ile çocuklarımıza güvenli, eşit ve nitelikli bir başlangıç sunduk;

annelerin hayata daha güçlü katılmasının önünü açtık.

Bölgesel İstihdam Ofislerimizle aileler için geçici değil, kalıcı çözümler ürettik.

Bugün 39 ilçede, 34 ofis ve 2 mobil araçla iş arayanla işvereni buluşturuyoruz.

2019’dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi istihdama kazandırdık.

Enstitü İstanbul İSMEK ile 870 binden fazla vatandaşımıza eğitim verdik.

Çünkü biz sadece destek olmuyoruz; hayatları değiştiriyoruz.

Umudu büyütüyoruz.

Bütün bunlara ek olarak;

2025 yılında, sosyal incelemesi yapılmış, ihtiyaç sahibi yaklaşık 259 bin haneye

2 milyon 170 bin kez, toplamda 3,5 milyar TL’ye yakın İstanbulkart desteği sağladık.

2019’dan bugüne ise 450 bin haneye, 16,5 milyon kez destek ulaştırdık; toplamda 9,3 milyar liralık bir dayanışmayı büyüttük.

Afet ve kriz anlarında da vatandaşımızın yanındayız.

Bu kapsamda, 2025 yılında 104 bin 628 haneye 250 milyon TL’yi aşan destek sağladık.

Bu desteği başlattığımız günden bu yana, 514 bin 305 haneye toplam 1 milyar 741 milyon 651 bin 347 TL katkı sunduk.

Şunu bir kez daha açıkça söylemek istiyorum:

Biz yardım edilen yoksullar istemiyoruz.

Biz yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyoruz.

Bunu başaracağız.

Ve o güne kadar kimseyi yalnız bırakmayacağız.

Çünkü biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız; kimsesizlerin kimsesiyiz.

Kıymetli İstanbullular,

Sosyal dayanışmayı sadece nakdi destekle sınırlamadık.

Kent Lokantaları ile milyonlara dokunduk.

4’ü 2025 yılında hizmete giren toplam 19 Kent Lokantası’nda, yıl içinde 3,5 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet verdik.

20’nci lokantamızı da Çekmeköy’de açtık.

2022’den bu yana 9 milyon kişiyi sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekle buluşturduk.

Böylece 2 milyar TL’nin vatandaşımızın cebinde kalmasını sağladık.

Kent Lokantaları; eşitliğin, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en somut örneğidir.

Ve bu vizyonun sahibi,

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’dur.

Değerli Meclis Üyeleri,

Bu kararlılığı en temel ihtiyaç olan gıdada da gösterdik.

İstanbul Halk Ekmek Fabrikalarımızda, 2025 yılında 219 milyon adet ekmek ürettik.

Sağlıklı ekmeği uygun fiyatla halkımızla buluşturmaya devam ettik.

2025 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 43 bin hanemize 22 milyonu aşan Halk Ekmek desteği sağladık; 2019’dan bugüne dek yaklaşık 95 bin hanemize 128 milyon adet halk ekmek desteği sunduk. Yine bugünkü fiyatlarla 1,3 milyar TL’ye yakın bir tutarın vatandaşlarımızın cebinde kalmasını sağladık.

Ekrem Başkanımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilki daha hayata geçirdik.

Hayırsever yurttaşlarımızı harekete geçirerek 2019’dan bu yana büyüyen dayanışma ağımızla, Askıda fatura destek projeleriyle ve Kurban Bağışları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1 milyon 245 bin adet destek ulaştırdık.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” diye buyurmuştur.

Bu dayanışmaya katkı sunan, insanlığa faydalı olan hayırsever vatandaşlarımızın her birine, ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç kabul ediyorum.

Kıymetli İstanbullular,

Sadece 2026’nın ilk 3 ayında,

4 milyar 185 milyon lirayı aşan nakdi desteği

doğrudan vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Bugün birçok ilçe belediyesinin bir yıllık bütçesinden daha büyük bir destekten bahsediyoruz.

Ve biz bunu doğrudan insanımıza, doğrudan hayata dokunan bir güce dönüştürdük.

Buradan yeni bir sosyal dayanışma projemizi de duyanlara duymayanlara söylemek istiyorum.

100 bin asgari ücretli vatandaşımıza toplam 250 milyon TL destek sağlayacağız.

14 Nisan’da başvuruları almaya başladık. Gerekli sosyal incelemelerden sonra desteklerimize başlayacağız,

Darda olan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız.

Bizim için halka hizmet ibadet demektir. On bir ayın sultanı, ayların en hayırlısı Mübarek Ramazan’da da büyük bir dayanışma örneği gösterdik.

2025 yılında 22 bin 972 hanemize 666 bin 188 adet Ramazan pidesi desteği verdik. Bugüne kadar 45 bin 972 hanemize 1 milyonun üzerinde ücretsiz pide ulaştırdık.

Sadece büyük iftar çadırlarımızla 2025 yılında 120 binden fazla,

2019’dan bu yana ise 650 bini aşkın vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırdık.

800 binden fazla vatandaşımıza kumanya dağıttık.

KADINLARIN KENTİ İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Dünyada her şey kadının eseridir.”

Bu ülkenin kaderini değiştirenler de kadınlardır.

Nene Hatun’dan, Kara Fatma’ya, Gördesli Makbule’den, Şerife Bacı’ya; kahraman kadınlardır, hiç düşünmeden cepheye koşanlar.

Biz onların torunlarıyız.

Bu ülke, bu şehir gücünü kadınlardan alır.

Bugün, İstanbul’da yaşayan her kadın, her anne, her kız çocuğu bizim ailemizdir.

Onlara iyi bakmak en büyük görevimizdir.

Bu nedenle, Ekrem Başkanımızın liderliğinde, İstanbul’u kadınların kenti yapmak için çalışıyoruz.

Sağlıktan istihdama, eğitimden sosyal hizmetlere kadar tüm çalışmalarımızın merkezinde kadınlar var.

Bakın İstanbul’da ilk kez kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modelini biz kurduk.

15 İBB Kadın Hizmet Merkeziyle 58 bin 919 kadına ulaştık; kadınların yalnızca destek alan değil, güçlenen bireyler olmasını sağladık.

Kadın El Emeği Üretim Atölyeleriyle 192 bin 893 kadına destek verdik.

Ne yazık ki yılın ilk üç ayında 70 kadın, kadın cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu tabloyu kabul etmiyoruz.

Kimse yalnız kalmasın diye; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi,

İBB Kadın Konukevi ve iş birliklerimizle kadınlara yeni bir yaşam kurmaları için destek sunuyoruz.

Çok dilli destek hatlarımız ve 17 ilçe belediyesiyle kurduğumuz iş birliğiyle dayanışmamızı büyütüyoruz. Diğer ilçe belediyelerimizi de bu çabaya destek olmaya bekliyoruz.

Aynı zamanda 77 binden fazla vatandaşımıza ulaştığımız Mahalle Evlerimiz sayesinde; el sanatlarından kişisel gelişim eğitimlerine kadar nitelikli çalışmalar yürütüyoruz.

Burada, duyduğumda beni derinden yaralayan bir olayı anlatmak istiyorum.

Mahalle evimize gelen kadınlardan biri burada yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Evde sadece eşim çalışıyor.

O işe gittiğinde çocuklarım ders çalışmaya kütüphaneye gidiyor,

ben de mahalle evine geliyorum.

Böylece doğalgazdan ve elektrikten tasarruf ediyoruz.

Yemeği de mahalle evinde pişiriyorum, eve götürüyorum.”

İşte halkımızın durumu budur…

Halkımızı bu durumdan çıkaracak olanlar ise bizleriz.

Bizler, vatanını çok sevenleriz.

Buradan devletimizin tüm kurumlarına samimiyetle seslenmek isterim:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak milletimize faydalı olacak her işte iş birliğine hazırız.

Bir ülkede yaşanacak tüm krizlerin reçetesi toplumsal birliktelik ve adalettir.

Haksızlığı, adaletsizliği kaldırın ortadan!

Büyük bir milletin evlatları olarak el ele verip, tüm sıkıntıları ortak akılla, vicdanla ve adaletle birlikte çözelim.

Gelin, el ele verelim, bir anneye bir daha böyle bir cümle kurdurmayalım…

Biz bu yolda durmayacağız! Bunu da bilesiniz isterim.

Annelerimiz en azından ulaşımda rahat etsin diye hayata geçirdiğimiz Anne Kart uygulamamızdan, 0–4 yaş arası çocuğu olan 886 bin annemiz yararlandı

Annelerimizin yükünü hafifleten, hane bütçesine doğrudan katkı sunan bu destekle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışan sayımızı 2019–2026 arasında yüzde 69 artırarak 20 bin seviyesine ulaştırdık. 8 bin 173 kadını daha istihdam ettik.

Kadın yönetici sayısını yüzde 166 oranında artırdık. İşi, ehil ellere teslim ettik.

Kadın itfaiyeci sayısını 6’dan 155’e çıkardık.

Kadın tren sürücüsü sayısını 8’den 307’ye,

kadın şoför sayısını ise 0’dan 134’e çıkardık.

Cumhuriyet’in kadınları, bu ülkenin bugününde de yarınında da en kıymetli değerimiz olacak!

ÇOCUKLARIN KENTİ İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Sizi biraz geriye götüreyim istiyorum.

Sene 1921…

Ülke savaştan çıkmış…

İstanbul işgal altında…

Milli mücadelenin ikinci yılı…

Yüzbinlerce asker şehit olmuş.

Bir o kadarı sakat kalmış.

Para yok,

silah yok,

imkan yok.

Memleket perişan halde.

Çocuklar bir deri bir kemik.

Sokaklar kimsesiz çocuklarla dolu.

İşte bu şartlar altında 1921 yılında,

Gazi’nin talimatıyla yurdun her yerinde Çocukları Koruma Cemiyeti kuruluyor.

Bu cemiyetin asıl işi ne, biliyor musunuz?

Çocuklara süt dağıtmak.

“Her çocuk süt içecek” diyor Atatürk.

Cumhuriyet kuruldu.

Çocuklara umut oldu.

O çocuklar büyüdü, Cumhuriyet’e sahip çıktı.

Şimdi onların torunları olarak biz de Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz.

Bakın size Ekrem Başkanımızın çocukları nasıl sevdiğini anlatayım.

