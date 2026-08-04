Esenyurt Belediyesi, mahallelerde kamu hizmetlerinin daha sağlıklı, erişilebilir ve nitelikli koşullarda sunulması amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce kendisine ait hizmet binası bulunmayan Fatih Mahallesi Muhtarlığı için inşa edilen yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programına ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

MODERN BİR HİZMET BİNASI İNŞA EDİLDİ

Toplam 77 metrekare kullanım alanına sahip olarak hayata geçirilen yeni muhtarlık binasında muhtar odası, sekreterya, mutfak, depo ve WC bulunuyor. Çevresinde yapılan yeşil alan düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların daha konforlu bir ortamda hizmet alması hedeflenirken, modern ve işlevsel yapısıyla bina hem mahalle sakinlerinin işlemlerini kolaylaştıracak hem de muhtarlık hizmetlerinin daha uygun fiziki şartlarda sunulmasına katkı sağlayacak.

“MUHTARLARIMIZ DEMOKRASİMİZİN TEMEL YAPI TAŞLARIDIR”

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Can Aksoy, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, “Muhtarlarımız yerel düzeyde vatandaşımızın günlük hayatına dokunan, toplumsal huzurun, dayanışmanın ve milli birlik ile beraberliğin teminatı olan kıymetli temsilcilerimizdir. Aynı zamanda demokrasimizin temel yapı taşlarıdır” dedi. Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, mahallede bugüne kadar sağlık ocağı çevresi, hastane bağlantı yolları ve sosyal alanlara yönelik birçok çalışmayı birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, yakın zamanda hastane yanında yaklaşık 4 bin metrekarelik yeni bir çocuk parkının da mahalleye kazandırılacağını açıkladı.

“MUHTARLARIMIZLA AYNI GÖNÜL BAĞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır sürdürdüğü muhtar buluşmalarını örnek aldıklarını ifade eden Aksoy, Esenyurt’ta da 43 mahalle muhtarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını söyledi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda mahallelerin ihtiyaçlarını birlikte değerlendirdiklerini belirten Aksoy, “Mahallelerimizin sorunlarını birlikte konuşuyor, çözümü birlikte üretiyoruz. Daha istekli ve uyumlu çalıştığımız her mahallede hizmetlerimizi daha hızlı hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE FİLOSUNA 135 YENİ ARAÇ KAZANDIRILDI

Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirdiklerini vurgulayan Aksoy, önemli yatırımları da vatandaşlarla paylaştı. Aksoy, yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında 81 adet çöp kamyonu ve ekipmanını belediye filosuna kazandırdıklarını belirterek, 2026 yılı içerisinde 50 iş makinesinin daha belediye envanterine katılacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle birlikte belediyeye toplam 135 resmi plakalı araç kazandırıldığını ifade eden Aksoy, “Artık ihtiyaç duyduğumuz iş makineleri ve araçlar belediyemizin kendi filosunda yer alıyor. Yakıtından bakımına kadar tamamı kontrol altında olan güçlü bir araç parkına sahibiz” diye konuştu.

ALTYAPIDAN SOSYAL BELEDİYECİLİĞE KAPSAMLI YATIRIMLAR

Temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 5 bin çöp konteyneri ve bin çim çit alımı gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, ihtiyaç doğrultusunda 2 bin yeni konteynerin daha envantere kazandırılacağını açıkladı. İlçe genelinde bugüne kadar 100 bin ton asfalt serimi ile 440 bin metrekare parke taşı uygulamasının tamamlandığını söyleyen Aksoy, yol yapım ve bakım çalışmalarının onlarca noktada eş zamanlı olarak sürdüğünü ifade etti. Park ve yeşil alan yatırımlarına da değinen Aksoy, 21 yeni Nefes Bahçesi kazandırıldığını, Mimar Sinan Millet Bahçesi’nin hizmete açıldığını ve mahalle parklarının yenilenmeye devam ettiğini söyledi.

EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Eğitim alanındaki yatırımlara da değinen Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lise kampüsü sayesinde belediyenin yaklaşık 1,5 milyar liralık yükten kurtulduğunu belirtti. Bu yıl hayata geçirilecek Okul Suyu Projesi ile ilçedeki 105 devlet okulunda yaklaşık 210 bin öğrencinin ücretsiz arıtılmış içme suyuna ulaşacağını açıklayan Aksoy, Sürekli Eğitim Merkezlerinde ise 19 merkezde 15 bin öğrenciye, bunların 5 binine dershane desteği sağlandığını söyledi. İlçede halen 6 kütüphanenin hizmet verdiğini, 7’nci kütüphanenin ise kısa süre içerisinde Akçaburgaz Mahallesi’nde açılacağını belirten Aksoy, sosyal tesis sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

KAMU YATIRIMLARINDA YENİ DÖNEM

Sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Aksoy, Esenyurt’a 8 yeni aile sağlığı merkezi, 3 yeni 112 Acil Sağlık İstasyonu, kadın ve çocuk hastanesi, ağız ve diş sağlığı hastanesi ile yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yeni adliye binası, karakollar ve kaymakamlık binası projeleriyle Esenyurt'un kamu hizmetleri altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini belirten Aksoy, “Devletimizin yapmak istediği her yatırımın önünü açıyoruz. Eksik kamu yatırımlarını hızla tamamlayarak Esenyurt'u hak ettiği noktaya taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“ZENGİNLERİN DEĞİL, HALKIN DEDİĞİ OLACAK”

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Aksoy, “Kamusal alanlarımızı ve kamu yatırımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Açılışlarımızı çoğaltacağız, hizmetlerimizi artıracağız. Kimse aramıza nifak sokamayacak. Zenginlerin değil, halkın dediği olacak. Bugünkü bütün sorunlarımızı geride bırakıp, yarının daha güçlü Esenyurt'unu birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUHTAR YILDIRIM’DAN BAŞKAN VEKİLİ AKSOY’A TEŞEKKÜR

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım ise konuşmasında Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Göreve geldiği günden itibaren muhtarlarla sürekli iletişim kuran Aksoy’un, Muhtarlar Mektebi Çalıştayı ve düzenli istişare toplantılarıyla mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, aile sağlığı merkezine yer açabilmek için mevcut muhtarlık alanından vazgeçmeyi teklif ettiğinde Aksoy'un kendisine, “Siz komşularımız için kendi alanınızdan vazgeçiyorsanız, ben de size en modern, en güzel muhtarlık binasını yapacağım.” sözünü verdiğini söyledi. Verilen sözün kısa sürede yerine getirildiğini ifade eden Yıldırım, modern ve donanımlı yeni muhtarlık binasının Fatih Mahallesi’ne kazandırılmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)