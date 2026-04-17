NURİ ASLAN: “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ GELSİN, TARİHİMİZE NASIL SAHİP ÇIKTIĞIMIZI GÖRSÜN!”

Aslan, "Biz onardık, biz sahip çıktık. Şimdi 15 günde boşaltın diyorlar. Bu hukuksuzluğa karşı bugünden itibaren Türk vatandaşlarına Yerebatan Sarnıcı ziyaretini sadece 1 TL yapıyoruz" dedi.

“GELİN PARANIZLA NEYİN YAPILDIĞINI GÖRÜN”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin faaliyet raporu sunumunda kürsüye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’un tarihi mirasını koruma yolunda atılan dev adımları ve son günlerde kamuoyunda tartışılan mülkiyet devirlerini gündeme taşıdı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner- Fatih – Saraçhane – İstanbul

Aslan, Ekrem İmamoğlu döneminde kurulan İBB Miras’ın başarılarını vurgularken, Yerebatan Sarnıcı üzerinden verilen "boşaltma" talimatına meclis kürsüsünden tepki gösterdi. İstanbul’un tarihi dokusuna sahip çıkmak için devasa bütçeler ayırdıklarını belirten Aslan, İBB Miras’ın çalışmalarını şu sözlerle özetledi:

“İBB MİRAS İLE BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Ekrem Başkanımızın göreve gelmesinin ardından kurulan İBB Miras ile tabiri caizse bir devrim gerçekleştirdik. Ecdadımızın mirasına sahip çıktık. Bugün sayıları 19'u bulan tarihi türbeyi, 640 tarihi mezar ve hazireyi, 240 tarihi çeşmeyi hak ettiği hürmetle onardık. O çeşmeler ki ecdadımızın en zarif imzası. Haliç Tersanesi'ni, Hasanpaşa, Yedikule ve Dolmabahçe Gazhanelerini, Bakırköy Baruthanesi'ni ve Çubuklu Siloları'nı ayağa kaldırdık.”

“VAKIFLARIN SORUMLULUĞUNDAKİ CAMİLERİN TEMİZLİĞİNİ BİZ YAPIYORUZ”

Tarihi yapıların bakımı için milyarlarca liralık bütçe yönettiklerini ifade eden Aslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı:

“Tarihi selatin camilerin temizlik, bakım ve güvenlik hizmetlerine 6 yılda bugünkü rakamlarla yaklaşık 2 milyar TL bütçe ayırmışız. Vakıfların hazirelerine 2019-2025 yılları arasında yaklaşık 450 milyon TL’lik hizmet ve desteklerimiz oldu. Yani vakıfların sorumluluğundaki camilerin temizliğini, hazirelerin düzenlemesini biz yapıyoruz! Vakıflar Genel Müdürlüğü değil. Restorasyon uygulamalarına 6 yıl içinde yaklaşık 8 milyar TL ayırdık. Ecdat yadigarımıza sahip çıktık.”

“YEREBATAN SARNICI İÇİN 1 MİLYAR TL AYIRDIK, ŞİMDİ 'BOŞALTIN' DİYORLAR”

Yerebatan Sarnıcı’nın restorasyon başarısına değinen Aslan, mülkiyetin el değiştirmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bugün pek çok İstanbullunun sosyal medyasında paylaştığı öncesi sonrası fotoğraflarında da görebileceğiniz gibi…Bir Ekrem İmamoğlu’ndan öncesi var bir de sonrası… Bunun en büyük örneği de Yerebatan Sarnıcı. Restore ettiğimiz 2023 yılından bu yana ziyaretçi sayısı 10 milyonu aştı. Ne güzel değil mi?

Biz yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz. Ancak bugün bizleri çok üzen bir kararla karşı karşıyayız. 1 Nisan günü şaka gibi… Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Bir diğer deyişle mülkiyet Vakıflara geçti… Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Bize gelen yazıda, 15 gün içinde sarnıcı boşaltmamız gerektiği söyleniyor. Tüm Türkiye vatandaşlarına soruyorum. Bu hak mı?”

“GALATA KULESİ VAKIF ESERİ DEĞİLDİR, BELGESİ NEREDE?”

Sarnıcın ve Galata Kulesi’nin vakıf eseri olduğu iddiasını reddeden Aslan, tarihi gerçekleri hatırlattı:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü ‘Vakıf malları ait olduğu yere dönüyor’ diyor. Soruyorum: Yerebatan Sarnıcı’nın vakfı kim? Belgesi nerede? Galata Kulesi’nde de aynı süreci yaşadık. Galata Kulesi de bir vakıf eseri değildir. MS 500’lü yıllarda deniz feneri olarak yapılmış, 1348’de Cenevizliler kuleye dönüştürmüştür. Ne Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiştir ne de bir vakfiye kaydı vardır. Bu işlem hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır.”

İSTANBULLULARA TARİHİ ÇAĞRI: “ZİYARET SADECE 1 TL!”

Nuri Aslan, konuşmasında tüm Türk vatandaşlarını sarnıca davet etti ve şunları söyledi:

"Cumhuriyet döneminde de bu miras, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Yani bu kule, tarih boyunca kamunun olmuştur. Halkın olmuştur. Bugün "vakıf malıdır" denilerek yapılan bu işlem, hiçbir hukuki zemine dayanmamaktadır. Ve biz tam da bu yüzden soruyoruz: Eğer ortada bir vakıf varsa… Belgesi nerede? Bugün Yerebatan Sarnıcı'nda da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

Bu memleket bizim, İstanbul bizim. Tarih hepimizin. Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Buradan duyuruyorum: Bugünden itibaren Türk vatandaşlarına, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek sadece 1 TL! Tüm hemşehrilerimiz gelsinler hem tarihimizi hem de Yerebatan Sarnıcı’na nasıl sahip çıktığımızı görsünler! Kolay vazgeçmeyeceğimizi mi sandımız, asla pes etmeyeceğiz tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Yok öyle mala çökmek. Yok öyle yönetime çökmek. Yok öyle Milletin iradesine çökmek. Asla geri durmayacağız. Biz bu restorasyonları sizin paranızla yaptık. Gelin paranızla neyin yapıldığını görün.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)