Milli Mücadele’nin ilk yıllarında Gazi’nin hayata geçirdiği süt projesini 2019’un İstanbul’una taşıdı.

Bir süt kamyonunun direksiyonuna geçerek, “Bizim en güzel projemiz çocuklardır” dedi. O günden bugüne 50 milyon litre süt dağıttık. 50 milyonuncu litre sütümüzü nerede dağıttık biliyor musunuz?

…

-Silivri Dayanışma Merkezi’nde.

Ekrem Başkanımız ve yol arkadaşlarımız duruşmada halkın hakkını savunurken, hizmetlerimize devam ettik, edeceğiz de!

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Eğitimde eşitlik dedik. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören; engelli, şehit yakını, anne veya babasını kaybetmiş 94 bin 303 öğrencimize “Sen Oku Diye” eğitim desteği sağladık. Bugüne dek toplamda 610 bin 828 öğrencimize 761 milyon 877 bin TL destek olduk.

İlkokul çağındaki kız çocuklarının eğitimi için 30 bin hanemize, 3 bin TL “Kızlar Okusun Diye” eğitim desteği sağladık. 2019’dan 31 Aralık 2025 tarihine kadar 39 bin 291 hanemize 117 milyon 873 bin TL destek sunduk.

2025 yılında, 15 bin 714 ihtiyaç sahibi hanede yaşayan evlatlarımıza Okul Beslenme Desteği ile doğrudan destek olduk.

Her haneye toplamda 94 milyon 100 bin TL tutarında nakdi destek sağladık.

Bunun yanında çocuklarımızın günlük beslenmesine katkı sunmak için toplam 1 milyon 411 bin 500 adet Halk Ekmek desteğini ücretsiz ulaştırdık.

Daha önceki yıllarda ise ayni destek modelimizle 1,5 milyondan fazla beslenme paketini çocuklarımızla buluşturduk.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için, İstanbul’umuza 127 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi kazandırdık.

Merkezlerimizde, her yıl açılan kontenjanlar ve hizmet dönemleriyle birlikte bugüne kadar toplam 40 bin 990 çocuğumuz hizmet aldı.

Bu merkezlerimizle çocuklarımıza nitelikli hizmet sunarken, ailelerimizin bütçelerine 7,8 milyar TL destek sağlamış olduk.

Ailelerimizin soluklanması için bir de Yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezlerimizi açtık.

Her hizmetimizi uzun uzun anlatmaya gerek yok.

Ancak Kısa Mola Merkezlerimizden bahsetmek isterim.

Kısa Mola Merkezlerimizle,

Ailelerimiz evlatlarını devletin şefkatli eli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne güvenle emanet ediyor.

Biz o emaneti, kendi evladımız gibi koruyor, seviyor, gözetiyoruz.

Şu ana kadar açtığımız 6 Yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezimizde 4 bin 190 evladımıza hizmet verdik. Çocuklarımıza gözümüz gibi bakarken, ailelerimiz iç rahatlığıyla kendi işlerini halledebilecekler.

Oyun etkinliklerimizden yaz okulu programlarımıza kadar düzenlediğimiz birçok faaliyette sadece bu yıl içerisinde 117 bin 824 çocuğumuzla buluştuk.

Çocuklar ve aileler için ilk kez hayata geçirdiğimiz Ders Destek Atölyeleri ile 5 bin 287 öğrencimize eğitim desteği sunduk.

Temiz Okul Projemizle haftanın her günü sahada görev aldık.

2024’ten 2025 yılı sonuna kadar 3 bin 316 kez okullarımızda temizlik çalışması yaptık.

Bu sizin işiniz mi diyenler oldu.

Gerçi her şeye sizin işiniz mi diyorlar.

Evet, bunlar bizim işimiz.

Çocukların sorunu, gençlerin sorunu, öğrencilerin sorunu, emeklilerin sorunu, asgari ücretlilerin sorunu, sporcuların sorunu, özel gereksinimli bireylerin sorunları bizim işimiz…

Biz İstanbul’u adaletle yönetiyoruz.

Bir kadın güvende değilse, bir çocuk eşit fırsata sahip değilse, bir aile kendini yalnız hissediyorsa…

Orası bizim sorumluluk alanımızdır.

Bizim belediyeciliğimiz;

hem hizmet üretmek

hem de eşitsizlikle mücadele etmek,

hayatı korumak ve insan onurunu büyütmektir.

Gelin eşitsizliklere karşı birlikte mücadele verelim.

Tüm samimiyetimle devletimizin tüm kurumlarına çağrıda bulunuyorum:

Konu çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve gençlerimizin geleceği olduğunda,

biz her konuda iş birliğine hazırız.

GENÇLERİN KENTİ İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Bana bir insanın hayatının en güzel dönemi hangisi diye sorsanız,

bir saniye düşünmeden

“Gençlik” demek isterdim.

Ancak artık güzel ülkemizde bunu dememiz

neredeyse imkansız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği nesillerimiz

büyük bir çıkmazın içinde.

Artık, Türkiye’de genç olmak kolay değil.

Eğitimden istihdama,

barınmadan sosyal yaşama kadar pek çok alanda

ciddi zorluklarla karşı karşıya bir neslimiz var.

Ve onların içinde bulunduğu bu çıkmaz,

en çok bizi korkutmalı.

Biz, bu tabloyu değiştirmek için çalışıyoruz.

Bakın, sizinle birini tanıştırayım…

Zeynep, Erzurum’dan çıkıp İstanbul’da bir başarı hikâyesi yazıyor.

Üniversite sınavında derece yapıyor,

iyi bir üniversite kazanıyor.

Ama ailesinin ona bir ev tutacak gücü yok.

Ev bir kenara dursun, özel yurt fiyatları dahi cep yakıyor.

İstanbul’da yurt araştırması yaparken,

Ekrem İmamoğlu belediyeciliği ile karşılaşıyor.

2019’dan sonra İstanbul’da ilk kez açılan yurtlardan birine başvuruyor.

Gerekli kriterleri karşılayan başarılı evladımız Zeynep,

değerlendirme sonucunda yurdumuzda konaklamaya hak kazanıyor.

Artık Zeynep için İstanbul,

bir belirsizlik değil;

bir imkânlar şehri oluyor.

Sadece barınma değil…

Zeynep, yeni bir hayata adım attığı İstanbul’da aylık sadece 2 bin 850 TL’ye yurdumuzda kalıyor. Üstelik bu fiyata sabah ve akşam yemeği de dahil…

Zeynep, yine bir ilk olan "Genç Üniversiteli Sosyal Destek" programına başvurarak

20 bin TL’lik geri ödemesiz eğitim desteğini alıyor.

Burayı iyi anlayın isterim. Bir evladımız hem bizim yurtlarımızda kalıyor hem de şartları uygunsa genç üniversiteli desteğimizden yararlanabiliyor.

Bugün 16 yurdumuzla, gençlerimize barınma imkanı ve çeşitli destekler sunuyoruz.

Yurtta kalan gençler bazen sosyal medyada onlara hediye ettiğimiz paketlerin, onlara çıkardığımız yemeklerin fotoğrafını paylaşıyor. Görünce hoşuma gidiyor.

Genç Üniversiteli Sosyal Desteği ile bugüne dek 488 bin 18 öğrencimize bugünün parasıyla yaklaşık 9 milyar TL destek sunduk.

2025 yılında 10 bin üniversite öğrencisi gencimize toplam 50 milyon TL Genç Üniversiteli Kıyafet Desteği sağladık.

Genç Üniversiteli Ulaşım Desteği ile bugüne kadar 38 bin 628 öğrencimize 220 bin kez olmak üzere toplam 96 milyon liralık destek ulaştırdık.

Böylece ailelerimizin yükünü de hafiflettik.

2019’dan bu yana 370 bin gence üniversite giriş sınavlarında doğru tercihlerde bulunmaları için rehberlik hizmeti sunduk.

Ekrem Başkanımızın vizyonuyla hizmete açtığımız 16 ders atölyelemizle, 110 binden fazla öğrencimizi sınavlara hazırladık.

Gençlik Ofisi sayısını 1’den 10’a çıkardık. Toplamda 158 bin 300 gencimiz bu alanlardan faydalandı.

Teknoloji Atölyelerimizi sıfırdan 11’e çıkararak, yapay zekâdan robotiğe kadar birçok alanda 7 bine yakın gencimize üretim temelli eğitim verdik.

Bakın, 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi.

Ama aile kurmak giderek zorlaştı.

Artık öyle ha deyince evlenmek mümkün değil.

Her şey ateş pahası…

Biz bu süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gerekeni yaptık.

Evlilik hazırlığı içerisindeki çiftlerimize yönelik “Evlilik Desteği”ni Ekrem Başkanımız öncülüğünde 2023 yılında hayata geçirdik.

Bugüne dek 20 bin 255 çiftimize, 289 milyon TL destek sunduk.

EMEKLİLERİN KENTİ İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Şimdi anlatacaklarım ise,

Bu ülkenin en ağır yükünü omuzlayanlarının hayatıdır…

Cumhuriyetin çınarlarının,

emeklilerimizin hikâyesi.

Yıl 2022…

Mehmet Amca, 71 yaşında.

Fatih’te, Seyyid Ömer Mahallesi’nde yaşıyor.

Bir ömür çalışmış, didinmiş…

Ama o gün eline geçen maaş 3 bin 500 TL.

Enflasyonun yüzde 100’leri aştığı bir dönemde,

bir kilo kıymanın 100 TL olduğu bir ülkede,

ay sonunu getirmeye çalışıyor.

Her gün aynı hesap…

Bugün neyi alsam, neyden vazgeçsem…

İşte tam o günlerde,

bir umut ışığı doğuyor.

Televizyonda Çapa’da açılan ilk Kent Lokantası’nı görüyor.

Ceketini alıp yola çıkıyor.

Çünkü bazen bir kap sıcak yemek,

sadece karın doyurmaz;

insana “yalnız değilsin” duygusunu da verir.

Ama biz orada durmadık.

2024 yılında,

emeklilerimizin cebinin pazar ateşinde kül olmasına seyirci kalmadık.

"Emekli Pazar Desteği" programını başlattık.

Mehmet Amca’nın mutfağına biraz nefes, sofrasına biraz bereket olsun istedik.

Bugün, 2026’da…

Enflasyon hâlâ emeklinin sırtında ağır bir yük.

Ama biz de hâlâ onların yanındayız.

Bu yıl 20 bin emeklimize 200 milyon TL pazar desteği sağladık.

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

İnsana destek en çok yaşlılıkta lazım, biliyoruz.

Huzurevleri ile,

Bakım merkezlerimizle,

Yaşam Evlerimizle büyüklerimizin yanında oluyoruz.

Yaşam Evlerimizden biraz bahsetmek isterim…

Bu evlerimizle büyüklerimize, alıştıkları mahalleden kopmadan

ev ortamında, küçük gruplar halinde

kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir alan sunuyoruz.

Büyüklerimiz, bu evlerde kendi düzenlerinde yaşamaya devam ediyorlar.

Günlük hayatlarını kendileri sürdürüyorlar.

Ancak arkalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissediyorlar.

Evde bakım hizmetlerimizle 2025 yılında tam 26 bin 150 hemşehrimizin kapısını çaldık. Doktoruyla, hemşiresiyle, psikolojik desteğiyle İstanbul’umuzun şefkatini evlerin içine taşıdık.

Çok yakında Ataşehir’de Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizi ve Eyüpsultan’da Yaşlı Çınar Köyümüzü hizmete açacağız.

Büyüklerimize hak ettikleri konforu sunacağız.

Onların dualarıyla ayakta kalmayı sürdüreceğiz.

EŞİTLİĞİN KENTİ İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Biz Ekrem Başkanımızla 2019’dan da önce nice evleri ziyaret ettik.

Misafir olduğumuz hanelerde eğitimden koparılmış çocuklar,

Hayata küsmüş gençler gördük.

Yaşadıkları şehre erişemeyen vatandaşlarımızı gördük.

Herkesin eşit olduğu bir İstanbul hayal ettik.

Çünkü eşitlik güçlendirir. Eşitlik çoğaltır.

2019’dan beri hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle güçleniyor, çoğalıyoruz.

Özel gereksinimli çocuğu bulunan 10 bin 651 hanemize, annelerimize yönelik 53 milyon 255 bin TL nakdi destek sağladık.

5 bin 418 engelli bireyi sisteme dahil ederek hizmet verdiğimiz engelli birey sayısını 172 bin 283’e çıkardık.

Hizmetlerimizi 23 ÖZGEM (Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi), 6 kısa mola merkezi, 2 kamp ve 7 irtibat bürosu aracılığıyla sürdürüyoruz.

ÖZGEM Kısa Mola Merkezlerimizin önemi büyük.

Düşünün…

Özel gereksinimli çocuğunuz var

Aylardır dışarı çıkamıyorsunuz.

Doktora gideceksiniz,

pazara gideceksiniz gidemiyorsunuz..

İşte tam o anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, bir devlet kurumunun şefkatli eli devreye giriyor. Özel gereksinimli evladınızı Kısa Mola Merkezlerimize bırakıyorsunuz.

Çocuklarımıza 3-5 saat gözümüz gibi bakıyoruz. Ailelerimiz de gözleri arkada kalmadan başka işlerini halledebiliyorlar.

Bu çok çok özel bir proje…

2025 yılı özelinde:

● 1.920 engelli vatandaşımıza kişiye özel eğitim hizmeti,

● 1.209 engelli vatandaşımıza 174 bin 346 seans destekleyici eğitim,

● 5 bin 92 seans dil ve konuşma terapisi,

● 7 bin 447 engelli vatandaşımıza psikososyal danışmanlık, 29 bin 463 kişiye psikososyal eğitim,

● 417 bin 358 engelli vatandaşımıza bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunduk.

Bununla birlikte:

● 216 engelli bireyin istihdama katılımını sağladık.

● 9 bin 132 engelli bireye medikal destek verdik.

● 35 bin 368 engelli bireyi kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduk.

● 18 bin 365 engelli bireyi kamp hizmetlerimizden yararlandırdık.

● 8 bin 194 engelli bireye bakım hizmeti sunduk.

● 13 bin 244 bireye sporla rehabilitasyon seansı gerçekleştirdik.

Ulaşımda da önemli bir eşik aştık:

Toplu taşımayı kullanamayan özel gereksinimli bireylere belediyeye ait araçlarımızla, yıl boyunca 238 bin 120 kez ulaşım hizmeti sağladık.

2019’dan 2025 yıl sonuna kadar ise bu sayı 1 milyon 296 bin 447’ye ulaştı.

ÇEVREYE DUYARLI İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Aziz İstanbullular,

Biz doğayı çok seviyoruz. Doğanın bereketine ve sadakatine inanıyoruz.

Bugün belediyemizin sorumluluğunda; 529 park, 18 mesire alanı, 14 koru ve 5 kent ormanı olmak üzere toplam 566 yeşil alan bulunuyor.

Atatürk Kent Ormanı, Rahmi Demir Kent Ormanı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Yakuplu Kent Ormanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı ile İstanbullulara nefes alanı sunuyoruz.

Beylikdüzü’nde filizlenen Yaşam Vadisi vizyonu bugün Tuzla’dan Silivri’ye uzanan bir hatta 18 ayrı vadide hayat buluyor.

Beylikdüzü,

Hacetderesi,

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor,

Silivri Boğluca,

Kurbağalıdere,

Pendik,

Tuzla Yaşam Vadisi,

Baltalimanı Yaşam Vadisi projeleri de bu vizyonun önemli parçalarıdır.

Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi,

Ayamama Yaşam Vadisi,

Cendere Yaşam Vadisi ve Haramidere Yaşam Vadisi ile şehrimizin farklı noktalarında yeşil altyapıyı güçlendiriyoruz.

Ayazma Yaşam Vadisi,

Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi,

Şile Yeniköy Yaşam Vadisi ve

Şişli İncirlidede Yaşam Vadisi ile bu ağı daha da genişletiyoruz.

Ayrıca Büyükçekmece Rıdvan Yavuzbilge Yaşam Vadisi ve Büyükçekmece Serinpınar Deresi peyzaj inşaatı ile İstanbul’un doğal koridorlarını güçlendiriyoruz.

2019–2025 döneminde İstanbul’a 14 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık.

Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,04 metrekareden 7,98 metrekareye çıkardık.

Bununla da yetinmedik.

5 yeni kent ormanı ile 7 milyon metrekareye yakın ilave yeşil alan oluşturduk, 834 bini aşkın ağacı toprakla buluşturduk.

Bugün İstanbul genelinde 13 tarihi koru ve kent ormanında ekolojik temelli bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İstanbul’un nefes boruları olan Yaşam Vadilerimizi ve yeşil alanlarımızı korumak en büyük önceliğimiz.

Ancak bazen mülkiyet ve yetki karmaşası, vatandaşlarımıza sunmak istediğimiz hizmetin hızını kesebiliyor.

Özellikle mesire alanlarındaki riskli ağaçlara müdahale gibi güvenlik konularında, bürokratik izin süreçlerinin uzun sürmesini kabul etmiyoruz.

Bizim derdimiz yetki değil, hizmettir.

Tüm kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışmaya hazırız;

Yeter ki İstanbul kazansın, İstanbullu güvende olsun.

Buradan Ekrem Başkanımızla ortak bir hayalimizi daha gerçek kılacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

İstanbul’umuzun uygun yerlerini meyve ağaçlarıyla donatacağız.

Çocuklarımız dallarından kopardıkları meyveleri yiyecekler.

Hiçbir çocuğumuz için meyve lüks olmayacak.

Ne demiştik?

Cumhuriyet, eşitliktir.

Hayatın her alanında eşitliği sağlamak için çok çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Dünya değişiyor, gelişiyor.

Ancak bu değişimin içinde çok büyük bir risk de büyüyor: iklim krizi.

Havamız kirleniyor,

su kaynaklarımız azalıyor.

Eğer bugün gerekli adımları atmazsak,

geleceğimizi ne yazık ki iyi bir senaryo beklemiyor. Yeni temiz enerji kaynakları yaratmalı ve çevremizi koruyacak adımlar atmalıyız.

Biz bu dünyada geçiciyiz ama dünyamız yaşamaya devam edecek. Evlatlarımıza iyi bir dünya bırakmanın yollarını aramak zorundayız.

Bu anlayışla çalışıyoruz.

80 tesisimize kurduğumuz güneş enerjisi santralleriyle, belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 6’sını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz.

17 bin 500 adet güneş paneli ile 9,4 mw güce ulaştık.

Oluşturduğumuz güçlü yapıyla yılda 1 milyon tondan fazla atığı enerjiye dönüştürdük. Toplamda 1,3 milyar kilowatt saat elektrik üreterek 2,5 milyon insanın enerji ihtiyacını karşılayan bir kapasiteye ulaştık.

515 kilometrelik sahil şeridimizde de yürüttüğümüz çalışmalarla 35 bin metreküpün üzerinde atık topladık.

11 bin 725 gemiden 279 bin metreküp atık alarak deniz kirliliğini kontrol altına aldık.

Haliç ve dere ağızlarında 44 bin ton dip çamuru temizledik.

Deniz yüzeyi temizleme teknelerimizi elektrikli sisteme dönüştürdük.

Bu dönüşümle yakıt tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu da önemli ölçüde azalttık.

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim sağlamak, doğamızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz,

2025’te 147 km içme suyu şebekesi, 40 km isale hattı ve 2,5 km tünel inşa ettik,

120 bin m³/gün kapasiteli Terkos Yusuf Ziya Ortaç Tesisi’ni hizmete aldık.

2019’dan bu yana 703 bin 500 m³/gün kapasiteli 5 yeni tesisle arıtma kapasitemizi yüzde 16 artırdık,

Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’mizde 360 bin m³/gün kapasiteli ikinci kademe inşasını sürdürüyor, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz,

Melen suyunu Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy Tüneli ile Avrupa Yakası’nın iç ve batı kesimlerine ulaştırıyoruz,

2025’te 3 depo ve 3 terfi merkezini tamamladık, 10 depo ve 7 terfi merkezinin yapımını sürdüyoruz,

2019’dan bu yana depolama kapasitemizi yüzde 14 artırdık,

Kayıp-kaçak oranını yüzde 22,34’ten yüzde 18,48’e düşürerek 195 milyon m³ su tasarrufu sağladık,

2025’te 212 km atık su şebekesi, 49 km kolektör, 7,4 km tünel, 14 km dere ıslahı ve 49 km yağmur suyu hattı inşa ettik,

Paşaköy Tesisi’ne eklediğimiz 100 bin m³/gün kapasiteyle toplamı 254 bin m³/güne çıkarıyoruz,

Riva, Kilyos, Bozhane, Reşadiye ve Koçullu’da ileri biyolojik tesis projelerini sürdürüyor, mevcut tesisleri dönüştürüyoruz,

2019’dan bu yana arıtma oranını yüzde 38’den yüzde 58’e yükselttik, 1 milyon 263 bin 850 metreküp/gün kapasiteli 10 yeni tesis açtık ve 33 tesiste kapasite artırdık.

Sadece bugün için değil, gelecekte karşılaşılacak sorunlara da çözüm üretmeye devam ediyoruz.

ÜRETEN İSTANBUL

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Aziz İstanbullular

Biz İstanbul’da üretimi sadece kırsalda değil,

kentin tamamında yeniden tanımlıyoruz.

Toprağı,

üreticiyi ve canlı yaşamını koruyan bu yaklaşım;

İstanbul’un geleceğini güvence altına alan en güçlü adımlardan biridir.

Bakın, size bunun sahadaki karşılığını anlatayım…

Sizi 2020 yılına,

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesine götüreyim.

Çiftçi Ahmet…

Geçimini topraktan sağlayan, üreten ama karşılığını alamayan bir emekçi…

Enflasyon karşısında emeği her geçen gün eriyor. Maliyetleri hızla artmış.

Önünde zor bir tercih var:

Ya yıllardır alın teri döktüğü toprağını betona teslim edecek,

ya da tüm zorluklara rağmen üretmeye devam edecek…

İşte o biçare Çiftçi Ahmet’in hayatı,

üretimin, alın terinin ve emeğin yanında duran Ekrem İmamoğlu yönetimiyle değişti.

Ne demişti İmamoğlu,

”Çiftçi üretmezse soframızda sebzemiz,

sütümüz,

peynirimiz,

ekmeğimiz olmayacak.”

Bu anlayışla 2020 yılında başlattığımız Çiftçiye Destek programıyla, Ahmet’in ve onun gibi binlerce üreticinin yanında olduk. Tohumdan gübreye, mazottan fideye kadar her aşamada destek verdik.

Maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladık.

Çiftçiler dağıttığımız yerli ata tohumlarını ekti; ürünlerini topladı, tezgâhlar bereketlendi.

2020 yılında 693 olan üretici sayısını 10 binin üzerine çıkardık.

2020 yılından bugüne 70 milyon yazlık ve kışlık sebze fidesini toprakla buluşturduk.

2022 yılından bu yana sağladığımız mazot desteği 1 milyon litreye ulaştı.

Bu arada hepinizi yarın Arnavutköy’de gerçekleştireceğimiz,

Çiftçilerimize mazot desteği törenimize bekliyorum.

Gelin desteklerimizi, yerinde görün…

Ayrıca bugüne kadar 8 bine yakın küçük ölçekli balıkçımıza malzeme desteği sağladık.

2020 yılında 7 milyon TL ile başlattığımız üretici desteklerini, 2025 yılı itibarıyla 666 milyonu aşan bir büyüklüğe taşıdık.

Çiftçilerimize dağıttığımız fidelerin üretimini kendi bünyemizde gerçekleştirmek amacıyla iki fide üretim merkezini hizmete aldık.

2022 yılında açtığımız Şile Arıcılık Merkezi ile üreticilerimize teknik ve uygulamalı destek sunduk.

Ekrem Başkanımız, “tarım alanlarını koruyacağız, İstanbul’un kırsalında tarımı yeniden canlandıracağız” dediğinde ona inanmayanlar vardı.

Bugün geldiğimiz noktada

desteklenen çiftçinin nasıl ürettiğini,

ekilen toprağın nasıl bereketlendiğini görüyoruz.

Görüyoruz ki bu desteklerimiz devletimizin çeşitli kurumları tarafından da ilgiyle izleniyor ve aynıları hayata geçiriliyor.

İstanbul’dan başlattığımız yerel kalkınma modelimizin dalga dalga yayılması bizleri mutlu ediyor.

Biz öncü olmaya, örnek projeler üretmeye ve toprağa bereket katmaya devam edeceğiz.

YAŞAYAN İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Sporu herkes için erişilebilir hale getirdik.

2019’dan bu yana İstanbul’a 27 yeni spor tesisi kazandırdık, 4 tesisimizi yeniden fonksiyonladık, toplam tesis sayısını 75’e çıkardık.

Kısa süre önce açtığımız Kuştepe Spor Tesisi, Çırpıcı Spor Tesisi ve İBB’de bir ilk olarak (Yine bir ilk görüyorsunuz : )) Sporcu Sağlığı Merkezi ile Güreş İhtisas Kulübü gibi tesislerimizle bu alandaki yatırımlarımızı büyütmeye devam ettik.

Spor salonlarımızdan herkes yararlansın istedik:

300 bin öğrenciye yüzde 50 indirim, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşa 1 TL’ye spor imkânı sağladık.

Bu senenin başında da Anne Kart sahibi kadınlar ile sosyal güvencesi olmayan kadınlar için,

Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği Kampanyamızı hayata geçirdik.

2025 yılında 936 bin 52 kişi spor tesislerimizden yararlandı, 16,1 milyon seans gerçekleştirildi.

2019’dan 2025’e kadar ise spor tesislerimizde 52 milyon seans gerçekleştirildi.

2025 yılında 34 ulusal ve uluslararası organizasyon düzenledik, 739 bin 568 sporcuya ulaştık.

Amatör spor kulüplerine destek sağladık.

Ekrem Başkanımızın bir hayalini daha gerçek kıldık, 2036 Olimpiyat adaylığı sürecini başlattık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile doğrudan temaslar kurduk.

Ayrıca 2027 Avrupa Oyunları ev sahipliği sürecini resmileştirdik.

Bizler, ay yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesi için tüm kurumlarımızla ortak çalışmaya hazırız. Yeter ki milletimiz kazansın, yeter ki ülkemiz kazansın.

Değerli Meclis Üyeleri

Kıymetli İstanbullular,

Ekrem Başkanımız, “Kültür hakkı kent hakkı” diyerek yola çıktı, bu yolda kültürü herkesin ulaşabileceği bir hale getirdi.

2019’da göreve geldiğimizde yılda 2 bin civarında kültür etkinliği düzenleyen bir İstanbul vardı. Bugün, İstanbul’u kocaman bir sahneye dönüştürdük.

52 yeni noktada konserler, atölyeler, söyleşiler ve sergiler düzenleyerek kültürü yeniden kamusal alana taşıdık.

6 yılda 27 bin etkinlikte 16 milyon izleyiciye ulaştık. Yani bir İstanbul nüfusunu kültürel etkinlikle buluşturduk.

Konser yapıyorsunuz diye laf edenler var.

Bakın bu şehirde hiç tiyatroya, hiç sinemaya gitmemiş çocuklar, gençler, kadınlar var.

Biz kültürel etkinliklerimizle kentin çeperlerine gidiyor, ailelerimize bir araya geliyor

kültürel etkinlikleri mahallelerimize götürüyoruz.

Bununla da gurur duyuyoruz!

Şehir Tiyatrolarımızda 1.778 etkinlikte 607 bin izleyiciye ulaştık.

Yenikapı’da, İstanbul’umuza yakışır nitelikte, çağdaş ve çok amaçlı bir etkinlik alanını kentimize kazandırmak için çalışıyoruz.

Bu alanı; sivil toplum kuruluşlarımızın buluştuğu, memleket günlerinin yapıldığı, etkinliklerin, konserlerin ve çok amaçlı organizasyonların yaz kış düzenlendiği yaşayan bir merkez olarak tasarlıyoruz.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

Tıp merkezlerimizde 2019’dan bu yana 1 milyon 470 binden fazla hastaya şifa olduk.

Evde sağlık hizmetlerimizle 2019’dan bu yana 140 binin üzerinde vatandaşımıza 1 milyon 271 bin hizmet ulaştırdık.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi sayımızı 15’ten 31’e çıkardık.

“Sağlıklı Yaş Al” projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Yaşam Merkezi ile 2025 yılı sonu itibarıyla 19 bin 349 kişiye modern ve geleneksel tedaviyi bir arada sunduk.

2024 yılında başlattığımız Mobil Banyo Aracı hizmetimizle ne yazık ki sokakta yaşamak zorunda kalan 6 bin 588 vatandaşımıza ulaştık.

Bu aracımızın içinde duş alanları var, tuvaletler var, giyinme alanları var.

Aynı zamanda kuaför hizmeti veriyoruz, dinlenebilecekleri bir alan sunuyoruz.

Gerekli durumlarda psikososyal destek de sağlıyoruz.

Kıymetli dostlar,

Büyük bir krizin daha içindeyiz.

Bu kriz bağımlılık krizi…

Madde, kumar, teknoloji, sosyal medya bağımlılığı…

Tüm bunları aşmak zorundayız.

2019 öncesinde tek bir merkez dahi yokken, bugün 9 Sosyal Uyum Destek Merkezimiz ile hizmet veriyoruz.

Bağımlılıkla mücadelede 91 binden fazla vatandaşımıza ulaşarak 100 bini aşkın hizmet sunduk.

ULAŞILABİLİR İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri

Sevgili İstanbullular

İstanbul bugün 16 milyon yurttaşımızın yaşadığı, dünyanın en büyük metropollerinden biri.

2000 yılında 10 milyon olan nüfus, 25 yılda yüzde 60 artmıştır.

Aynı dönemde şehirdeki araç sayısı iki buçuk katına çıkmış;

2,5 milyondan 6,2 milyona ulaşmıştır.

Paris ve Londra gibi metropollerde ise nüfus artışı yüzde 13–17 seviyelerinde kalmıştır.

Yani İstanbul hızlı ve kontrolsüz büyümüştür.

İstanbul’daki düzensiz göç, kontrolsüz yapılaşma, ulaşım altyapısı gözetilmeden verilen imar kararları ve

kentin çeperlerinin plansız şekilde imara açılması;

bugün karşı karşıya olduğumuz trafik ve erişim sorunlarının temel nedenlerini oluşturmuştur.

Bu sorunları biz üretmedik.

Ama bu sorunları çözmek sorumluluğunu üstlendik.

Nitekim 2019’dan bu yana Ekrem Başkanımızın vizyonuyla ulaşımı İstanbul’un en öncelikli başlığı olarak ele aldık.

Sorunları günübirlik değil; bilimsel, planlı ve kalıcı çözümlerle ele alıyoruz.

Planlama ekiplerimiz, İstanbul’un tüm ilçelerinde trafik yoğunluğunu anlık olarak izliyor; kısa, orta ve uzun vadeli projeleri eş zamanlı olarak geliştiriyor.

Ulaşım Daire Başkanlığımız, 39 ilçe belediyemizle istişare ediyor.

Kent içi trafiğini akıcı hale getirmek amacıyla göreve geldiğimiz günden beri 245 kavşakta düzenlemeler gerçekleştirdik.

Yollarımızın fiziksel kapasitesi ve işlevini arttırmak adına projeler gerçekleştiriyoruz. Ana arterlerden ara arterlere, yan yollardan bağlantı yollarına kadar tüm ulaşım sistemini bütüncül değerlendiriyoruz.

Örneğin tüm ana arter üzerindeki D-100 ve TEM’deki Yan Yolların kesintisiz ve akıcı olması için proje ve imalat çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bu çalışmaların en önemli ayağını ise, İstanbul’un geleceğini şekillendirecek olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı oluşturmaktadır.

Bu süreçte tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine açık olduğumuzu yeniden vurgulamak isterim.

Milletimiz için çalışan herkesle birlikte çalışmaya hazırız.

Her gün 34 milyona yakın hareketliliğin gerçekleştiği bir kentte ulaşımı yönetmek, stratejik bir akıl, güçlü bir koordinasyon ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir.

İşte bu vizyonla çalışıyoruz.

Ancak yeterli planlama yapılmadan hayata geçirilen projelerin ve finansman desteği sağlanmayan yatırımların yükünü de ne yazık ki İstanbullularla birlikte taşıyoruz.

Tüm bunlara rağmen 2025 yılında da ulaşımı kesintisiz şekilde yönetmeye devam ettik.

2019’dan bu yana 137 milyar liralık sübvansiyon sağlayarak sistemin sürdürülebilirliğini güvence altına aldık.

2025 yılının en yoğun gününde İstanbulkartla 9,5 milyon yolculuk gerçekleştirdik. Yine 2025 yılı içinde vatandaşlarımız 340 milyondan fazla ücretsiz geçişten yararlandı.

Ulaşımda güvenliği en üst seviyede tutmak için denetimlerimizi artırdık. 2025 yılında toplu ulaşım araçlarına yönelik 117 bin 970 denetim gerçekleştirdik.

Ayrıca 60 binden fazla kamera ile minibüs, taksi ve tüm toplu taşıma araçlarımızı 7/24 izleyerek, güvenli İstanbul için, kent genelinde sürekli bir denetim ağı kurduk.

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

İETT ile her gün yaklaşık 5 milyon yolculuğu, 1 milyon 400 bin kilometrelik bir hat üzerinde gerçekleştiriyoruz.

Hayal kurun: İstanbul’dan Sivas’a yaklaşık 1590 kez gidip gelinebilecek bir mesafe, yalnızca bir gün içinde kat ediliyor.

Bu bir günde 35 kez: bir yılda da 11 bin 500 kez dünyanın etrafını dolaşabilmek demek…

Silivri’den Tuzla’ya uzanan 852 hatta, günlük 66 bin sefer ve 6 bin 807 araçla hizmet veriyoruz.

2019’dan bu yana araç sayımızı yüzde 23, sefer sayımızı yüzde 25 artırdık.

252 yeni metrobüs ve 150 yeni otobüsü hizmete aldık.

2026’da filomuza 600’ün üzerinde yeni araç daha kazandıracağız.

Araçlarımızın kaza sayısı yüzde 40 azaldı.

Milyon kilometre başına kaza sayısı 32’den 19’a geriledi.

Değerli Meclis Üyeleri,

Böyle büyük hacimli bir hizmeti sunarken bir yandan da ciddi bir mali tabloyla karşı karşıyayız.

2015 yılında 3,8 TL olan mazot fiyatı 71 TL’ye, dolar kuru 2 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Gelirin gideri karşılama oranı yüzde 68’den yüzde 30’a geriledi.

Bugün bir yolculuğun ortalama maliyeti 60 TL, geliri ise 18 TL.

Aradaki 42 TL’lik farkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz.

Ücretsiz yolculuklar ve indirimli taşımalar da dikkate alındığında, net gelir bu seviyede gerçekleşiyor.

Bu kapsamda,

2015 yılında yaklaşık 1 milyar TL olan toplu ulaşım sübvansiyonumuz, 2025 yılında Özel Halk Otobüsleri ile birlikte 33 milyar TL’yi aştı.

İETT, akaryakıtta yüzde 42 vergi ödüyor. Yalnızca bir yılda akaryakıt alımları için ödediği ÖTV ve KDV yaklaşık 5,5 milyar TL.

Bu tutar, yaklaşık 650 adet sıfır kilometre otobüs alımına eşdeğer.

Başka bir ifadeyle;

Eğer bu vergi yükü olmasaydı, 5 yıl gibi bir sürede ise İstanbul’daki tüm otobüs ve metrobüs filosunu tamamen yenileyebilecek imkâna sahip olabilecektik.

Ben buradan çağrımı yinelemek istiyorum. Zengine sağlanan imkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de sağlayın. Yatlara verdiğiniz gibi vergisiz yakıt hakkını bize de tanıyın. Biz de bunu sosyal destek olarak halka yansıtalım.

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

2019’da görevi devraldığımızda, kağıt üzerinde 140,9 kilometrelik 12 metro hattı görünüyordu.

Ancak sahadaki gerçek bambaşkaydı: Bu metro hatlarının 103 kilometrelik bölümünde tek bir çivi dahi çakılmamış, diğerlerinde ise çalışmalar durma noktasına gelmişti.

Biz devlette devamlılık esastır dedik. Yarım bırakılan projeleri “milletin malıdır” diyerek sahiplendik. Durmuş işleri tek tek ayağa kaldırdık.

● Yıldız–Mahmutbey,

● Eminönü–Alibeyköy,

● Ataköy–İkitelli,

● Aşiyan Füniküler,

● Dudullu–Bostancı ve

● Çekmeköy–Samandıra hatlarını İstanbulluların hizmetine sunduk.

Devlet bankalarından tek kuruş kredi kullanmadan, yaklaşık 2,5 milyar Euro dış finansman sağladık.

23 Haziran 2019’dan sonra toplam 65,1 kilometre uzunluğunda ve 62 istasyondan oluşan 6 yeni hattı tamamladık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik hattı da işletmek üzere devraldık.

2019’da 157,20 km olan İBB raylı sistem uzunluğunu 2025’te 244,30 kilometreye çıkardık.

2026 itibarıyla İstanbul’da toplam hat uzunluğu 380,7 kilometreye ulaştı.

Bunun 244,3 kilometresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 136,4 kilometresi Bakanlık tarafından işletilmektedir.

Ancak biz raylı sistem yatırımlarını sadece hat yapmak olarak görmüyoruz.

176 raylı sistem aracını hizmete aldık.

278 yeni aracın üretim sürecini başlattık.

Ümraniye–Ataşehir–Göztepe hattının araçları tamamlandı.

Kabataş–Esenyurt hattı için üretim sürüyor.

Sabiha Gökçen bağlantıları için araçlar test aşamasına hazırlanıyor.

Tekstilkent, Alibeyköy ve Dudullu’da kurduğumuz 3 büyük yerleşke ile bakım, depo ve kumanda altyapısını güçlendirdik.

Tüm bunları yaparken ciddi finansal engellerle karşılaştık.

Merkezi idare tarafından yapılan bazı hatlar için belediyemizin gelirlerinden yaklaşık 13,5 milyar TL kesinti yapıldı.

Üstelik bu hatların araç temini ve işletme sorumluluğu da belediyemize bırakıldı.

Ama biz yine durmadık.

Bugün İstanbul genelinde yapım aşamasında olan 62,1 kilometre raylı sistem hattımızın 44,1 km’sinde aktif olarak inşaat çalışmaları devam ediyor.

2026 yılında 17,4 km uzunluğunda iki yeni metro hattını hizmete alacağız.

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için gerekli 75 milyon Avroluk dış finansman talebi yaklaşık 1,5 yıl bekletildi ve ancak Nisan 2025’te onaylandı.

Biz bu süreçte sahada durmadık, öz kaynaklarımızla çalışmaya devam ettik.

Finansman gecikmesi nedeniyle hattı 2025’te değil, Mayıs 2026’da hizmete alıyoruz.

Bu hatla birlikte; Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sultanbeyli kesintisiz bağlanacak.

Sultanbeyli ilk kez metro ile buluşacak.

Üsküdar–Sultanbeyli arası yolculuk süresi yaklaşık 50 dakikaya inecek.

İkinci hattımız, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı’dır.

Anadolu Yakası’nın kuzey–güney aksında güçlü bir omurga oluşturacak, Finans Merkezi’ne doğrudan erişim sağlayacak.

110 milyon Avroluk finansman talebi ancak Mart 2025’te onaylandı.

Bu hattı da 2026’nın son çeyreğinde hizmete alacağız.

Bu iki hatla birlikte toplam ağ uzunluğumuz 400 kilometre sınırını aşacak.

Ancak hedefimiz daha büyük:

700 kilometreyi aşan bir raylı sistem ağı.

Kıymetli İstanbullular,

Biz sorunları günübirlik değil, bilimsel ve uzun vadeli çözümlerle ele alıyoruz.

Ekrem Başkanımızın “Raylı Sistem Atılımı” ile İstanbul aynı anda 10 metro hattı inşa eden bir şehir haline gelmiştir.

2025 yılı boyunca

Kirazlı–Halkalı Üniversite ,

Ümraniye–Ataşehir–Göztepe,

Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt,

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli,

Pendik–Kaynarca–Fevzi Çakmak,

Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Hattı Yıldız-Kabataş arası ve

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’ndaki fiziki çalışmalarımızı,

Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yenidoğan-Emek etabında ise proje çalışmalarımızı sürdürdük.

Burada bir es veriyorum.

Beylikdüzülü, Avcılarlı, Esenyurtlu yurttaşlarımız da metromuz nerede diye soruyor olabilirler.

Ve çok haklılar.

Ben de Beylikdüzülüyüm.

Ben de yıllardır metro bekliyorum.

Peki, metro nerede?

Anlatayım…

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hiçbir yeni metro projesi kamu yatırımlarına alınmadı ve onaylanmadı.

Biz bizden öncekilerin durdurduğu şantiyeleri ayağa kaldırdık.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum;

Tam 6 yıldır Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metromuzu, o hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımız bekliyor.

Bu hattın kamu yatırım programına alınması bir imzaya bakıyor.

250 bin nüfuslu Beykoz’da ihaleye çıkılsın diye acil imza atılabiliyorsa

4 milyon nüfuslu Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt bölgesi neden 6 yıldır bekletiliyor?

İmza atılsın biz finansmanı da çözeriz, metromuzu da hızla yaparız.

Evet kıymetli dostlar,

Ayrıca

Kaynarca–Tuzla Metro Hattı’nın 2. Etabını revize ettik, Bakanlıktan güzergâh onaylarını aldık.

Ümraniye–Üsküdar–Beykoz ve Yenidoğan–Söğütlüçeşme hatlarında proje çalışmalarımız devam ediyor.

Araç yatırımlarımızda da önemli bir ivme yakaladık.

M7 hattı için toplam 300 araçlık süreci başlattık.

İlk etapta 144 araç planlandı.

104 aracın üretim ve test süreçleri devam ediyor, ilk 5 set metro aracı Tekstilkent Depo Sahasına indirildi testleri yapılıyor.

M12 hattı için 40 metro aracını sahaya indirerek testlere başladık.

Kadıköy–Kaynarca–Sabiha Gökçen ve Pendik–Sabiha Gökçen hatları için 100 araçlık süreç devam ediyor.

Ayrıca yüzde 61 yerlilik oranıyla 34 adet 5’inci nesil tramvay olan TRAM34 üretimini başlattık.

Mevcut sistemlerimizi de ihmal etmedik.

Bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını kesintisiz sürdürdük.

2025 yılı içerisinde 10,7 km’lik hattın uygulama projelerini tamamladık.

29 km’lik hat için çalışmalar devam ediyor.

Ön fizibilitesi tamamlanan 4 hat toplam 48,6 km’ye ulaştı.

Bugün raylı sistemlerimiz;

18 hat ve 236 istasyonla her gün 3 milyondan fazla İstanbulluya hizmet veriyor.

İstanbul’da raylı sistemlerde taşınan toplam yolcu sayısı 5,5 milyon.

Bakın yarısından fazlasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz taşıyoruz.

2024 ve 2025’te 900 milyonun üzerinde yolculukla rekor kırdık.

Gece metrosu bugün 7 hatta hizmet veriyor.

2025’te günlük 2,7 milyon yolculuk ve 19 bin 80 sefer gerçekleştirildi.

Kıymetli dostlar,

Buradan devletin imkanlarıyla okuyan ve devletine hizmet etmek için gece gündüz çalışan; şu an haksız biçimde Silivri’de tutulan Raylı Sistemler Daire Başkanımız Ceyhun Avşar’a da selam iletiyorum.

O Ceyhun Avşar ki, duruşmada tutukluluğuna devam kararı verildiğinde, mahkeme salonunda arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: “Bütün hatları açın, bütün projeleri bitirin.”

O hatları açacağız, bütün projeleri bitireceğiz!

Bunların hepsini inşallah sizlerle birlikte yapacağız!

Değerli Meclis Üyeleri

Sevgili İstanbullular,

2019’dan bu yana deniz yolu ulaşımını güçlendirmek, toplu ulaşım içindeki payını artırmak ve İstanbullular için daha cazip bir alternatif haline getirmek adına önemli adımlar attık.

Şehir Hatları ile 53 iskele ve 32 hatta hizmet sunarak İstanbul’un dört bir yanında deniz ulaşımını yaygınlaştırdık. Kiralık motorlar dahil olmak üzere toplamda 83 gemilik bir filo ile hizmet verdik.

Deniz ulaşımını daha da yaygınlaştırmak için 11 yeni hat açarak toplam hat sayısını 32’ye çıkardık.

2025 yılı içerisinde, 310 binden fazla sefer gerçekleştirdik ve toplamda 40 milyon 222 bin yolcu taşıdık.

Ayrıca sizlere Saraçhane Gemimizden bahsetmek isterim.

Yıkılmak üzereyken Ekrem Başkanımızın vizyonuyla ihya ettiğimiz tarihi Haliç Tersanemizde “Saraçhane” Araç Taşıma Gemisi (Ro-Ro)’ni inşa ettik.

Saraçhane yolcu da taşıyabiliyor ancak bizim için en önemli mesele afet.

Allah korusun ama olası bir afette Saraçhane gemimiz,

• İş makinelerini denizden olay yerine taşıyacak.

• Yaşam konteynerlerini, yardımları hızlıca ulaştıracak.

• Gerekirse vatandaşlarımızın tahliyesine destek olacak.

• İskele olmasa bile kıyıya yanaşıp yük indirip bindirebilecek.

EŞSİZ MİRAS İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Biz İstanbul’u çok seviyoruz; tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, geleceğiyle…

Her birine de ayrı ayrı sahip çıkıyoruz.

Ekrem Başkanımızın göreve gelmesinin ardından kurulan İBB Miras ile tabiri caizse bir devrim gerçekleştirdik. Ecdadımızın mirasına sahip çıktık.

Bugün sayıları 19'u bulan tarihi türbeyi, 640 tarihi mezar ve hazireyi,

240 tarihi çeşmeyi hak ettiği hürmetle onardık.

O çeşmeler ki ecdamızın en zarif imzası.

Biz, tarihi Haliç Tersanesi'ni, Hasanpaşa, Yedikule ve Dolmabahçe Gazhanelerini, Bakırköy Baruthanesi'ni ve Çubuklu Siloları'nı ayağa kaldırdık.

Tarihi selatin camilerin temizlik, bakım ve güvenlik hizmetlerine 6 yılda bugünkü rakamlarla yaklaşık 2 milyar TL bütçe ayırmışız.

Vakıfların hazirelerine 2019-2025 yılları arasında yaklaşık 450 milyon TL’lik hizmet ve desteklerimiz oldu.

Yani vakıfların sorumluluğundaki camilerin temizliğini,

Hazirelerin düzenlemesini biz yapıyoruz!

Haliç Tersanesi, Çubuklu Siloları, Anadolu Hisarı, Moda İskelesi gibi yapıların restorasyon uygulamalarına 6 yıl içinde yaklaşık 8 milyar TL ayırdık.

Biz aslında halkın olanı halka vermeye devam ediyoruz.

Bugün pek çok İstanbullunun sosyal medyasında paylaştığı öncesi sonrası fotoğraflarında da görebileceğiniz gibi

Bir Ekrem İmamoğlu’ndan öncesi var bir de sonrası…

Bunun en büyük örneği de Yerebatan Sarnıcı… Restore ettiğimiz 2023 yılından bu yana ziyaretçi sayısı 10 milyonu aştı…

Ne güzel değil mi? Biz yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz.

Ancak bugün bizleri çok üzen bir kararla karşı karşıyayız.

1 Nisan günü Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Bir diğer deyişle mülkiyet Vakıflara geçti.

Biz gördük, biz sahip çıktık, biz onardık ve halkımızla biz buluşturduk.

Ama bize gelen yazıda, 15 gün içinde Yerebatan Sarnıcı’nı boşaltmamız gerektiği söyleniyor.

Bu şimdi hak mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü şöyle diyor: Vakıf malları ait olduğu yere dönüyor.”

Buradan sormak istiyorum: Yerebatan Sarnıcı’nın vakfı kim?

Bu yapının vakfı nerede?

Belgesi nerede?

Bakın, Galata Kulesi’nde de aynı süreci yaşadık.

Şimdi çok açık ve sade bir şekilde söyleyelim ki herkes anlasın:

Galata Kulesi, bir vakıf eseri değildir. Milattan Sonra 500’lü yıllarda bir deniz feneri olarak yapılıyor.

1348 ve 1349 yıllarında Cenevizliler tarafından kuleye dönüştürülüyor.

Yani ne Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiştir, ne de bir vakfiye kaydı vardır.

Osmanlı döneminde şehir yönetimi şekillendiğinde,

Galata bölgesi zaten belediye idaresine bırakılmıştır.

Cumhuriyet döneminde de bu miras, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Yani bu kule, tarih boyunca kamunun olmuştur.

Halkın olmuştur.

Bugün “vakıf malıdır” denilerek yapılan bu işlem, hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır.

Ve biz tam da bu yüzden soruyoruz:

Eğer ortada bir vakıf varsa…

Belgesi nerede?

Bugün Yerebatan Sarnıcı’nda da aynı yaklaşımı görüyoruz.

Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

Bu memleket bizim, İstanbul bizim. Tarih hepimizin.

Buradan duyuruyorum:

Bugünden itibaren Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcını ziyaret etmek sadece 1 TL!

Tüm hemşehrilerimiz gelsinler hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı’na nasıl sahip çıktığımızı görsünler!

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Değerli İstanbullular,

2019’da Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar gören,

Avcılar Hacı Tükenmez Camii’nin yapımına bir an önce başlamak istiyoruz.

Protokolü yaptık.

İmzayı atın yapalım.

Yok atmam diyorsanız buradaki meclis üyesi arkadaşlarıma sesleniyorum

protokolü iptal edelim,

Camiyi biz yapalım.

Bizim tek amacımız vatanımıza, milletimize hizmet etmek.

Vatandaşımız bizden cami istiyorsa cami yaparız.

2023’ten beri oyalıyorlar.

Cami yapmamıza izin vermiyorlar.

Yer bizim. İbadethane olan bir yeri engellemek ahlaki değildir

Her müslüman cami yapabilir.

BİZ BURAYI YAPACAĞIZ!

DAYANIKLI İSTANBUL

Değerli Meclis Üyeleri,

Aziz İstanbullular,

Geldik en önemli konuya.

Hepimizin en hassas olması gereken konuya.

Partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel ile birlikte 6 Şubat’ta deprem bölgesindeydim. Grup Başkanvekilimiz Ülkü Hanım da bizlerleydi. Meclis Üyelerimizden de bizimle olanlar vardı.

Ben orada neyi gördüm biliyor musunuz?

Zamanın durduğunu gördüm. İnsanların üzerinde yastan elbiseler gördüm. Kaç yıl geçerse geçsin hiç dinmeyecek bir acı gördüm. O güzel kentlerde yalnızlığı gördüm.

Yıkımı gördüm…

Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın.

Ancak biz de önlem almak zorundayız. Ve bunu hep birlikte yapmalıyız.

Zira deprem siyaset üstü bir mesele.

Bizim tek bir gayemiz var: Milletimizin can güvenliğini sağlamak ve herkesin geceleri huzurla uyuyabildiği bir İstanbul inşa etmek.

Bakın, rakamlar ortada: İstanbul’da yaklaşık 800 bin binanın büyük kısmı 1999 öncesine ait. Bu binaların 200 bini, olası bir depremde ağır hasar riski taşıyor. 6306 sayılı yasa yürürlüğe gireli 14 yıl oldu; ancak bu yapıların bugüne kadar yalnızca yüzde 10’u dönüştürülebildi. Bu, açık bir krizle karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır.

Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019 tarihinden itibaren biz bu krizi aşmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. 2020 yılından beri “Hızlı Tarama ile Bina İnceleme” yöntemiyle riski bina bazında, yerinde tespit ediyoruz.

● 2025 yılı sonuna kadar tam 130 bin 957 binayı ziyaret ettik.

● Çoğu 6 Şubat depremi sonrasında olmak üzere 169 bin 471 başvuru aldık.

● 37 bin 505 binada bizzat tarama yaptık.

İncelemelerimiz sonucunda, çoğunluğu 99 öncesi olan bu binaların yarısının D ve E sınıfı, yani yüksek ve çok yüksek riskli olduğunu belirledik.

Riskli binadan çıkacak vatandaşımıza çözüm sunduk. E sınıfı (çok yüksek riskli) olduğu belirlenen 6 bin 840 binanın tahliye ve yıkım süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla kapsamlı bir kira yardım paketi hazırladık.

2024 Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren paketimizle;

● İkamet eden ev sahiplerine 18 ay boyunca 10 bin TL, emeklilere 12 bin TL,

● Mülk sahibi olup orada yaşamayanlara 18 ay boyunca 6 bin 500 TL,

● Kiracılara ise 12 ay boyunca 10 bin TL, emekli ise 12 bin TL kira yardımı yapmaya başladık.

Sadece 2025 yılı boyunca 3 bin 240 hak sahibine 222 milyon TL’yi aşkın ödeme yaptık. Nisan 2023’ten bugüne kadar ise toplamda 16 bin bağımsız birimin yıkım sürecini yürütürken vatandaşımıza 375 milyon TL’den fazla kira desteği sağladık.

Ayrıca “İstanbul Yenileniyor” projemizle, KİPTAŞ aracılığıyla kentsel dönüşüm yürüten düşük gelirli vatandaşlarımıza yüzde 65’e varan yapım desteği veriyoruz.

İlk etapta 50 bin riskli binayı yenilemeyi hedefliyoruz.

Bu rakamlar; insanların kendi semtinde, alıştığı mahallesinde, komşusundan kopmadan depreme dayanıklı konutlarda yaşaması demektir. Bu, "Yerinde Dönüşüm" demektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, bu ay başında vatandaşlarımıza 3 milyon liraya kadar destek ve 15 yıl vade müjdesi verdi.

Buradan tüm samimiyetimle bir çağrı yapıyorum:

Biz hızlı tarama metodumuzla dönüşümü en acil binaları zaten biliyoruz. Gelin; hem bu yeni krediden hem de “Yarısı Bizden” kampanyasından, bizim tespit ettiğimiz bu en riskli binaların öncelikli yararlanmasını sağlayalım.

Değerli Meclis Üyeleri,

Burada bir parantezi de Kanal İstanbul için açmak zorundayım. Oraya yapılacak binalara yol, su, elektrik, altyapı götürmek devasa bir maliyet yükü.

Oysa İstanbul’un yeni konut alanlarına değil, mevcut konutlarının dönüşümüne ihtiyacı var.

Bakın, Kanal İstanbul bütçesiyle tam 3.1 milyon konut inşa edilebilir.

Eğer "Yarısı Bizden" modeliyle yapılırsa bu rakam 6.2 milyon konuta çıkar.

Yani Kanal yerine insan hayatını düşünürsek İstanbul’da 99 öncesi yapılan tüm binaları baştan aşağı yenileyebiliriz.

Gelin, kaynağımızı kanallara değil, İstanbullunun canına harcayalım. El ele verelim, bu kadim şehri hep birlikte depreme dayanıklı hale getirelim.

Bu bölümü kapatırken İstanbul’u afete hazırlamak için gece gündüz çalışan,

ömürlerini İstanbul’un korunmasına ve güçlenmesine adayan ve şu anda Silivri’de haksızca tutulan ve İstanbul’a emeği geçmiş yol arkadaşlarımız Gürkan Akgün, Tayfun Kahraman, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Arif Gürkan Alpay’, Ramazan Gülten, Buğra Gökce, Ali Kurt ve genç kardeşimiz Nuri Cem Ceylan’a selam söylemek isterim.

Eminim yakında çıkacak ve çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecekler.

Sayın Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Bir kenti güçlü kılan yalnızca büyüklüğü değil; kamusal alanlarının niteliği, altyapısının sağlamlığı ve yaşam alanlarının kapsayıcılığıdır.

İstanbul’da kamusal alanları yeniden tanımladık.

2025 yılında 3 yeni meydanı tamamladık.

2019’dan bu yana ise: 39 meydanda yaklaşık 490 bin metrekarelik düzenleme gerçekleştirdik.

Ayrıca 6 önemli meydanda çalışmalarımız devam ediyor.

Kentimizi afete karşı dirençli hale getirmek için çok çalışıyoruz.

Hatta varımızı yoğumuzu buna harcıyoruz.

2025 yılı içerisinde duvar, alt geçit, köprü, kıyı yapıları güçlendirme ve heyelan önleme çalışmaları kapsamında 29 kritik projeyi tamamladık.

Silivri’den Tuzla’ya tüm üstgeçitlerimizi, köprülerimizi, viyadüklerimizi güçlendiriyoruz.

Kıyı hattı boyunca güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Sahil şeridimizi, hem yarınlara taşıyor, hem de olası afet anlarında lojistik limanları olarak kullanılabilecek dayanıklılığa getiyoruz.

Biz boş bulduğumuz her alana AVM yapmıyoruz. Aksine Yaşam Vadileri kuruyoruz. Yaşam Vadilerimizi, afet anında toplanılabilir alanlar olarak tasarlıyoruz.

Benzer şekilde hallerimizi, lojistik merkezlerimizi, uygun olan çocuk etkinlik merkezlerimizi de bu şekilde fonksiyonlandırıyoruz.

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Elazığ depreminde ağır hasar gören Sürsürü Mahallesi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yeniden inşa ederek 2025 yılında tamamladık.

Ayrıca 2025 yılında Çorum Mecitözü Kültür Merkezi ve Yozgat Çayıralan Konuk Evi projelerini de tamamlayarak farklı şehirlerde kalıcı eserler ortaya koyduk.

İstanbul’un gücünü memleketimizin her köşesine,

Anadolu’ya götürüyoruz.

KATILIMCI VE YENİLİKÇİ YÖNETİM

Sayın Meclis Üyeleri,

Sevgili İstanbullular,

İstanbul’u birlikte yönetme anlayışımızın en güçlü araçlarından biri olan ALO 153 ile, 2025 yılında 19,7 milyon başvuruya yanıt vererek İstanbulluların her an yanında olduk.

52 noktadaki Çözüm Noktalarımızda 1,6 milyonun üzerinde vatandaşımızı birebir dinledik.

2021 yılında başlattığımız “Bütçem İstanbul” kapsamında belirlediğimiz projeleri doğrudan halkımızın oylarıyla hayata geçirdik.

Kent Konseylerimiz, muhtarlarımız, esnaf odalarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız herkese fikir soruyoruz, danışıyoruz.

İstanbul’umuzu birlikte yönetiyoruz.

Buradan sesleniyorum,

2027 bütçesi hazırlıklarına başlıyoruz.

Tüm İstanbulluları bütçe için önerilerini sunmaya davet ediyorum!

Bakın,

Başkan ve 316 üyeden oluşan Büyükşehir Belediye Meclisini

39 ilçe belediyesiyle kurulan güçlü koordinasyon,

27 ayrı ihtisas komisyonu ile İstanbul’un yönetim süreçlerini çok sesli ve katılımcı bir yapıya dönüştürmüştük.

Ancak buraya bir parantez açmak istiyorum.

Kimse ölmedi.

Ama biz bu salonda eksildik.

Bu Meclis’te bazı dostlarımız, meclis üyelerimiz aramızda değil. Kimisi hala tutuklu kimisi görevine iade edilmedi…

Milletimizin iradesiyle seçilen;



Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara tutuklu.

Esenyurt belediye başkanımız Ahmet Özer haksız tutukluluğun ardından serbest kaldı ama görevde değil.

5 CHP’li ilçe belediyesinin ikisine kayyum atandı, 3’ü siyasi oyunlarla başka partiye geçti.

Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi?

Bakın bizler demokrasiye inanıyoruz. Demokrasimize zarar veren bu durumun bir an önce bitmesini diliyoruz.

Buradan bir kez daha tüm tutsak belediye başkanlarımıza selamlarımı iletiyorum.

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

2019’dan bu yana İstanbul’da kaynaklar belli gruplara değil, ayrıcalıklara değil, rant odaklarına değil, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmektedir.

Ve bizler her engellemeye rağmen başarıya ulaşıyoruz.

2025 yılında anlattığım tüm başlıklarda başarı oranımızın ortalaması yüzde 92.

Hep başardık, başarmaya da devam edeceğiz.

Bütün size anlattığım faaliyetleri yaparken nasıl bir ortamla karşı karşıya olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bir yandan belediyemizin başta seçilmiş belediye başkanı olmak üzere üst düzey yöneticilerimizin bir kısmı tutuklu,

Diğer yandan belediyemize yönelik mali, idari ve hukuki engellemeler sürüyor.

Bu ortam 19 Mart 2025’de başlamadı.

31 Mart 2019’dan bu yana sürüyor.

31 Mart 2024’ten sonra ise bambaşka bir boyuta geldi.

Ekrem Başkanımız ise tüm bu baskılara rağmen dışarıda bulunduğu süre içerisinde de şimdi de bu zorluklarla büyük bir özveriyle mücadele etti.

Tüm size anlattığım faaliyetler yapılırken Eylül 2024’ten bugüne 47,2 milyar TL kaynakta kesinti yapıldı.

Sadece 2025 yılında 32 milyar TL vergi ve SGK borcunu kaynakta kestiler.

Devletimiz elbette vergiyi, SGK’yı alacak.

Derdimiz bununla ilgili değil.

Ancak isterdim ki biz de dahil tüm kurumlardan, yurttaşlardan topladığı vergiyi bizim gibi kullansaydı.

Geçtiğimiz yıl 12,5 trilyon geliri olan merkezi yönetim bu kaynağın 2 trilyon TL’sini faize ödedi.

Yani devletin her 6 TL gelirinin 1 TL’si faize gitti.

Bizden kesti, faizcilere ödedi.

Neyse ki biz çok dikkat ediyoruz.

Harcarken gelirimizi dikkate alarak harcıyoruz.

Her bir delikli kuruşu takip ediyoruz.

Borçlanırken de dikkatli davranıyoruz.

Ve bu kaynakları da size az önce anlattığım gibi yurttaş için harcıyoruz.

İşin kötü tarafı da şu ki

Durum merkezi yönetim de bu yıl da maalesef farklı değil.

Sadece ilk üç ayda 876 milyar TL faiz ödedi merkezi yönetim.

İBB 2026 bütçesi ne kadar?

440 milyar TL!

Yani bizim bir yıl boyunca yaptığımız sosyal yardımların, yatırımların, maaş ödemelerinin, tüm harcamalarımızın iki katını 3 ayda faize ödediler!

Biz ne yaptık?

2019’dan beri ekonomik kriz yaşanan ortamda pandemiye rağmen, savaşlara rağmen en doğru şekilde kullanmaya çalıştık,

Hem de 2019 öncesinden kalan borçları ödedik.

Evet Kıymetli Meclis Üyeleri,

Değerli İstanbullular

Ekrem Başkanımızın vizyonu, çalışkanlığı ve ilkeleri doğrultusunda çalışarak

bu yıl 63,5 milyar TL borç ödemesi gerçekleştirdik.

Bugün itibariyle İBB’nin, İETT’nin, İSKİ’nin ve iştirak şirketlerimizin vergi ve SGK borcu kalmamıştır.

2018 yıl sonunda 3,8 milyar dolar olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mali borçları,

rekor metro inşaatlarımızı sürdürürken,

rekor sosyal desteklerimizi verirken,

tüm dünyada örnek alınan uygulamalarımızı hayata geçirirken,

2025 sonu itibariyle 3,3 milyar dolara inmişti.

Bugün itibariyle yılın ilk 4 ayında yaptığımız ödemelerle birlikte mali borcumuz daha da düştü ve 3,1 milyar dolara geriledi.

Evet bütün bu baskılara rağmen bu ödemeleri de yaptık.

Bu arada şunu söylemeliyim:

İBB’nin, İETT’nin ve İSKİ’nin vergi ve SGK borcu zaten yoktu.

Peki biz neyi ödedik?

2019’dan önceki dönemde şirketlerin üzerinden kalan borçları ödedik! (İGDAŞ örneği)

Şimdi Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan o ünlü en borçlu belediyeler tablosunu bir kez daha yayınlamasını talep ediyoruz.

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

Tercihler belirleyicidir.

Gömleği yanlış iliklerseniz, üzerinizde durmaz.

Yıllardır süren ekonomik krizi biz yaratmadık.

Ama başkaları gibi hizmette durmadık, şantiyelerimizi kapatmadık!

Tüm projelerimizi devam ettiriyoruz,

Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam ediyor,

Sosyal desteklerimizle de vatandaşlarımızın yanındayız!

Zaten vergilerle, cezalarla uygulanan yanlış politikaların bedelini ödemekte zorlanan halkımızı yalnız bırakma lüksümüz yok.

Biz tercihimizi bu yıl için derinleşen krizde yurttaşımızdan yana kullandık ve 2025 bütçesinin 24’ünü sosyal destek programlarımız için kullandık.

Gördüğünüz gibi iki tercih var ortada. İki farklı yönetim anlayışı.

Biz Ekrem Başkanımızla ilk günden beri israf düzenine hayır diyenleriz.

Biz ayağını yorganına göre uzatanlarız.

Biz milletin olanı faize değil, millete verenleriz.

Ekrem Başkanımızın da hep önemsediği gibi belediyenin mali yönetimini titizlikle sürdürüyoruz.

Geçmişte hatırlarsınız İDO diye bir iştirakimiz vardı.

Hani özelleştirildi?

Ne istiyorsunuz, şirketlerimizi mi satalım?

Bizim buna ihtiyacımız yok

Çünkü biz bütçe yönetmeyi, kurum yönetmeyi çok iyi biliriz.

Biz bu kent için doğru olan neyse onu yapanlarız.

Merkezi idareden gelen para gökten gelmiyor,

Yurttaş vergi veriyor o bütçenin yüzde 6’sını bize veriyor.

Dolayısıyla zaten İstanbul’un olan pay İstanbul’a geliyorsa bu bir lütuf değildir.

Haktır.

Haksızlık etmeyin!

Ve evet

tüm baskılara rağmen hizmetlerimize devam ediyoruz.

Ekrem Başkanımızın vaatlerini yerine getirmek için durmadan çalışıyoruz.

İstanbul’da insana yatırım, en kıymetli yatırımdır diyoruz.

Bu yıl da ulaşım başta olmak üzere İstanbul’un ihtiyacı olan tüm yatırımları hem sosyal ölçekte hem de fiziksel yatırım olarak yapmaya devam edeceğiz.

Her türlü baskıya rağmen bir milim geri adım atmadan

Kaynakları ve ihtiyaçları doğru planlayarak

İstanbul için gerekli projelere kaynak aktararak yolumuza devam edeceğiz.

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Bu kurumun gerçek değeri, çalışanlarımızın alın teri ve inancıdır.

Bu anlayışla, personelimizin kendini güvende, değerli ve güçlü hissettiği bir çalışma ortamını büyütmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

2019 öncesinde, belediyemizde sendikal yapı sınırlı, temsil alanı dar ve çalışanlarımız açısından seçenekler oldukça kısıtlıydı.

Toplam sendikalı çalışan sayısı 30 bin civarındaydı.

Bugün geldiğimiz noktada…

Toplam sendikalı çalışan sayımız 75 bin 932’ye ulaştı.

Daha önce hiç temsil edilmeyen sendikaların dahi bu kurumda yer bulduğu, farklı işkollarında örgütlülüğün arttığı bir yapı kurduk.

8 işkolu ve 8 sendikadan, 12 işkolu ve 15 sendikaya ulaştık.

16 toplu iş sözleşmesinden 35 toplu iş sözleşmesine çıktık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez üç sendika aynı çatı altında, 2019’dan sonra buluşabildi.

Bugün çalışanlarımız; farklı sendikalar altında, özgür iradeleriyle temsil ediliyor.

KAPANIŞ

Değerli Meclis Üyeleri,

Kıymetli İstanbullular,

İstanbul… 16 milyon insanın yaşadığı dev bir şehir. Ama aslında her biri ayrı bir hikâye.

Bu şehirde bir çocuk, Sultanbeyli’de açtığımız kütüphanede ders çalışıp hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

İstanbul’un kültürel mirasına kazandırdığımız mekânlarımızın büyüsüne kapılan bir genç sanat tarihçisi olmak istiyor.

İşçilerimiz yürüttüğümüz metro projelerinde çalışıp evine ekmek götürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihinde ilk kez yapılan, İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde bir sporcu olimpiyat hayali kuruyor.

Bir vatandaş, Yaşam Vadilerinde nefes alıyor, sağlıklı bir hayat sürme imkanı buluyor.

Ama şunu da açıkça söylemek gerekir:

Bunlar, yıllarca görmezden gelinenlerin, destek bulamayanların, yalnız bırakılanların hayatlarıdır…

İşte bunlar, İstanbul’da ilklere imza atan Ekrem İmamoğlu’nun ve yol arkadaşlarımızın başarılarıdır.

Biz gül bahçesinde yürümüyoruz, ateşlerin içinden yürüyoruz.

Tarihin içinden tarih yazarak geliyoruz.

Umutla, dayanışmayla, aydınlıkla yürüyoruz.

Burada anlattığımız her hizmet 16 milyon İstanbullunun hakkıdır.

Ben bilirim ki kişiler gider, kurumlar kalır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizindir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sabahın kör saatinde yola düşen emekçinindir.

Geleceğini kurmak için canla başla çalışan öğrencinindir,

Evladının mutlu olmasını isteyen annelerindir.

Artık rahat bir nefes almak isteyen emeklinindir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullunundur.

Biz Ekrem Başkanımız öncülüğünde hep böyle çalıştık.

Diğer kentlerimize ve dünyaya da örnek olduk.

Bugün bir şehrimizde Kent Lokantası açılıyorsa biz mutluyuz.

Newyork Belediye Başkanı şehrinde kreş açıyorsa biz mutluyuz.

Karşımıza çıkan her türlü zulme, baskıya, engellemeye, ayak oyunlarına, arkadan dolanmaya direnmemizin;

tüm bunların karşısında ayakta kalabilmemizin yegane nedeni de budur.

Üretilen, yayılan, ilham alınan hizmetlerdir.

Mücadelemiz başta Silivri’de, Türkiye’nin dört bir yanındaki zindanlarda mahkeme salonlarında da devam ediyor.

Yılmak bilmiyoruz.

Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; vatan için çalışmaktan, mücadele etmekten ve bedel ödemekten asla geri durmayız.

Ekrem Başkanımıza, tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum ki: Sizinle gurur duyuyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kademelerindeki mesai arkadaşlarıma emekleri ve hizmetleri için çok teşekkür ediyorum.

Konuşmamı Silivri zindanında halkın hakkını savunan ve koruyan,

İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı, kürsünün asıl sahibi Ekrem İmamoğlu’nun

duruşma salonunda söylediği şu sözlerle bitirmek istiyorum:

YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN ADALET, YAŞASIN CUMHURİYET.

